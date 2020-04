Leder

Falske nyheter som smitter

Av VG Leder

Falske nyheter er et virus vi ikke blir kvitt. Men vi kan begrense spredningen.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg gikk denne uken ut og anklaget Kina og Russland for bevisst å stå bak desinformasjonskampanjer, først og fremst rettet mot sosiale medier, når det gjelder coronaviruset.

«Vi har sett eksempler fra både statlige og ikke-statlige aktører, støttet av Russland og Kina, som sprer feilinformasjon om virusets opprinnelse, at det skal være skapt av USA og andre NATO-land, og at det skal være spredt bevisst videre».

Nato har fulgt opp med et såkalt «faktaark» om «Russlands topp 5 myter om Nato og Covid19». Listen spenner fra politisk diskutable påstander («Nato svikter sine allierte i kampen mot Covid19») til de mest vanvittige konspirasjonsteorier («Covi19 er et våpen utviklet av Nato»).

Falske nyheter om Covid19 dukket opp ikke lenge etter at verden ble oppmerksom på virusets eksistens, og det har spredd seg nesten like raskt. Det innebærer alt fra usanne, men relativt harmløse råd om hvordan du beskytter deg mot smitte, til løgnpropaganda om at Bill Gates har finansiert utviklingen av viruset for å kunne tjene penger på å selge en vaksine.

Noen av disse «nyhetene» er fabrikkert i såkalte «trollfabrikker» finansiert og understøttet på den måten Stoltenberg redegjorde for. Andre er mer klassiske rykter av typen som oppstår i krisesituasjoner og som det er vanskelig å finne opphavet til.

Det er ekstra viktig i en så sårbar situasjon som verden nå befinner seg i, at man er varsom med hva slags informasjon man bidrar til spredningen av. Jo mer oppsiktsvekkende påstanden er, jo større grunn er det til å gå noen ekstra runder med kildekritikk.

Hos oss i de etablerte mediene påhviler det i disse dager også et ekstra stort ansvar for å gi så presis og kvalitetssikret informasjon som mulig, ikke vinkle saker for hardt og ikke overdrive presentasjonen for å påkalle ekstra oppmerksomhet.

For falske nyheter er et virus vi ikke blir kvitt. Og skal vi opparbeide tilnærmet gruppeimmunitet mot skadevirkningene går den eneste vaksinen gjennom grundig, kildekritisk kunnskap.

Publisert: 19.04.20 kl. 11:27

