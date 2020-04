Leder

Sannhetens øyeblikk

KRISEMØTE: EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen vil på toppmøtet torsdag legge frem langsiktige planer for hvordan unionen skal håndtere den økonomiske krisen etter pandemien. Foto: Francois Lenoir / X01164

Intet mindre enn Den europeiske unionens fremtid står på spill når regjeringssjefene for 27 medlemsland holder toppmøte denne uken. EUs fremtid avhenger av at samarbeidet er sterkt nok til å tåle de voldsomme belastningene av pandemien.

Lederne kan ikke møtes ved et forhandlingsbord, men via videokonferanse. Det er ikke bare fysisk avstand mellom lederne, men også politisk uenighet om hvilke krisetiltak som må til for å gjenreise økonomien etter det Italias statsminister Guiseppe Conti beskriver som det største sjokket siden andre verdenskrig.

Både Conti og Spanias statsminister Pedro Sanchez har advart om farene mot det europeiske samarbeid hvis ikke EU viser handlekraft i den store krisen.

Frankrikes president Emmanuel Macron kaller det et sannhetens øyeblikk for Europa i et intervju med Financial Times. Macron mener pandemien stiller både eurosonen og “den europeiske ide” på en kritisk prøve. Han mener det er nødvendig å vise at EU er et politisk prosjekt, ikke kun et marked. Da må EU vise solidaritet.

Conti, Sanchez og Macron er tilhengere av et sterkt EU. De frykter at motstanderne av et nært og forpliktende samarbeid i Europa vil vinne frem hvis EU ikke består dagens store prøve. Macron sier at hvis vi ikke handler “vil populistene vinne i dag, i morgen og dagen etter”.

Det kan skje i Italia, Spania og kanskje i Frankrike og andre land. I Italia er det bitterhet over at ikke andre EU-land hjalp dem i pandemiens første fase. Stilt overfor en plutselig og alvorlig trussel mot folkehelsen hadde alle land nok med seg selv.

Nå gjelder det å vise at Europa er sterkt og står sammen for å motvirke de enorme økonomiske skadevirkningene av nedstengte samfunn. Spania, Italia og Frankrike mener såkalte coronaobligasjoner er et velegnet krisetiltak. Alle eurolandene får da et felles ansvar for gjelden. Tyskland, Nederland og Finland er kritiske. Finansministrene i eurosonen er blitt enige om å bruke 500 milliarder euro på en krisepakke, dog uten coronaobligasjoner.

Presidenten i EU-kommisjonen Ursula von der Leyen ønsker å knytte det økonomiske redningsfondet til arbeidet med unionens økonomiske rammeverk for 2021 til 2027. Europa vil trenge massive investeringer i flere år fremover for å gjenopprette økonomisk vekst etter det store sjokket. Men landene trenger økonomisk handlerom raskt og denne uke bør EUs ledere vise politisk samhold. Det heter at EU vokser på kriser. Aldri har utfordringen vært større enn nå.

