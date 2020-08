Kommentar

Den klassedelte pandemien

Av Shazia Majid

ULIKHETER: En av de største truslene mot folkehelsen er mangel på like muligheter til et godt liv. Pandemien er en påminnelse på det. Foto: Roar Hagen

I kampen mot coronaviruset er vi like sterke som de svakeste i samfunnet. Skal vi bekjempe viruset, må vi bekjempe sosial urett.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Har fembarnsmoren fra Stovner råd til å kjøpe en pakke munnbind til 790 kroner? En gang i blant kanskje, men ikke regelmessig.

Coronaviruset rammer ikke blindt. Den gjør forskjell på fattige og rike. Det er fasiten etter fem måneder med pandemi.

Rent fysiologisk vil viruset selvsagt kunne ta bolig i alle den kommer over. Spørsmålet er, hvem som er lettest å komme over? Svaret er hevet over tvil, både historisk og i nåtid: Det er først og fremst de fattige, de med fysisk krevende, underbetalte jobber, dårligere helse og/eller dårligere boforhold som blir sterkest rammet.

De mange av oss ofte ser på som «de andre», og som vi syns synd på, men som enkelte tenker kan skylde seg selv for sine underprivilegerte liv.

Det er en ansvarsfraskrivelse. Sosial rettferdighet, hvor alle for eksempel har råd til å kjøpe munnbind, er hele samfunnets ansvar. Vi er alle i samme båt, og det er tydeligere nå enn noen gang. Ingen er helt trygge, før alle er trygge.

Det gjelder ikke bare her hjemme, det gjelder også utenfor vår velferdsboble.

Utbruddet på Hurtigruten viser dette. Vi og verden er uløselig knyttet sammen. Hvordan filippinske arbeidere har det ombord på et norsk cruiseskip, betyr noe for spredningen av viruset. Hva slags arbeids- og boforhold servicemedarbeideren på undergrunnsbanen i London lever under, betyr noe. Hvordan dyr og mennesker behandles på slakterier betyr noe.

les også Hva koster egentlig den grillribba?

Om ikke før, så i alle fall nå, når den sosiale uretten ikke bare rammer «de andre».

Slik vi har sett i Tyskland hvor store utbrudd ved slakterier har ført til nedstengning av hele distrikt. Og hvem jobber ved disse slakteriene? Underbetalte arbeidsinnvandrere fra Bulgaria, Polen og Romania, stuet sammen i brakker. Også i Norge har vi hatt utbrudd ved slakterier.

I slutten av juli ble flere områder i Nord-England stengt ned med tre timers varsel. Utbruddet startet i de fattige, innvandrertette østlige delene av byen Leicester.

Ingen andre steder i den rike, vestlige verden er konsekvensene av sosial urett like rystende som i USA. Hvor det er langt flere fattige, svarte, og andre etniske minoriteter som dør av covid-19.

Ulikhetene i ulikhetenes land er blitt kraftig forverret. 45 millioner har mistet jobbene, samtidig som landets 614 milliardærer er blitt 584 milliarder dollar rikere. De fattige dør på underbemannede offentlige sykehus, de rike får prøve den eksperimentelle antiviral medisinen remdesivir. De fattige barna må ha digital-undervisning, de rike kan gå på desinfiserte privatskoler.

Norge er bedre enn USA, vi er et velferdssamfunn. Men, ikke alle i landet er rike og privilegerte.

11 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. De fleste av disse er arbeidsledige, og på ulike støtteordninger. Mange av dem er syke, de bor trangt, har ikke penger til regelmessige fritidssysler, ikke råd til å gå til tannlegen og ikke råd til en ukes ferie i løpet av et år.

På toppen av dette har vi arbeidsinnvandrere og sesongarbeidere. Disse som tjener dårligere, bor dårligere, behandles dårligere. Det heter sosial dumping, og det skjer i Norge. Selv under pandemien. Som jordbærplukkerne fikk erfare nå i sommer.

les også To uker som jordbærplukker: 1807 kroner

Vi betaler alle skatt til fellesskapets beste. Vi gjør vårt for de fattige. Derfor har vi kunnet distansere oss fra deres vanskelige liv, med god samvittighet. Inntil nå. Nå kan deres fattigdom ramme oss med coronavirus.

Mange fattige nordmenn besitter serviceyrker, og de yter service til både fattige og rike, ressurssterke og ressurssvake, på østkanten og vestkanten.

Smitten går ikke bare en vei. Hvor mange sjåfører er blitt smittet av folk som har kommet hjem fra ferie? Eller, stått som sild i tønne på bussen. Hvor mange renholdsarbeidere er blitt smittet på jobb og smittet storfamiliene sine for eksempel i Groruddalen?

Men, det er klart det hjelper å slippe å måtte ta kollektivtrafikk, og heller kjøre bil til jobb. Eller, bruke beina, eller elsykkel, siden man bor nærme bykjernen, hvor de fattige ikke har råd til å bo.

Og, det hjelper å slippe å måtte flokke seg til parken eller bystranden når gradestokken viser 30 grader. Og, heller ha hjemmekontor og ferie på hytta ved sjøen eller på fjellet, som man enten har kjøpt eller arvet, og som innvandrere hverken kan arve eller kjøpe. Så de må ta med ungeflokken og dra til Frognerparken eller Aker Brygge i Oslo.

«Vi ber deg om å ikke reise med mindre du må», sa Ruter. Det er gjerne arbeiderklassen som ikke har noe annet valg. Når myndighetene anbefaler å isolere seg ved sykdom og bruke eget bad, så er det ikke mange i Groruddalen, Tøyen eller Grønland som har et ekstra bad.

Pandemien har avslørt klasseskillene og fått frem det verste i mange av oss. Blant annet moralismen over de fattiges valg.

Hadde alle fulgt «med-mindre-du-må»-anbefalingen når gradestokken viste 30 grader i slutten av juni, ville friluft og strender vært forbeholdt de rike med bil. Konsekvensen av å ikke ha råd til munnbind er at familier kan bli utestengt fra fellesarenaer.

Skal vi leve med restriksjoner over lang tid, må vi finne ut hvordan samfunnet skal fungere uten systematisk diskriminering av fattige og vanskeligstilte. Distansering fra «de andre» er ikke lenger et alternativ.

Publisert: 10.08.20 kl. 19:13

Mer om Coronaviruset Fattigdom Groruddalen Pandemier

Fra andre aviser