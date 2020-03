OPPFORDRING: – Jeg ber deg ikke slutte å spise kjøtt. Jeg ber deg om å bry deg. Jeg ber deg om å være villig til å betale et par kroner mer for å gjøre en stor forskjell, skriver Karoline Mjele Sjo. Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: – Synes du det er greit å mishandle hunden din?

Synes du det er greit å mishandle hunden din? Torturere den? Putte den i et lite rom til den dør av sykdom eller utmattelse fra å frykte sine omgivelser?

Nå nettopp

Karoline Mjelde Sjo (22), jusstudent

Hvis svaret er ja, så er det enkelt. Da mener du at dyr er uten moralsk status. Er svaret nei, så kan du ikke late som om kjøttindustrien i Norge er noe fint og flott som du ikke trenger å forholde deg til.

Jeg forstår ikke hvordan du kan sitte og klappe hunden din mens du knasker i deg bacon og frokostskinke. Grisen har lidd på en måte du ville blitt rasende og knust over å se hunden din gjennomgå. Du ville aldri tillatt det, eller kjøpt produkter i butikken som drev slik dyremishandling. Men fordi det er en gris og ikke en hund, så er det greit?

les også «25 under 25»: – Har det klikka for denne generasjonen?

Grisen er smartere enn hunden. Den har større innsikt i sine omgivelser, og lider derfor mer enn det hunden ville gjort. Den er smart og intelligent og uskyldig. Grisen kan være lykkelig, den kan føle empati og omsorg og redsel. Den fortjener å bli behandlet med tilsvarende respekt som en fluffy pomeranian eller en logrende Golden Retriever. Den har ikke gjort noe for å fortjene et miserabelt liv totalt uten egenverdi. Det er ikke grisens feil at den er født med en rosa snute istedenfor en svart en. Det er i hvert fall ikke en god nok grunn til å behandle hund og gris så markant forskjellig.

Det er en ukomfortabel sannhet. Kjøtt smaker godt, og hvis du ikke tenker deg om så slipper du det lille stikket av dårlig samvittighet. For dyr i Norge har det jo bra, ikke sant? Det er en kjempefin tanke som gjør frokostbaconet mye hyggeligere å spise. Dessverre stemmer det ikke i det hele tatt. Du tror på det fordi du vil. Sannheten er et googlesøk unna, men det er ekkelt å bry seg nok til å undersøke.

les også «25 under 25»: – Nye «Paradise Hotel» er direkte skuffende!

Utredningen som skulle forsvare kjøttindustrien i dyrevelferdsloven fant ingen argumenter for at slik tortur skulle være lovlig. Det er bare lovlig fordi ingen bryr seg om hvordan grisene har det. Fordi du vil spise frokostbacon uten dårlig samvittighet.

La oss endre på det. La oss tenke at dyr er dyr, og at de fortjener en behandling som gjenspeiler respekt og egenverdi. Det krever ydmykhet og refleksjon å innrømme at egne vaner er kritikkverdige. Men din stolthet er ikke viktigere enn livet til tusenvis av levende vesener.

Det er lettere å avfeie meg som ekstrem og påtrengende. Det er lettere å si at jeg er en sånn trendy veganer som synes jakt er dyremord. Realiteten er imidlertid at du støtter dyremishandling, og det må gjøres noe med.

Jeg ber deg ikke slutte å spise kjøtt. Jeg ber deg om å bry deg. Jeg ber deg om å være villig til å betale et par kroner mer for å gjøre en stor forskjell. Jeg ber deg om å stemme på partier som fronter dyrevelferd; som gir en stemme de som ikke har en selv.

For sånn egentlig. Hvor mye lidelse er det billigeste baconet verdt.

Publisert: 04.03.20 kl. 11:08

Les også

Fra andre aviser