Valgdrama i oljebyen

Frp har overbevist Stavanger om at de vant bompengekrigen, men bør vente med å slippe jubelen løs. Etter 24 år kan Høyres sikreste storby ryke for Erna og co.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Fremskrittspartiet dobler seg i Stavanger etter at regjeringen har kranglet seg ferdig om bompenger. Det viser en fersk måling som Respons har utført for VG og Stavanger Aftenblad. Malurten i begeret for de borgerlige er at Frp tar en stor jafs av sin partner Høyre. Selv om Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har en nedadgående kurve, tyder 8,8 prosent i Stavanger på at bompenger fortsatt betyr mye for mange. Selv om det er Bergen som har hatt de mest spektakulære målingene, var det i Stavanger bompengeopprøret i sin tid startet. Allerede ved valget for fire år siden ble bompengelista valgt inn i bystyret med tre representanter.

Etter regjeringens forlik har politikerne i Rogaland gått inn for å droppe den omstridte rushtidsavgiften. Det regnes som en stor seier i Frp. Men selv om regjeringspartiene er tilfreds med bompengeforliket, er Stavanger til alles overraskelse blitt en av storbyene der det er mest åpent én uke før valget.

For hvis Stavanger hadde ligget i USA, ville den vært regnet som en såkalt sikker blå stat. Blå, i norsk betydning av ordet. Høyre har styrt Stavanger i 24 år. I tillegg er det en landsdel der både Frp og KrF står sterkt. Til gjengjeld har høyresiden i Rogaland ord på seg for å være lyse-lyseblå. Liberalistene i Oslo Høyre vrir seg når helseminister Bent Høie erklærer krig mot snusbokser, og når stortingsrepresentant Tina Bru åpent innrømmer at hun har Arbeiderpartiet som sitt andrevalg. Selv om det er den største fornærmelsen man kan gi en Frp-er så kunne alle tre stortingsrepresentanter fra Rogaland Frp glidd ubemerket inn i Høyre.

For første gang på lenge er det reell spenning om hvem som blir byens neste ordfører. Utenfor Rygjafylket, som vikingene kalte det, er Arbeiderpartiet mest kjent for sin kjendistunge liste med både forfatteren Tore Renberg og skuespilleren Kristoffer Joner på laget. Påfallende nok er det datteren til en av Ap siste ordførere, Kari Nessa Nordtun, som kan klare å farge Stavanger rød igjen.

Høyres John Peter Hernes er ny som ordførerkandidat, men en gammel ringrev i Stavanger-politikken. Ifølge Stavanger Aftenblad har han vært partiets kronprins siden forrige århundre en gang, og sies å kjenne bypolitikken bedre enn sin egen bukselomme. Men som ordførerens høyre hånd har han også vært den som har utført drittjobben som gjerne følger med makt. Det er ikke utelukkende en popularitetsøvelse.

Som storby er Stavanger nesten verneverdig. Her er det nemlig slik som politikken en gang var: Sentrum er ikke dødt, de kan komme til å avgjøre om ordføreren blir rød eller blå. Både Sp, KrF og FNB holder kortene tett til brystet. Mange tar for gitt at bompengemotstanderne hører hjemme på borgerlig side, men i Stavanger oppfattes de å være mer røde enn blå.

Verken Sp eller KrF vil peke på noen ordfører før valget. At Stavanger er en ny, sammenslått kommune kan gi ny dynamikk. De sittende ordførerne i Finnøy og Rennesøy topper hver sin liste for henholdsvis KrF og Sp. Selv om partiet Rødt har økt i både styrke og desibelnivå etter at de fikk markante og meningssterke Mímir Kristjánsson på topp, har ikke den radikale bølgen snudd opp ned på Stavanger. Verken SV eller MDG har den samme kraften til å avgjøre valget i oljebyen som i Oslo, Bergen og Trondheim. I Stavanger er det med høy sannsynlighet den som sentrumspartiene peker på, som blir ny ordfører. Paradoksalt nok kan et sterkt Frp drive sentrum rett i armene på Arbeiderpartiet.

