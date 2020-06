Kommentar

Tangens skattepenger

Av Hanne Skartveit

Mens våre skattepenger går til skoler og sykehus, slipper påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen skatt, og kan selv bestemme hvilke gode formål pengene hans skal gå til. Det er ikke uproblematisk.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Norsk skattelovgivning gir rom for at selskaper som gir penger til veldedige formål, kan slippe å betale skatt før de gir disse pengene. Det kan dreie seg om lokale hjørnesteinsbedrifter som ønsker å bidra til å få bygget et svømmebasseng i bygda. Eller et selskap som vil gi deler av sitt overskudd til en veldedig stiftelse.

Mange rike mennesker i Norge gir penger til gode formål. Det er heller ikke uvanlig at de oppretter egne stiftelser som tilgodeser saker de er opptatt av. Det er bra at de som har mye, gir mye. Det blir for eksempel et rikere og mer mangfoldig kulturliv når ikke alle pengene kommer fra offentlige budsjetter.

les også Vil gjøre det ulovlig for Tangen ikke å betale skatt til Norge

Stilte krav

Men de fleste av dem har betalt skatt av pengene først. Det kommer ikke Nicolai Tangen til å gjøre. Han har etablert en selskapsstruktur som innebærer at utbyttet fra hans eiendeler i AKO Capital går innom et annet, nyopprettet selskap før de sendes til Tangens veldedige stiftelse, AKO Foundation. Skattefritt.

Det kan ikke ha vært opplagt at det skulle bli slik. I utgangspunktet satte Tangen som forutsetning for å ta jobben som oljefondssjef at han skulle slippe skatt på utbyttet av sine investeringer, fordi han skulle overføre alt dette til den veldedige stiftelsen sin. Etter hvert gikk han bort fra denne betingelsen, og sa at han ville ta jobben, uavhengig av skattespørsmålet.

les også Slik har Norges Bank trosset Stortingets tilsynsorgan

Men han engasjerte noen av Norges skarpeste skatteadvokater, for å få en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten, med ønske om å slippe skatt. Hadde det vært åpenbart, ville han ikke trengt en slik avklaring på forhånd. Tangens advokater trekker frem flere tidligere saker i sin argumentasjon. Ingen av disse eksemplene dreier seg om beløp i den størrelsesorden vi her snakker om. Eller om en endret selskapsstruktur slik at alt utbyttet går omveien rundt skattyteren – og rett inn i en stiftelse.

Mer politikk enn jus

Tangen fikk sitt løfte fra Skatteetaten. Han må ikke skatte av utbyttet fra sine eiendeler i AKO Capital mens han er oljefondssjef. Alle pengene skal gå til Tangens veldedige stiftelse. Summen er anslått til 2,4 milliarder kroner i året. Det ville vært flere hundre millioner kroner mindre til stiftelsen dersom han skulle ha betalt skatt. Og tilsvarende flere hundre millioner kroner mer i skatteinntekter til staten.

Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen slipper skatt på utbytte, fordi pengene går rett inn i hans allmennyttige stiftelse Foto: Krister Sørbø

Tangen betaler skatt på sin personlige formue, og selvsagt på lønnsinntekten, som andre folk. Men ikke på utbyttet fra fondet. Så vil mange si at det ikke er rettferdig at Tangen skal betale skatt av dette, når han selv ikke mottar noen av disse pengene, men tvert om deler ut enorme beløp til gode formål.

Synet på dette handler mer om politikk enn om jus. Et interessant spørsmål i denne sammenhengen er definisjonen av begrepet «fordel». I skattelovgivningen er et av spørsmålene hvem som får fordelen av å gi en pengegave. Er det selskapet som gir gaven som får en fordel, eller personen som eier selskapet? Er gaven i tråd med selskapets formål eller interesser – eller tjener den mest av alt eieren? I Tangens tilfelle er hans og selskapets interesser og formål de samme – å gi penger til hans veldedige stiftelse, som skal gi penger videre til ulike gode saker.

les også Norges Bank: – VG forleder leserne

Skattemyndighetene måler «fordel» i kroner og øre. Det blir vanskelig å lage et lovverk som tar hensyn til andre fordeler, som nytten i å være en stor og anerkjent giver. Eller gleden ved å støtte akkurat de sakene en selv er opptatt av, uten innblanding fra andre. Som for eksempel politikere eller offentlige etater.

Kunne gått raskere

I Norge har vi ikke tradisjon for at rike mennesker skal slippe skatt fordi de gir penger til det de selv ser som gode formål. Altså bedre formål enn det skattepengene våre går til. Bedre formål enn helsestell og barnehager, veier og museer.

Og bedre enn byråkrati, skatteinnkrevere og saksbehandlere. Vi kan alle mene at skattepengene våre kunne vært brukt bedre, eller at ting ofte kunne gått raskere. Det kan være mye å irritere seg over når det gjelder bruken av skattebetalernes penger. Mange hadde sikkert ønsket at de kunne bestemme hvilke formål akkurat deres skattepenger skulle gå til. Flere sykkelstier, eller mer motorvei.

Sykkelsti? Eller motorvei? Foto: Trond Solberg

De fleste av oss opplever at vi betaler inn til det store fellesskapet, og får mye igjen. Gratis helsestell og utdanning, velferdsordninger som gir trygghet når livet butter imot. Et velorganisert samfunn, som for eksempel er i stand til å møte en pandemi bedre enn de aller fleste andre land.

Undergraver tilliten

I noen land, som USA, hviler mye på rike privatpersoners gavmildhet. Mange av dem oppretter stiftelser, og gir store summer til veldedighet. Ofte er det egne fløyer på sykehus som er oppkalt etter rause givere. Og ved universiteter. Som Tangen Hall ved Wharton University, Nicolai Tangens gamle universitet. Finansiert av hans stiftelse, AKO Foundation. Med 25 millioner dollar, om lag en kvart milliard kroner.

les også Nye dokumenter: Derfor slipper Oljefond-Tangen norsk skatt på britisk formue

Det er ikke vanskelig å forstå Tangens ønske om å bestemme selv hva pengene hans skal gå til. Han har omtalt sin veldedige stiftelse, AKO Foundation, som det han er mest stolt av i livet. Han har delt ut store beløp til gode formål, som jenteskoler i India og kunstmuseum i Kristiansand. Det vitner om stor gavmildhet. Det står det respekt av.

Men det betyr ikke at vi ikke skal diskutere skattesidene av dette. Spørsmålet er om det er riktig at rike mennesker skal få slippe all skatt på inntekter som ellers ville blitt skattlagt, fordi de gir bort pengene til gode formål. Eller om dette uthuler skattesystemet vårt. Og undergraver tilliten.

Publisert: 11.06.20 kl. 07:23

Les også

Fra andre aviser