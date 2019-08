SVARER: Martin Henriksen. Foto: Gøran Bohlin

Debatt

Velferd til salgs? Nei takk.

Høyre er rørende naive i møte med store, kommersielle selskaper.

MARTIN HENRIKSEN, utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Mathilde Tybring-Gjedde skrev et innlegg i VG 6.august som avslører tydelige forskjeller i hvordan Ap og Høyre tenker om velferden i Norge. De siste årene har Arbeiderpartiet foreslått ny politikk for å sikre at pengene felleskapet bruker på velferd skal gå til å gi oss alle best mulig barnehager, helsetjenester, barnevern og andre velferdstjenester, ikke i lommen på private eiere. Det er ikke populært i Høyre.

Høyre har innsett at folk ikke støtter den ensidige lovprisingen av private aktører med mål om å tjene store penger på norsk velferd. Tvunget på defensiven foretrekker de å angripe Ap, forsøker å tåkelegge debatten med snakk om «velferdsmiks» og viser til spake tiltak. Men høyreregjeringens tafatte reguleringer er langt fra handlekraftig nok til å stoppe internasjonale oppkjøpsfond og store kommersielle selskapers inntog i våre felles velferdstjenester.

Tybring-Gjedde har rett i at «Barnehagesektoren har endret seg de siste 10 årene», men tar ikke konsekvensene innover seg. Store kommersielle barnehagekonsern kjøper opp stadig flere ideelle og foreldredrevne barnehager, hvert tredje barnehagebarn går nå i en konsernbarnehage. Samtidig vet vi at internasjonale selskaper ser på norske barnehager og velferdstjenester som lukrative investeringsobjekter. Det bør ringe noen alarmbjeller, selv på Høyres Hus, når store internasjonale oppkjøpsfond sier rett ut til aksjonærene sine at det er store penger å tjene på norsk velferd.

Høyres svar på utviklingen er rørende naiv. Vi vet at aktører med kommersielt formål som regel vil finne veien rundt regelverket for å hente ut gevinst fra driften. For ikke lenge siden ble Gnist-kjeden kjøpt opp av et internasjonalt investeringsfond. De investerer neppe i norsk barnehagesektor for å bidra til Høyres såkalte «velferdsmiks».

Vi har sett mange nok eksempler på at høyresidens ideologiske markedstro har slått feil, innen både barnevern og eldreomsorg. Da Helge Andre Njåstad (FrP) var ordfører i Austevoll satte han ut all omsorg til Aleris. Det var så lite vellykket at Høyre og Ap nå tar tilbake omsorgstjenestene til kommunen, for å sikre folk trygghet for tjenester med god kvalitet.

I eldreomsorgen har vi sett at gevinstene hentes ut ved lavere bemanning, mer bruk av ufaglærte, lavere lønn og dårligere pensjon for de ansatte. Det finnes ingen magisk pengebinge som gjør kommersielle sykehjem lønnsomme nok for eierne. Skal en kommersiell eier ta ut profitt må det som oftest spares på nettopp dette, folks lønn, arbeidsforhold og pensjoner. Det har konsekvenser for kvaliteten på tilbudet.

La meg derfor komme med en advarsel: Ikke la Høyre innføre svenske tilstander i velferden i Norge.

Etter den svenske borgerlige regjeringens endringer må svenske private sykehjem nå kun tilby eldre en slags minimumstjeneste, men deretter kan de ta ekstra betalt for bedre kvalitet. De med god råd kan kjøpe seg til bedre omsorg, mens resten henger etter. Dette er forskjells-omsorg satt i system, og dette vil Høyre nå importere til Norge.

En av grunnverdiene i det norske samfunnet er at det ikke er lommeboka som skal avgjøre om barna dine går i en god barnehage eller hvilket helsetilbud du får. Høyreregjeringen legger til rette for en annen samfunnsmodell.

Arbeiderpartiet vil ta grep for å bevare den norske fellesskapsmodellen for framtida. Høyre sminker virkeligheten med snakk om «velferdsmiks,» men det de åpner opp for er at store kommersielle selskaper skal drive norsk velferd.

Publisert: 08.08.19 kl. 13:07

