LOFOTEN-FERIE? – Vår klare oppfordring til alle er å planlegge sommeren i Norge i år, skriver forfatterne. Bildet er fra Lødingen i Nordland. Foto: Gisle Oddstad

Drømmen om Lofoten

Reiselivet består av mange småbedrifter som tilbyr helt unike opplevelser innen både natur, kultur, mat og drikke, unike overnattingssteder. Støtt næringslivet og legg ferien til Norge i år.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ISELIN NYBØ, næringsminister (V)

HÅKON HAUGLI, adm.dir. Innovasjon Norge

Har du drømt om å få oppleve midnattsol i Lofoten, eller lære mer om verdensarven på Røros eller i Bergen? Eller kanskje du lenge har tenkt at du burde gå den fjellturen til Galdhøpiggen? Sommeren står for døren og dette kan bli sommeren du får oppfylt drømmen om en Norges-ferie.

Dette ble en annerledes vår og sommeren vi går i møte blir heller ikke som andre somre. Vi må forholde oss til relativt strenge smittevernråd og disse kan endre seg etter hvert. Slik det ser ut nå vil det bety at den vanlige turen til Spania eller Frankrike må utsettes til neste år. Men det er kanskje ikke så farlig? Det å måtte feriere innenfor landets grenser gir også muligheter.

Iselin Nybø og Håkon Haugli. Foto: TROND SOLBERG/FREDRIK SOLSTAD

For Norge er blitt et populært ferieland. Folk fra hele verden reiser til Norge for å oppleve natur, stillhet og ren luft. Det har bidratt til at reiselivet er blitt en stor og viktig næring. Som skaper arbeidsplasser i det ganske land. Arbeidsplasser som i likhet med mange andre arbeidsplasser, nå står i fare med å forsvinne.

Våre største attraksjoner er godt kjent. Trollstigen, Preikestolen, Nordkapp og Holmenkollen kjenner nok de fleste. Men, det finnes mer i vårt langstrakte land. Mye mer. Steder som de fleste av oss ikke har oppdaget. Ikke enda. For mange av oss er, paradoksalt nok, langt mer kjent i andre land, enn i vårt eget.

Skal vi reise på ferie er det viktig at bedriftene vi skal besøke, må sikre at det oppleves trygt å komme på besøk, og sette seg inn i hvilke regler som gjelder for sin bransje, og iverksette tiltak for å hindre smittespredning. Vi registrerer at både NHO og Virke bl.a. tar dette på alvor og har god dialog med næringen. Smittedugnaden må fortsette dersom vi skal sørge for en trygg og kontrollert gjenåpning av samfunnet.

Vår klare oppfordring til alle er derfor å planlegge sommeren i Norge i år. Da støtter vi samtidig opp om norsk næringsliv. Norge har mye å tilby. Til alle og enhver. Både store og små. Du trenger ikke nødvendigvis å reise så langt. Det finnes helt sikkert et spennende sted du enda ikke har fått besøkt i nærheten der du bor. Kanskje det nettopp blir i år du oppsøker dette stedet. Da beriker du deg selv og dine. Kanskje med et lite stykke norsk historie? Eller norsk matkultur? I tillegg bidrar du til å støtte næringslivet og å hjelpe norsk reiselivsnæring med å komme seg gjennom denne krisen.

I år er året der vi kan få være norgesturister. Og du kan legge ut på tur. Og oppleve mer av Norge. Vi er faktisk heldige.

Publisert: 10.05.20 kl. 10:23

