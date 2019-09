UNDER PRESS: Palestinernes president Mahmoud Abbas er på visitt i Norge. Foto: Atef Safadi / TT NYHETSBYRÅN

Leder

Kritisk dialog

Presidenten for de palestinske selvstyremyndighetene, Mahmoud Abbas, ankom Norge på et kritisk tidspunkt for både palestinere og israelere.

Nå nettopp







I Midtøsten avløses det ene krise av den neste. Men nå er det likevel annerledes. Partene i konflikten står ved et veiskille. Valget vil avgjøre om en tostatsløsning fortsatt er en farbar vei, eller om porten er lukket og låst. Det handler om hva slags samfunn Israel skal være i fremtiden og om palestinerne noen gang vil få en egen stat.

les også Netanyahus dager som statsminister kan være talte

Tirsdag valgte israelerne en ny nasjonalforsamling. Hvis regjeringsforhandlingene fører til at statsminister Benjamin Netanyahu får en femte periode som statsminister har han lovet sine velgere at han vil annektere store deler av den okkuperte Vestbredden. Hvis han får mulighet til å innfri disse løftene blir det umulig å opprette en levedyktig palestinsk stat. Hvis opposisjonsleder Benny Gantz blir landets neste statsminister har han tatt til orde for å gjenoppta fredsforhandlingene med Abbas. Om palestinerne har lave forventninger til hva som kan komme ut av Gantz` invitasjon har de absolutt ingen tro på president Donald Trump lenge annonserte århundrets avtale for Midtøsten.

les også Israelske velgere avgjør palestinernes framtid

Norge bør opprettholde gode forbindelser både til Israel og de palestinske myndighetene. Det gir oss mulighet til å spille en konstruktiv diplomatisk rolle. Vi bør bruke denne posisjonen til å tydelig tale når partene handler i strid med inngåtte avtaler, undergraver muligheten for en tostatsløsning eller bruker vold for å fremme sin sak.

Samtidig som vi tar sterk avstand fra Netanyahus forslag om ensidig å annektere store deler av Vestbredden, må vi også ha en kritisk dialog med det palestinske lederskap. Som når det gjelder planlagte palestinske valg som er blitt utsatt på ubestemt tid og den fortsatte rivaliseringen mellom det militante Hamas i Gaza og Abbas` administrasjon på Vestbredden. Økonomien er i krise, det er en ulmende misnøye og stor utålmodighet i befolkningen.

Norge gir betydelig økonomisk bistand til palestinerne, 636,8 millioner kroner i 2018. I dagens kritiske fase bør vi opprettholde den økonomiske støtten og forsikre oss om at midlene ikke misbrukes. Selv om utsiktene til en politiske løsning i dag er dårlige finnes ingen bedre alternativer enn en fremforhandlet tostatsløsning. Ingen er tjent med at de palestinske myndigheter bryter sammen, som følge av økonomisk press og fravær av politiske fremskritt.

Publisert: 19.09.19 kl. 07:15







Mer om