Debatt

Appen skal forbedres – ikke skrotes

Vi må tørre å utvikle nye metoder for å stoppe smitte, sykdom og død. Vi må tåle kritikk og debatt som gjør de nye metodene bedre.

BENT HØIE, helse- og omsorgsminister

Verden kjemper mot et nytt virus og en ny pandemi. For å stoppe smitte og redde liv må vi ta i bruk både gamle og nye metoder.

De gamle metodene virker fortsatt. Å vaske hendene, holde avstand og holde seg hjemme når man er syk, begrenser smittespredningen og antallet syke.

Da de smittsomme sykdommene herjet i Norge for hundre år siden, hengte de frivillige organisasjonene opp plakater der folk fikk brysk beskjed om å ikke spytte på golvet og ikke hoste mot hverandre. Vi bruker fortsatt plakater for å hindre smittespredning. Dagens varianter som oppfordrer til håndvask er noe mildere i formen enn dem som ble til under tuberkulosen. Hundre år gamle metoder kan fortsatt brukes.

Men vi må utvikle og ta i bruk nye metoder også. Dagens teknologi gir oss muligheter som ingen tidligere har hatt til å stoppe smitte og sykdom. Mange land ser på mulighetene for digital smittesporing. I forrige måned lanserte vi appen Smittestopp som skal brukes til slik sporing. Frps Åshild Bruun-Gundersen mener appen ikke fungerer og ikke ivaretar personvernet, og tar til orde for at den bør skrotes.

Jeg er ikke enig. Smittestopp skal forbedres. Ikke skrotes.

Når noen i dag tester positivt på coronaviruset, kartlegger helsepersonell hvem vedkommende kan ha smittet, og ber dem gå i karantene.

Det er et omstendelig arbeid som innebærer at det kan ta tid før de som kan være smittet blir varslet. Faren er dermed stor for at smitten sprer seg.

Dette er den viktigste grunnen til at vi prøver ut en raskere form for smittesporing med Smittestopp. Appen skal varsle deg hvis du har vært i nærheten av noen som er smittet og må gå i karantene. Den registrerer bevegelser på befolkningsnivå ved hjelp av anonyme data, slik at det er mulig å finne ut hvor smittespredning skjer og ta grep for å stoppe den.

Rask sporing og isolering av smittede er viktig del av beredskapen når vi åpner samfunnet forsiktig opp igjen. Det er liten smittespredning i landet nå, men det kan endre seg fort.

Smittestopp kan bli et viktig verktøy. Men det er et verktøy som må bli bedre.

At det nå er få smittede i samfunnet, fører til at det tar lengre tid å fullføre arbeidet med appen og teste den fullt ut.

Sikkerhet og personvern har veid tungt i utviklingen av appen. Den er i tråd med EUs personvernforordning.

Men vi skal ikke nøye oss med det. Vi skal være åpne for kritikk og innspill til forbedringer som kan gjøre appen enda bedre og enda tryggere.

Kildekoden har ikke vært åpen på grunn av sikkerhetshensyn. Vi satte derfor ned en uavhengig ekspertgruppe som fikk tilgang til kildekoden og i oppdrag å lete etter svakheter. Ekspertgruppen kom med viktige innspill og forslag til forbedringer mens appen ble utviklet. Nå har gruppen levert en sluttrapport som blir viktig i arbeidet med å rette opp feil og sårbarheter, og utvikle appen videre.

Alle metoder har en gang vært nye. Det var den ungarske legen Ignaz Semmelweis som på midten av 1800-tallet kom frem til at håndvask kunne stoppe smitte og redde liv.

Digital smittesporing kan ikke sammenlignes med det viktige gjennombruddet på midten av 1800-tallet. Men det kan bli en ny og viktig metode for å stoppe smitte og sykdom.

