VIL IKKE HØRE: – Politisk debatt og kritisk journalistikk skaper bevegelse, endring og momentum. Nordlys bidrar i stor grad til dette – fra et nordnorsk perspektiv, skriver Mads Gilbert. Foto: Terje Mortensen

Debatt

Nordlys er viktig for Nord-Norge!

Driver avisa Nordlys med «manipulerende retorikk» og gir en forenklet fortelling om Nord-Norge? Jeg gjenfinner ikke en slik forenkling i Nordlys’ journalistiske og politiske virkelighetsbeskrivelse

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

MADS GILBERT, lege og tidligere RV/Rødt-politiker, bosatt i Tromsø

Nå ropes det igjen et varsku fra Nord-Norge. Vi ser det i form av kraftige protester mot en politikk som oppleves som politisk tonedøv for den av våre landsdeler som ligger lengst fra sentralmaktens høyborg, skriver Aftenpostens Harald Stanghelle i en klok og reflektert kommentar. Det handler ikke bare om å lytte. Det handler like mye om å forstå det man hører. For det er ikke uroen det er noe galt med. «Det må vi her sør lære oss, jo før jo heller.»

Jeg er med Stanghelle. Det er ikke uroen det er noe galt med, heller ikke med de mediene som uredd og uavhengig skaper grundige reportasjer, analyse, debatt og politisk kritikk av dagens situasjon. Jeg har bodd og jobbet i nord i 45 år og gjenkjenner uroen og behovet for å organisere debatt, analyse og konkret kamp for landsdelens livsgrunnlag, velferd og retten til å bli hørt.

les også Martin Lægland: Forvaltere av den nordnorske virkeligheta

Men nå angripes budbringeren, avisa Nordlys og spesielt politisk redaktør Skjalg Fjellheim, med kjente herskerteknikker. Politisk redaktør Martin Lægland i avisa iTromsø, VGs samarbeidsavis, og professor i statsvitenskap, Synnøve Jenssen går til angrep på Nordlys. Jenssen mener Nordlys driver manipulerende retorikk og populisme, og er et «mikrofonstativ for Sp». Lægland mener Nordlys gir «et forenklet og misforstått premiss om at det er én nordnorsk virkelighet, som har forbannet ett folk» – og at Fjellheim «har gått i samme fella». Stemmer dette?

Driver Nordlys propaganda for Senterpartiet? Driver Nordlys med «manipulerende retorikk» og gir en forenklet fortelling om Nord-Norge? Alle vil være enige med Lægland i at «det finnes ikke én nordnorsk virkelighet». Jeg gjenfinner ikke en slik forenkling i Nordlys’ journalistiske og politiske virkelighetsbeskrivelse. Og er det virkelig uttrykk for en polariserende og populistisk «identitetspolitikk» når Nordlys lager reportasjer om konkrete, viktige og politisk kontroversielle saker i landsdelen?

Det er bra når Nordlys belyser konsekvensene og reaksjonene mot at alle Forsvarets Bell-helikoptre skal flys fra Bardufoss til Rygge. Det svekker militær og sivil beredskap i landsdelen, uavhengig av både Sp, Høyre og Aps politiske krumspring. Bør det ikke bekymre at flyttingen av Bell-helikoptrene fra nord til sør framstår som en del av ny (nord)-norsk basepolitikk – med stadig sterkere permanent utenlandsk basebygging og etablering av militære styrker fra USA? Uten kritiske innspill fra hovedstaden? Skal det kalles «identitetspolitikk» når rapporteres om kraftfulle lokale aksjoner mot hodeløse økonomiske og militærfaglige beslutninger som at «sentralmakta» først skulle legge ned Andøya flystasjon, så starte milliardutbygging av Evenes, for så å «slå bakk» og beholde Andøya? Populisme eller politikk?

les også By og land, klart vi kan

Skal det kalles «identitetspolitikk» når Nordlys dekker lokalbefolkningen og lokalt næringslivs fortvilelse over at 30- 40.000 fullasta trailere årlig kjører ferskfisk fra kysten i nord til Europa på veier som mest likner krøtterstier, med fare trafikanter, trailersjåfører og lasten? Er det kritikkverdig når Nordlys engasjerer journalister og lesere i debatten om bedret infrastruktur nettopp for å styrke landsdelen? Må det være tillatt å kjempe for et fullverdig vegnett og kreve et nasjonalt løft for å realisere Nord-Norgebanen uten å bli kalt populist og Sp-medløper?

Skulle Nordlys unnlatt å gi grundige, analytiske og faktabaserte reportasjer og kommentarer om anbudsprosessene og de langvarige problemene i luftambulansetjenestene? Skulle ikke landsdelens største avis nettopp rette konkret kritikk nettopp mot «styringseliten i hovedstaden»?

Når grundig kvalitetsjournalistikk, med statsvitenskapelig pondus, blir kalt «identitetspolitikk», er det grov hersketeknikk, fordi begrepet har en odiøs, negativ plass i dagens diskurs.

Professor Jenssen velger å irettesette Nordlys for ensidig å «rette oppmerksomheten mot den såkalte eliten i sør» og belærer hva de bør gjøre i stedet for å plage «den såkalte eliten i sør». Nordlys burde «sette søkelys» på hvor dårlig nordnorske kommuner løser oppgavene sine, slik «man f.eks. kan lese ut av kommunebarometeret og andre målinger som alle viser at jo lenger nord man kommer, desto dårligere scorer kommunene på kvaliteten på velferdsutbudet».

Jeg ble nysgjerrig og sjekket Kommunebarometeret. Tross at Nord-Norge har under ti prosent av landets befolkning spredt i kommuner som omfatter nesten 50 prosent av landarealet, i hardt subarktisk klima, er det ikke få nordnorske kommuner som ligger blant topp-20 i landssammenheng. Her er tall fra enkelte områder, angitt som nordnorske kommuner blant landets topp-20 på utvalgte kommunale funksjoner: Helse 7/20; Kultur 3/20; Barnevern 1/20; Pleie/omsorg 1/20; Sosialtjenester 7/20; Barnehage 5/20; Økonomi 5/20. Flere ligger blant topp-fem nasjonalt. Bortsett fra en 16.plass på Kultur finner jeg ikke Oslo kommune blant landets 20 beste på noen av disse områdene. Dette har selvsagt myriader av forklaringer.

Jeg leser dette som en bekreftelse på at med stor innsats fra tusenvis nordnorske kommunalt ansatte og lokale politiske ledere – i motvind – oppnås resultater vi kan være stolte av. Mye gjøres godt og mangt kan gjøres bedre. Om glasset er halvfullt eler halvtomt avhenger av blikket du velger å se med.

Lægland stiller et legitimt spørsmål: Hvilket nordnorsk medium dekker virkeligheta fra Tana, Nordreisa eller Saltdal? Underliggende påstand er at Nordlys ikke gjør det. Jeg gjorde en uformell, grovkornet faktasjekk ved hjelp av de to avisers egne søkemotorer. Dette er ingen vitenskapelig undersøkelse, bare en kjapp stikkprøve. Grovsøk på tilfeldig valgte stedsnavn i nord ga slike treff:

Nordlys har i snitt over tre ganger så mange treff på nord-norske stedsnavn redaktør Lægland nevner, tross de svære journalistiske musklene VG – sammen med iTromsø – rår over. De eneste to stedsnavnene iTromsø ‘slår’ Nordlys er «Oslo» og «Tromsø». Så kan man trekke sine egne konklusjoner. Nordlys kan kanskje med en viss rett kalle seg landsdelsavis med et variert geografisk utsyn?

Hovedstadens maktelite, «Sentralmakta» som jeg også kaller dem, har fortsatt mange og viktige kunnskapshull når det gjelder Nord-Norge og Svalbard. Etter 45 års arbeid i landsdelens offentlige sektor og ti-år som fylkestingsrepresentant etc. lærer jeg daglig nye realiteter og konkrete detaljer om denne praktfulle landsdelen. Og ett er jeg fullstendig sikker på: Befolkningen er ikke en sutrete gjeng sytpeiser som harmdirrende og anklagende peker mot sør i en endeløs klagesang med krav om at andre skal ordne opp. Det er et populistisk, splittende og nedlatende bilde.

Er det noe jeg har lært, så er det at folk i nord er vant til å måtte klare seg sjøl uten å bli seg sjøl nok. Er det noe jeg har sett og erfart, så er det solidaritet og generøsitet mellom folk. Er det noe jeg vet, så er det at urett og løgn gjør folk rasende og opprørske, her som ellers i verden den vide.

Politisk debatt og kritisk journalistikk skaper bevegelse, endring og momentum. Nordlys bidrar i stor grad til dette – fra et nordnorsk perspektiv. Nå leser jeg til min glede at VG på lederplass går langt i å støtte «ambisiøse planer» om «å bygge jernbane i nord». Og VG skriver ikke som mikrofonstativ for Ap, Høyre eller Sp, men som en selvstendig avis med egne, seriøse politiske vurderinger.

Jeg er svært ofte hakkendes uenig med Nordlys på mange områder. Men det er urettferdig og destruktivt avsporende å forsøke å erstatte den viktige debatten om nordnorsk virkelighet og de tallrike viktige, uløste oppgavene landsdelen og nasjonen har, med politiske personangrep og platt polemikk mot landsdelens viktigste avis og debattforum. Så – stå på Nordlys!

Publisert: 30.07.19 kl. 16:04

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post