MORIA: – Arbeiderpartiet skryter av kompasset, men bommer på kartet, skriver Karine Nordstrand. Foto: msf.no

Debatt

Evakuer de sykeste barna!

Aps Støre og Gharahkhani argumenterer på en måte som kan tolkes dithen at de bifaller at flere tusen mennesker blir værende i Moria, fordi det kan tjene som et eksempel til skrekk og advarsel.

KARINE NORDSTRAND, lege og president i Leger uten grenser

I sitt innlegg i VG om «Arbeiderpartiets moralske kompass» bruker Jonas Gahr Støre og Masud Gharahkhani en uttalelse fra vår sykepleier på Lesvos som en del av sin argumentasjon mot å evakuere mennesker fra Moria-leiren. De misbruker det hun sa. Tankerekken deres om mennesker på flukt over Middelhavet bygger på en ufundert hypotese, og de fraskriver Norge ansvaret landet har.

Støre og Gharahkhani skriver om flyktningsituasjonen i verden. Det de ikke nevner er at akkurat leirene i Hellas er på europeisk jord, innenfor Schengen-grensen, og Moria-leiren er en av dem som er finansiert med bidrag fra norske EØS-midler. Den fortvilte situasjonen der oppstod som en direkte konsekvens av en avtale Europa inngikk med Tyrkia våren 2016, en avtale Norge har støttet fra begynnelsen av.

Norge og andre europeiske land bør bidra til å løse den humanitære krisen på de greske øyene nå ved å evakuere de sykeste og mest sårbare, rett og slett fordi de har et medansvar for situasjonen politisk sett.

Støre og Gharahkhani skriver videre at «Arbeiderpartiets politikk er å prioritere kvoteflyktninger, ikke å stimulere til økt menneskesmugling og flere drukninger i Middelhavet,» og fremholder at en strengere europeisk asylpraksis er årsaken til at færre har druknet. De viser til at 35.000 har druknet i Middelhavet de siste 20 årene.

Arbeiderpartiets ledelse drar her inn tall for hele Middelhavet, og skaper et forvirrende bilde det kan være hensiktsmessig å korrigere.

Fra begynnelsen av 2014 til i dag har minst 20,059 mennesker på flukt mistet livet i Middelhavet, ifølge IOM. De har forsøkt å krysse havet langs tre forskjellige ruter; den vestlige mellom Marokko og Spania, den sentrale mellom Libya og Italia og den østlige, mellom Tyrkia og Hellas. 16,470 av dem har druknet i det sentrale Middelhavet. 1670 har omkommet i Egeerhavet, det østre Middelhavet.

Det underliggende premisset for Støre og Gharahkhanis argument er antagelsen om «pull-faktor»; at flere vil komme dersom man hjelper de som har kommet så langt. For det sentrale Middelhavet slo en forskningssjef ved PRIO nylig fast at denne type argumentasjon er et snevert perspektiv og gammel retorikk; «en enkel og tilsynelatende oppklarende forklaring på et komplekst problem som vi ellers ikke makter hverken å begripe eller finne en løsning på.»

Arbeiderpartiets ledere trekker videre frem svaret vår sykepleier i Moria gav til Debattens programleder Fredrik Solvang da han spurte om hvorfor de ikke dro tilbake: «hvis man velger å sette sine barn i en gummibåt, så er det fordi det man kom fra er verre». Støre og Gharahkhani mener dette «underbygger den utbredte antakelsen om at man ikke skal ta mange ut av Moria-leiren før den raskt fylles opp igjen».

Dette resonnementet gir lite mening. Moria-leiren har vært «full» flere år allerede, nærmere 20.000 bor nå i og rundt en leir beregnet for maksimalt 3000. Ingenting tyder på at det er leirens kapasitet som styrer tilstrømningen.

I løpet av de siste fire årene har vi varslet om hvilke konsekvenser forholdene i leierne på øyene har for helsen til de som er tvunget til å bo der, og bedt om evakuering flere ganger. I oktober 2017 varslet vi om mentalhelsekrise. I 2018 ba vi om evakuering da det bodde 9000 mennesker der. I årene som har gått har flere mennesker på flukt fortsatt å ankomme Hellas, og situasjonen har bare blitt verre.

Gharahkhani advarte også i Dagsnytt 18 onsdag denne uken om «dødsveiene over Middelhavet». Å bruke antagelsen om at å hente noen fra Hellas vil føre til at flere tar sjøveien over Egeerhavet, eller – er det det de gjør samtidig? – at å hente flere kvoteflyktninger vil føre til at færre risikerer livet i helt andre deler av Middelhavet, er spekulativt, lettvint og feil. Virkeligheten er langt mer kompleks og mer uoversiktelig enn det kartet Gharahkhani tegner opp.

Støre og Gharahkhanis argumentasjon kan faktisk tolkes dithen at de bifaller at flere tusen mennesker blir værende i Moria, fordi det kan tjene som et eksempel til skrekk og advarsel. De virker villige til å la mennesker lide fordi de går utfra en hypotese om at flere vil komme hvis man hjelper dem.

Leger Uten Grenser sendte 6. mars i år et brev til den norske regjeringen med en anmodning om å evakuere noen av de per da 96 barna med kompliserte og potensielt livstruende helsetilstander vi hadde under behandling i Moria for å kunne gi dem adekvat helsehjelp.

Uansett hvilken flyktningstatus de vil få – noe Støre og Gharahkhani går langt i å forhåndsdømme om, trenger de helsehjelp de ikke kan få på Lesvos, og må evakueres.

Vi har de siste ukene, mens Europa har vært episenteret for corona-pandemien, også advart om konsekvensene det kan få hvis viruset sprer seg i leirene på de greske øyene. Hellas er et av over 50 land hvor vi i Leger Uten Grenser nå jobber for å bekjempe pandemien. Å evakuere mennesker i risikogruppene er et av tiltakene vi har oppfordret greske myndigheter om å gjøre for å forebygge en COVID-19-krise i de overfylte leirene.

Etter at Støre og Gharahkhanis tekst sto på trykk tirsdag 21. april, har Arbeiderpartiet åpnet for å vurdere relokalisering fra de greske øyene i samråd med FN. Det er positivt.

Men en evakuering av de sykeste barna er et humanitært hastetiltak som bør settes i gang så fort som mulig. Og vi oppfordrer Støre og Gharahkhani til å gå en ekstra runde med sine tall og antagelser. Kompasskursen kan virke enkel og stø, men når kartet er så overforenklet at det ikke stemmer med virkeligheten er det en fare for at man roter seg bort allikevel.

