LØNNSFRYS: – Troverdighet kommer først når man også er villig til å peke på seg selv, skriver Aps Masud Gharahkhani. Foto: Ole Martin Wold

Historisk frys av politikerlønn

Arbeiderpartiet sto bak forslaget som gjorde at ordet «historisk» ble brukt i stortingssalen sist uke. Uavhengig av coronaen, var det blitt enighet om frys av egen politikerlønn.

MASUD GHARAHKHANI, stortingsrepresentant (Ap)

I februar gikk Hadia Tajik og jeg ut i VG med Arbeiderpartiets forslag om å fryse toppolitikernes lønn inntil videre. Ingen ville møte oss til debatt. I stedet utløste forslaget et stille ras av tilslutning fra andre partier. Ingen turte å være uenig.

Men det heter seg at det som ikke kan forsvares, bør forkastes. Og det som bør forkastes i denne sammenheng, er en utvikling der en lønnselite stikker fra, mens vanlige folk blir stående igjen. Det undergraver tilliten og samholdet i Norge.

Dette er viktig i normale tider, som vi var i da forslaget vårt kom. Det er ekstra viktig i krisetid.

Ap-forslaget var del av et større oppgjør med lederlønnsutviklingen på toppnivå. Vi ønsket en kommisjon som skulle gjennomgå lønn og godtgjørelser for ledere i staten, i statseide selskaper og selskaper der staten er majoritetseier, samt lønnen til politikere på nasjonalt og lokalt nivå. Og se disse i sammenheng, fordi det er en sammenheng.

Vi ville ha slutt på pekeleken på toppen, der man peker på dem som tjener mer for å begrunne egen lønnsøkning. Resultatet blir en lønnsgalopp som gjør at eliten stikker ifra, og ulikheten øker.

293.000 kr var i fjor snittårslønnen for de 10 prosent lavest lønnede i Norge. Det tilsvarende tallet for 900 toppledere i staten var 1.345.920 kr. For disse har selv prosentveksten vært høyere enn for vanlige folk de siste fem åra. De har hatt en årlig snittøkning på 3,9 prosent, mens snittet for alle arbeidstakere har vært 2,7.

Dette har skjedd på Høyres vakt, og handler om manglende vilje til å gjøre noe med problemet, eventuelt om evnen til å skjønne at det er et problem. Lever man i en boble der man knapt kjenner noen som har vanlige arbeiderklassejobber, er det fort gjort.

Helsefagarbeideren, sykepleieren, butikkarbeideren og renholderen har blitt hyllet de siste to månedene. Vi ser lageransatte og sjåfører som holder hjulene i gang, og vi har kjent på savnet etter frisører og servitører. Vi ser lærerne, de barnehageansatte og de Nav-ansatte som står i krevende utfordringer.

Samtidig vet vi at næringslivet vil ha store utfordringer lenge, blant annet fordi vi står i en global, økonomisk krise. Ingen kan derfor se for seg store lønnshopp i nær framtid. Desto viktigere er det med tydelige signaler om at ingen skal stikke fra, se seg selv som unntak, bare fordi man tilhører en elite. Dette må også bli en gjengs erkjennelse når vi er tilbake i normale tider.

Vi i Arbeiderpartiet ser dette. Det var derfor vi i normal tid ville ta et oppgjør med lederlønnsutviklingen på toppnivå, og starte med en lederlønnskommisjon. Og det var derfor vi samtidig varslet lønnsfrys for toppolitikere.

Troverdighet kommer først når man også er villig til å peke på seg selv.

Publisert: 06.05.20 kl. 15:30

