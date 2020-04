Kommentar

Hun vil fjerne corona

Av Astrid Meland

STATSMINISTEREN: – Vi har mulighet til å gjøre noe ingen andre har klart, eliminere viruset, sa New Zealands statsminister Jacinda Ardern nylig. Foto: Mark Mitchell / NZ HERALD POOL

New Zealand er i gang med å eliminere viruset. Australia er like bak. Hadde Norge holdt ut i noen uker til, ville vi vært kvitt det. Spørsmålet er hva som skjer etterpå.

Mandag løfter New Zealand litt på sin svært strenge, nasjonale «lock down». Landet sier de er i ferd med å eliminere coronaviruset.

Og landet har tall i verdensklasse. Bare 18 personer har dødd i et land med nesten like mange innbyggere som Norge.

Grensene er stengt. Og slik forblir det.

Stengt er også nabolandet Australia, hvor strategien i starten var å bremse viruset. Men med karantene for alle som ankommer landet, mener eksperter at viruset så å si vil være fjernet også her på forsommeren.

De har godt under halvparten så mange døde som Norge, med fire – fem ganger så mange innbyggere. Nå snakkes det om å leve avstengt i en boble sammen med New Zealand, frem til en medisin eller vaksine.

AUSTRALIA: Bondi Beach 20. mars. Etter dette ble stranden corona-stengt. Landet har holdt skolene åpne, men har ellers hatt strenge distanseringstiltak. Foto: JOHN FOTIADIS / AAP

Også Norge kunne gjort det samme.

I Folkehelsas rapportering kan du se at smitteraten ville gått mot null i juni, om vi holdt på de strenge tiltakene. I Danmark har eksperter anslått overfor avisen Politiken at 4 – 6 uker er det som skal til for å fjerne viruset.

Men Danmark og Norge åpner opp landene mens vi fortsatt har titalls nye smittede hver dag.

Folkehelsa har registrert at vi reiser 15 prosent mer alt, og har bedt regjeringen si at en «nullvisjon» ikke er mulig. Folk vil smittes og bli syke.

Slik ser man det ikke helt i Oseania. Med stengte grenser, testing, isolering, er håpet å stoppe nye tilfeller før det spres.

Hvorfor kan vi ikke gjøre det i Norge?

Kanskje fordi sjansen er stor for å mislykkes, og at det vil være for kostbart. Norge er ingen øy. Grensen til Sverige er lang.

NULL DØDE: I Vietnam innførte kommunistregimet tidlig svært strenge tiltak med internering. De sier ingen har dødd av viruset. Bildet viser corona-brød-baking i Hanoi. Foto: Hau Dinh / AP

Om turistlandene «down under» klarer det, gjenstår å se.

Men flere land i Asia har prøvd og lykkes med å holde smitten lav. Så langt har de hatt svært lave dødstall.

Vietnam fremstår som å ha klart det aller best. De har rapportert null døde. Det kommer ikke av testing, men tidlig respons og streng karantene.

Sør-Koreas bruker mer ressurser, og har testing, overvåkning og isolering for å få det til. Landet har omtrent like mange døde som Norge i et land med over 50 millioner innbyggere. De letter på tiltakene 5. mai, som de måtte innføre til tross for at de reagerte tidlig.

I Hongkong har bare fire mistet livet. Sammen med Singapore, (12 døde), kjører de en strategi der de vil åpne opp mellom bølgene.

Men Singapore, som tidlig ble hyllet for å ha tatt knekken på viruset, har fått en kraftig ny bølge og har innført strenge tiltak til 1. juni.

Når disse landene har hatt en annen tilnærming enn mange europeiske land, er det neppe fordi deres eksperter er dårlige. Tvert om, de har erfaring med blant annet SARS, som også er et coronavirus.

Og det viruset er fjernet.

NY BØLGE: Et utstillingslokale i Singapore er gjort om til karantenesykehus for 2700 pasienter med milde symptomer. Den nye bølgen av virus har særlig slått til blant arbeidsinnvandrere. Foto: DESMOND FOO / THE STRAITS TIMES / THE STRAITS TIMES

I Vesten ble fagmiljøene tidlig enig om det ikke er mulig å eliminere det nye coronaviruset. Utbruddsgruppen til FHI, Seruminstituttet i Danmark, Imperial College i Storbritannia, Karolinska i Sverige, Johns Hopkins og CDC i USA mente at bare det å bremse ville kreve svært mye.

Og for å sette det på spissen, er det ikke antall døde som betyr mest i et slikt perspektiv. Virkeligheten er hard, folk dør, noen virus kan ikke stoppes.

Krisen er å ikke klare å gi folk behandling. Som i Spania og Italia, hvor sen reaksjon gjorde brems til eneste mulighet. Og der var det som kjent ikke nok.

Om disse fagmiljøene kommer frem til at et virus kan fjernes, derimot, vil de gå inn for å slå det ned hardt, som med Ebola eller MERS. I epidemiologien finner man ikke sin Friedman eller Keynes. Her har fagfolkene tross alt en felles virkelighet å holde fast i.

SØNDAGSGUDSTJENESTE I SØR-KOREA: Landet har hatt problemer med oppblomstring blant annet menigheter. Men nå på søndag åpnet kirkene igjen, som denne katolske i Seoul, som har vært stengt av myndighetene i ukevis. Foto: YONHAP / YNA

Forskjellen mellom ekspertene er ikke lærebøkene de leser, men snarere ulikt syn på selve viruset. Østen husket SARS, med ti prosent dødelighet. Europeerne hellet mot influensa, og viste til de gamle coronavirusene som angrep mennesker og ga mild sykdom igjen og igjen.

Nycoronaen er ingen av delene.

Også her hjemme ser vi uenigheten, særlig mellom epidemiologene med sine modeller, og klinikere eller forskere på smalere felt enn folkehelse. De sistnevnte er tettere på, ser lidelser de mener er uakseptable, frykter viruset, mistror modellene eller håper corona kan fjerne seg selv eller elimineres.

Også den kjente tyske virologen Christian Drosten, som leder corona-arbeidet i Tyskland, og som identifiserte SARS i sin tid, er på glid.

På spørsmål fra avisen Guardian om han tror viruset lar seg eradikere, viser han til en tysk modellering som tyder på at dette lar seg gjøre med noen ekstra uker med lock down.

– Jeg tenderer til å støtte dem, men jeg har ikke helt bestemt meg ennå, sier han til avisen, og understreker at det vil være miljø, som gamlehjem, hvor smitten vanskeligere lar seg fjerne.

HONG KONG: En kvinne med munnbind foran veggmalerier nå på lørdag. Til tross for nærheten til smittens episenter, er bare fire døde. Foto: Kin Cheung / AP

Uflaksen med det nye coronaviruset er at det både dreper og har egenskaper i gråsonen mellom kontrollerbart og ikke-kontrollerbart.

Hvem som lykkes best avhenger av fremtiden, og hvor raskt noen finner opp en kur.

Norge har gjort svært mye for å holde smitten nede og lykkes godt. Men det har kostet enormt.

Det er også stor forskjell på hva som kan oppnås i ulike land.

Og det ser slett ikke ut til at viruset forsvinner til høsten. Norge må tenke på hvordan vi skal klare å holde ut lenge. Ikke som enkeltindivider. Men som samfunn.

Det hadde vært herlig om også vi klarte å fjerne corona. Men i en åpen verden er dette viruset vanskelig å ta knekken på.

TAIWAN: På fredag åpnet de opp baseballkampene igjen–uten publikum. Til tross for nærheten til Kina, har bare seks omkommet av corona på Taiwan. Foto: Chiang Ying-ying / AP

Publisert: 27.04.20 kl. 12:34

