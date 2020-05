Kommentar

S’gu ble det Danmark!

Av Astrid Meland

DEN DANSKE TURISTNÆRINGEN HAR PRESSET PÅ: Danskene vil ha norske turister i sine feriehus. Foto: Hilde Mesics Kleven

Noen håpet valget falt på Hellas. Andre på Italia. Men fredag kunne Erna Solberg fortelle at Danmark er årets utland.

Nå åpner vi grensene for hverandre.

Det betyr at vi nordmenn kan dra til Danmark. Og danskene kan komme hit. Fra 15. juni.

Danmark er Norges nye coronavenn. Det tas nok ikke like lett på i Sverige.

Og danskene kan godt få en bit av Besseggen og Trolltunga, om vi får Møns Klint, Legoland og Løkken.

Måten å komme seg til vårt gamle broderfolk på, var ikke Solberg helt klar på, men det ser ut til å være greit å ta bil gjennom Sverige, samt ferje og fly.

Det har vært danskene som har bydd seg mest frem, forstår vi.

I vårt naboland har den danske turistbransjen i ukevis presset på for å åpne grensene. Det er norsk tradisjon å leie sommerhus i Danmark. Legoland gleder mange norske barnefamilier. Det er nok ikke like mange dansker som kommer hit om sommeren.

Men hva da med Sverige? «It’s complicated,» som det heter på Facebook.

Erna Solberg forklarte at det ikke har vært mulig å få til en enhetlig avtale for Norden.

– Vi har snakket med Sveriges statsminister, jeg tror de har forståelse for at vi har behov for å gå dette bilaterale løpet nå. Nå begynner vi med Danmark, sa hun.

Men dette var ikke mye bilateralt. For akkurat samtidig sto danskenes statsminister Mette Frederiksen på TV og sa hun åpnet for Island og Tyskland i samme slengen.

Det er nok ikke så populært i Sverige.

For i flere uker har det foregått samtaler mellom nabolandene. At svenskene ikke har vært ønsket verken av finnene eller danskene, har ikke vært helt enkelt.

Den svenske Norden-ministeren Anna Hallberg sa 15. mai ifølge Politiken at det ville være «uheldig om Danmark åpnet mot Tyskland og diskriminerer Sverige.»

For svenskene vil ha oss. Forrige langhelg, var det seks timer bilkø over Øresundbroen. Danskene skulle hjem fra Sverige.

Problemet er at svenskene ikke får komme til oss. Og vi ilegges karantene om vi har vært der.

Det er politikerne som har stått bak grensestengingen.

– Historisk har det vist seg å være fullstendig meningsløst, sa svenskenes statsepidemiolog Anders Tegnell om stengte grenser. Heller ikke de norske eller danske fagfolkene anbefalte grensestengning.

Men med smitteutviklingen som har vært, er det ikke like lett å åpne til Sverige.

Det er slett ikke rart svensker synes det er merkelig at så mange dansker kommer til dem, mens svenskenes nektes adgang.

Og det er et poeng at i Skåne og andre deler av Sverige er coronaen på nivå med Danmark og Norge.

Men om reiserådene skal være begrunnet med smittevernhensyn, blir det vanskelig å forklare nordmenn hvorfor Norge fremdeles fraråder reiser til andre europeiske land, om man åpner for Sverige.

Hva da med Hellas, for eksempel, med så lite smitte?

Da er det lettere å åpne mot Danmark. For landet som fremstår som så avslappet på mange måter, har slett ikke vært det i møte med corona.

PS: Jeg vet ikke om den norske regjeringen var klar over de liberale corona-sexrådene da de inngikk denne avtalen.

- Sex er godt. Sex er sundt, sa Søren Brostrøm, sjef for Sundhedsstyrelsen tidlig i pandemien. Han mente single kunne kjøre på, men fant det samtidig på sin plass å minne om forsamlingsforbudet på over ti personer.

Der har du Danmark, vårt nærmeste, og nå eneste, ferieland.

Publisert: 29.05.20 kl. 15:40

