OPPFORDRING: – Jeg tror noe av det viktigste vi kan gjøre, også er noe av det enkleste: Huske å si hei til hverandre. Strekke ut en hånd til dem som nå kanskje er ekstra alene, skriver Robert Mood i dag. Foto: Odin Jæger

Debatt

Ingen er tjent med at vi opptrer som coronapoliti

Dette er en tid for å si hei til hverandre. Like viktig: Dette er en tid for å heie på hverandre.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ROBERT MOOD, president i Røde Kors

Vi begynner å ane konturene av noe langvarig, nå. Samfunnet er satt på vent, vi vet ikke hvor lenge. Noe sånt har vi ikke vært med på før, noen av oss. Vi er blitt et folk som er vant med å ha det godt, i stadig mindre grad er vi kjent med begrensninger på vår frihet.

Virkelige kriser er noe vi kjenner fra andre deler av verden. Det hadde vært greiere om vi kunne se når det slutter. Når er vi ferdige med dette, når kan vi gå tilbake til det normale livet? Men en sluttdato ser vi selvsagt ikke i møte med et virus som sprer seg i voldsom fart.

Konsekvensene av coronaviruset er dypt alvorlige og dypt tragiske både helsemessig og økonomisk. Ute i verden er det, som alltid, de som allerede er rammet av fattigdom, krig og konflikt som også er mest sårbare når en ny krise treffer.

Kriser forsterker allerede eksisterende sårbarheter. Her hjemme opplever mennesker å miste inntektsgrunnlaget fra en dag til en annen, særlig eldre og syke mennesker risikerer å dø. Det tok nok noen dager, for ikke å si uker, men nå har alvoret sunket inn både hos våre ledere og hos de aller fleste av oss.

les også Fellesskap i koronaens tid

Vår oppførsel virker inn på hvor lange og strenge tiltakene må være. Vi må ta felles ansvar for å unngå å spre smitte, passe på avstand til andre og passe på håndhygiene. Hjemmekontor for de som har den muligheten, hjemmeskole og hjemmebarnehage, respekt for reglene som gjelder karantene og isolasjon. Vi får testet om det som sies i festtaler virkelig stemmer: Er vi virkelig så gode på dugnad som vi skal ha det til?

Dette er ukjent terreng for oss som samfunn. Vi må akseptere at vi reagerer ulikt. Noen blir fulle av virketrang og kreativitet, de finner nye og morsomme måter å være sammen på avstand, eller de melder seg til frivillig innsats. Andre trekker seg mer inn i seg selv, er bekymret, kan kjenne på både angst og depresjon. Atter andre tar ut aggresjon, de er sinte på myndighetene eller på dem som ikke ser ut til å følge reglene like godt som oss selv. Noen få mener visst fortsatt det hele bare er tull.

Røde Kors har utviklet Koronavettreglene for å minne oss på at vi både må ta vare på oss selv og andre, så godt vi kan. Jeg tror noe av det viktigste vi kan gjøre, også er noe av det enkleste: Huske å si hei til hverandre. Strekke ut en hånd til dem som nå kanskje er ekstra alene.

Vi er nok ellers ikke et folk som liker å bry andre, om vi trenger hjelp selv eller vil tilby hjelp til andre, men det har aldri passet bedre å øve seg på å bli flinkere til akkurat det. Og så må vi heie på hverandre. For mange er tilværelsen snudd på hodet, da må vi gi hverandre vennlige dytt i siden så vi klarer dette sammen. Ingen av oss kommer til å klare dette perfekt, det skal vi heller ikke kreve.

les også På vegne av 120 000 sykepleiere: – Vi blir på jobb for deg. Du blir hjemme for oss!

Mange vil gjøre feil, for eksempel være tett sammen på steder de ikke burde, eller glemme å vaske hendene. Det er for eksempel sunt både for humøret og livsmotet å oppsøke skog og grønne parker for frisk luft og rekreasjon, men i denne perioden krever det at vi tenker oss om en ekstra gang hvor vi går eller jogger.

Avstand, avstand, avstand. Vi har lov til å si fra til hverandre, men ingen er tjent med at vi opptrer som coronapoliti. Innestemme, er et godt begrep. Og husk på at vi skal leve sammen også etter krisen. Det vil gå lettere om vi både heier på hverandre og utnytter nye måter å være sammen på.

Vi er i gang med en maraton. Vi vet ikke om vi bare så vidt er begynt, om vi er kommet midtveis eller om vi snart kan heve armene på målstreken. Men vi kjenner melkesyra. Når mange tusen mennesker løper ekte maraton i verdens storbyer, er det enda flere som står på sidelinjen. De heier, roper og løfter fram løperne. De som løper først i denne maratonen vi er i gang med nå, er alle sykepleierne, legene, farmasøytene, renholderne, sjåførene, alle de som jobber på lager og i butikk og alle de frivillige som bidrar for dem som trenger hjelp. Etter dem, kommer vi. Og vi må både løpe og heie.

Vi er ikke i mål, før alle er i mål. Vi er ikke trygge før vi alle er trygge. Det gjelder i vårt eget samfunn, og det gjelder globalt. Denne smitten vil spre seg så lenge den får anledning til det, på tvers av landegrenser, på tvers av inntektsgrenser. Ta ansvar for deg selv, da tar du også ansvar for fellesskapet!

Publisert: 24.03.20 kl. 11:17

Les også

Mer om Koronaviruset Coronaviruset

Fra andre aviser