Morgenbladet tar farvel med de usignerte lederne i en signert leder.

Meningsløse ledere?

Den usignerte lederartikkelen har utspilt sin rolle som sjanger, mener Morgebladets redaktør, Sun Heidi Sæbø. VGs politiske redaktør Hanne Skartveit er uenig. Hør mandagens podcast fra Giæver og gjengen.

Nå nettopp

Ellers snakker vi om hvordan folket på gatene i Teheran har gått fra å skrike «Død over Aerika» til «Død over diktatoren». I studio har jeg med meg, foruten Hanne Skartveit, Per Olav Ødegård og Hans Petter Sjøli.

Episoden ligger her.

Publisert: 13.01.20 kl. 21:25

