Det norske flagget passer best for meg

Landet vårt er i krise og jeg synes det norske flagget godt symboliserer hva vi bør fokusere på nå.

JON ENGEN HELGHEIM, stortingsrepresentant (Frp)

Det har vært mange reaksjoner etter at jeg la ut et bilde av meg selv med det norske flagget på brystet. Grunnen til at jeg gjorde det er fordi jeg sitter i Norges nasjonalforsamling, valgt av det norske folk til å ivareta Norges interesser. Landet er i krise og jeg synes det norske flagget godt symboliserer hva vi bør fokusere på nå.

Regjeringen har valgt å gå med et FN-merke. Dem om det, men jeg synes det gir rare signaler. Det er merkelig at regjeringen konsekvent velger å fronte noe velgerne ikke er opptatt av. I velgerundersøkelsen etter siste stortingsvalg var flest velgere opptatt av innvandring, ingen var opptatt av FN eller FNs bærekraftmål. Nummer to på lista var skatter og avgifter og dernest skole og utdanning. De viktigste sakene for norske velgere er ikke en gang omtalt i FNs bærekraftmål og man ville knapt funnet noen som dro paralleller fra den tredje viktigste saken som er skole og utdanning, til FNs bærekraftmål nummer fire som handler om utdanning.

Velgerne ser rett og slett ut til å ikke bry seg om FN eller bærekraftmålene deres, men regjeringen ser ut til å være veldig opptatt av det. Det er rart. Statsminister Stefan Löven i Sverige derimot, har byttet ut partipinsen med det svenske flagget på jakken i disse dager. Vi mener det er et godt signal å sende til sine innbyggere når man står oppe i denne krisen.

Men så skal det legges til at Sverige heller ikke har brukt flere titalls millioner kroner for å komme i FNs sikkerhetsråd.

