Avgjørende klimavalg

Det siste tiårene har utslippene av drivhusgasser fortsatt å øke. Samtidig stiger temperaturen på kloden. Våre handlinger det kommende tiåret vil avgjøre om vi klarer å begrense den globale oppvarmingen i tilstrekkelig grad.

Parisavtalen fra 2015 satte som mål at temperaturstigningen må begrenses til under to prosent. For å unngå de verste skadevirkningen må vi bestrebe oss på å nå et mer ambisiøst mål, maksimalt 1,5 grader. Verden vil ikke være i nærheten av å nå dette målet hvis ikke langt sterkere virkemidler settes inn, særlig i de største utslippsnasjonene.

Vi får stadige varsler om hva global oppvarming innebærer. Vi har lagt bak oss et tiår med ødeleggende stormer, langvarig tørke og regnskog i flammer. Konsekvensene vil bli enda mer dramatiske frem mot århundreskiftet hvis vi ikke raskt endrer kurs.

De siste ukene har vi sett dramatiske bilder fra Australia hvor skogbranner har svidd av et landområde like stort som Kroatia. 2019 ble det varmeste og tørreste året i Australias historie. Selv om skog- og gressbranner er vanlige på denne årstiden, utviklet de seg denne gang til en katastrofe i et knusktørt og hett klima. Minst 19 mennesker har mistet livet i over 200 branner. Og ennå er ikke tidenes verste brannsesong over.

2 januar ble det målt 19 grader på Sunndalsøra. Dette er norsk varmerekord i januar. Slike enkeltmålinger skyldes gjerne naturlige variasjoner i vær og vind. Det viktige er de langsiktige tendenser som kan avleses over tiår. 2019 ble et av de tre varmeste år som er registrert av Verdens meteorologiske organisasjon (WMO). Ingen steder på jorden stiger temperaturen raskere enn på Svalbard, ifølge Meteorologisk institutt.

Hvert tiår siden 1980-årene er blitt varmere enn det foregående. Vi ser resultatene blant annet i form av at isen smelter, havnivået stiger og at det blir mer ekstremvær. Konsekvensene av klimaforandringer gir ulike utslag, fra tørke og storbranner i deler av verden, til hyppigere flom og ras andre steder. Verden kan i nær fremtid få millioner av nye klimaflyktninger.

Vi vet i dag nok til å slå fast at menneskeskapte klimaendringer er farlige, sa statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale. Norge har lovet å kutte utslippene med 45 prosent. Det samme må andre land gjøre. Statsministeren har rett i at omstillingen vil kreve mye av oss. Vi har ikke noe valg hvis vi skal vi sikre livsgrunnlaget for nye generasjoner.

