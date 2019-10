Foto: Roar Hagen

Kommentar

Alle presidentens raseriutbrudd

Donald Trump er rasende. De som er mot ham, er landsforrædere, spioner og kuppmakere.

Trump er ikke som andre presidenter. Han nøyer seg ikke med å vise medarbeidere i Det hvite hus at han er sint, frustrert og forurettet. Han viser det i full offentlighet, på Twitter, i taler og i møter med pressen.

Etter å ha ledet realityshowet «The Apprentice» i 14 sesonger, har Trump, som ble kjent for replikken «du har sparken», fått hovedrollen i en politisk realityserie som paradoksalt nok kan ende med at han får sparken. Det kan skje i riksrett eller i valg.

Trump er rasende fordi en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har fått demokratene i Representanthuset til å innlede en prosess som kan føre til riksrett mot ham. En omfattende gransking er iverksatt, på grunn av et varsel og en samtale som Trump beskriver som perfekt. Den kunne ikke vært «penere, varmere eller bedre».

Trump er en høylytt politiker, men nå har han skrudd opp volumet til maks. Han spør om ikke leder for etterretningskomiteen i Representanthuset Adam Schiff bør arresteres for forræderi. Det er en forbrytelse som kan straffes med døden. Han anklager også Schiff for å ha vært med på skrive varselet som rettet søkelyset mot ham.

Trump krever å møte varsleren, ansikt til ansikt. En person hvis handlinger beskrives som falske og ondskapsfulle. Varslerens kilder beskriver som spioner. Det skal pågå en klappjakt på både varsler og kilder.

Ifølge Trump er amerikanske medier budbringere av falske nyheter. De er folkets fiender. På en selsom pressekonferanse med Finlands president Sauli Niinisto onsdag kalte han journalister for korrupte mennesker som undergraver det amerikanske demokrati.

Han sa at lederen for Representanthuset, Nancy Pelosi, deler ut stevninger mot ham som om de var småkaker.

– Dette er ikke riksrett, det er et KUPP, skrev Trump på Twitter.

Et statskupp er en voldelig og illegal handling. Riksrett er beskrevet i landets grunnloven som en måte for å fjerne presidenter under gitte vilkår. At Kongressen utøver sin legitime tilsynsrett, er intet kupp. Hvis det skulle gå så langt som at Trump blir felt i riksrett, som fortsatt er et svært usannsynlig scenario, blir hans svært lojale visepresident Mike Pence president.

Likevel varsler noen av Trumps største beundrere dommedag hvis han blir fradømt sitt embete. Det vil oppstå en borgerkrigslignende tilstand som aldri kan heles, meldte pastor Robert Jeffress. Dette retvitret Trump til 65 millioner følgere på Twitter.

Trump mener offentliggjøringen av samtalen med Zelenskyj frikjenner ham. På pressekonferansen onsdag kalte han dette for en ord for ord, komma for komma, gjengivelse. Det er det ikke. Det understrekes av staben i Det hvite hus på den første av fem A4 sider i dokumentet som ble offentliggjort. Referatet er en gjengivelse av notater fra medarbeidere i situasjonsrommet i Det hvite hus som er blitt sammenholdt og godkjent. Men det er interessant at også varsleren omtaler at det finnes et ord for ord referat.

Høflighetsfraser hører med i slike samtaler mellom statsledere og Zelenskyi smigrer Trump: -Jeg har lært av deg ...-Du er en stor læremester for oss ...-Du har ikke bare 100 prosent rett, du har 1000 prosent rett ...

Trump innledet med å gratulere Zelenskyi med seier i presidentvalget. Han sier at USA er «veldig, veldig gode med Ukraina» uten at dette nødvendigvis blir gjengjeldt. Senere i samtalen sa Trump:

– Det snakkes mye om Bidens sønn, at Biden stanset etterforskningen, og mange vil ønske å finne ut av dette så alt du kan gjøre sammen med justisministeren, vil være stort. Biden skrøt av at han stanset etterforskningen, så hvis du kan se på det ...

Tidligere visepresident Joe Biden er en ledende presidentkandidat for det demokratiske parti. Hans sønn Hunter satt i styret for et ukrainsk gass-selskap. Det er ikke lagt frem bevis for at hverken far eller sønn har gjort noe galt eller kritikkverdig.

Et avgjørende spørsmål er imidlertid om Trump oppfordret den ukrainske presidenten om å grave opp skitt om en av sine utfordrere. Da han på pressekonferansen onsdag ble spurt om hva han egentlig ba Zelenskyj om, nektet Trump å svare på spørsmålet. Han ba journalisten om ikke være ekkel.

Det er også et svar. Det viser en sint og såret president. Han fremstiller seg som et offer for den største heksejakt i landets historie. Alt hans kritikere har å fare med er bløff, svindel og bedrageri. Samtidig hevdet presidenten at han er en mann som veier sine ord med stor omhu.

– Det er de som mener jeg er et svært stabilt geni, okey.

