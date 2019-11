FIKK HAKESLEPP: Une Bastholm. Foto: Frode Hansen / VG og Krister Sørbø / VG

Bastholm om Ropstad: – Som fanden leser bibelen

KrFs leder Kjell-Ingolf Ropstad leser miljøbevegelsen som fanden leser Bibelen.

UNE BASTHOLM, nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne

KrF-leder Kjell-Ingolf Ropstad har gått til frontalangrep på miljøbevegelsen. I en tale til KrFs landsstyre fredag i forrige uke, uttalte han at "deler av den grønne bevegelsen i Europa kommer med farlig tankegods” og står for en " total avvisning av tanken om menneskets iboende egenverdi". I en debatt med meg på Politisk kvarter på NRK i dag, gjentok han budskapet.

Jeg må innrømme at jeg får hakeslepp.

I praksis tolker han vårt arbeid for et samfunn med mer empati og verdsettelse av dyrs egenverdi som en trussel mot menneskeverdet. Det er en logisk kortslutning. Og en type splittende retorikk vi ikke har sett fra KrF før, men som vi har mer enn nok av i andre regjeringspartier.

Det stemmer at vi i De Grønne mener at arbeidet for å løfte dyrs egenverdi er en viktig verdikamp i vår tid. Den kampen kommer vi til å føre med stor kraft fremover. Men økt respekt for dyr betyr selvsagt ikke mindre respekt for menneskeverd og menneskerettigheter. Tvert imot. I et samfunn der vi viser mer omsorg og empati for dyr vil vi også behandle hverandre bedre.

Den grønne bevegelsen i Europa, som Ropstad går til direkte angrep på, har lenge gått i bresjen for kampen for menneskerettigheter, i sitt målrettede arbeid mot alle typer diskriminering og ikke minst i flyktningpolitikken. Det er De Grønne - ikke Ropstads kristendemokratiske søsterpartier - som konsekvent går inn for anstendige og humane løsninger på flyktningkrisen rundt Middelhavet.

Som barneminister har også Ropstad ansvaret for ivaretakelsen av menneskerettighetene til en fem år gammel norsk gutt som er livstruende syk og som befinner seg i en flyktningleir i Syria uten tilgang til helt nødvendig helsehjelp. Regjeringen har bevist at den kan hente gutten til Norge, men velger å la være fordi Frp ikke vil ha guttens mor tilbake til Norge.

Ropstad har valgt å ta KrF inn i en regjering med FrP, med de resultater det har. Likevel peker han ut De Grønne som en viktig trussel mot menneskeverd og menneskerettigheter. Det henger ikke på greip.

Ropstad har rett i at det er mange vanskelige debatter og dilemmaer knyttet til bioetikk. Her finnes det et mangfold av meninger også i De Grønne. Vi debatterer gjerne disse spørsmålene med KrF, men da med utgangspunkt i reelle uenigheter og ikke grove og grunnløse beskyldninger om at deler av den grønne bevegelsen står for en " total avvisning av tanken om menneskets iboende egenverdi" - slik Ropstad sa i sin tale til KrFs landsstyre i helgen.

De Grønne har mye til felles med deler av KrF. Som synet på internasjonal solidaritet, sivilsamfunn og menneskerettigheter. Vi deler kritikken av et alt for materialistisk og forbruksorientert samfunn der verdier og prinsipper underordnes økonomiske hensyn. I KrFs partiprogram vektlegges forvalteransvaret overfor kommende generasjoner, verdier og et politisk prosjekt De Grønne står i bresjen for. Neste gang vi møtes til debatt håper jeg at KrFs leder ikke leser den grønne bevegelsen som fanden leser Bibelen.

Publisert: 13.11.19 kl. 14:50







