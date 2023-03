Leder

Dårlig idé med TikTok på Løten

Det omstridte kinesiske selskapets datasenter i Innlandet er problematisk av flere grunner.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Vinden er i ferd med å snu i Vesten, som står mer samlet mot et autoritært Kina. Tyskerne kan ende med å rive ut komponentene fra kinesiske Huawei i sitt 5G-nett. Nederlenderne vil stanse eksporten av teknologi som Kina trenger for å lage databrikker.

Og over hele kontinentet strammes det til overfor TikTok-bruk.

Den kinesiskeide appen er elsket av verdens unge og influensere, men skydd av sikkerhetsmiljøer som advarer om at Kina kan lagre informasjon om brukerne.

POPULÆR KINESISKEID APP: TikTok likes av influensere, men er upopulær i europeiske sikkerhetsmiljø. I høst skal etter planen det første bygget på Innlandet stå klart hvor TikTok flytter inn.

I denne situasjonen kommer nyheten om at i Innlandet skal de sette opp Norges største datasenter med TikTok som leietager.

Og dette er opp til kommunene. Nettselskapene har tilknytningsplikt, såfremt det finnes kapasitet.

På Innlandet skal det kjente datasenterselskapet Green Mountain være eier.

Det argumenteres med arbeidsplasser og at TikTok må forholde seg til norske regler og lover, noe som sies å være et svar på kritikken mot selskapet.

Og det er fullt forståelig at lokale krefter ønsker nye arbeidsplasser i et område som trenger vekst.

Et sted må da også datasentrene være. Vi er alle brukere og unngår dem ikke på veien mot våre nye, digitale liv.

BYGGES PÅ HAMAR OG LØTEN: Slik skal etter planen de nye datasentrene på Innlandet se ut hvor TikTok skal være den store leietageren.

Men det er flere ting å peke på her. Hva blir TikToks fremtid i Europa, et selskap som flere og flere europeiske sikkerhetsmyndigheter vender tommelen ned for?

Skal vi bidra til dette selskapets vekst? Kan vi stole på at norske regler og lover fører til at brukernes personvern sikres?

For få år siden ble datasenter kalt gullgruver og Solberg-regjeringen la frem en strategi for å få flest mulig av dem hit. Uklokt nok fikk de også gunstige skatteordninger, som heldigvis er fjernet.

I mellomtiden har vi blitt kastet ut i en energikrig. Myndighetene har varslet at vi kan gå mot et kraftunderskudd i 2027.

Men snarere enn kraftunderskudd, vil vi nok oppleve at elektrifiseringsprosjekter må utsettes, næringer legges ned eller hindres i å etableres, fordi kraftprisene blir for høye og lønnsomheten forsvinner.

Og datasenter bruker mye kraft, samtidig som det stadig overdrives hvor mange nye arbeidsplasser slike senter gir.

Antagelig finnes det langt bedre ideer enn å få TikTok til Innlandet.

Datasenter bør generelt skattlegges skikkelig og bidra solid inn i vår felles kasse, for å få tommel opp.

Regjeringen jobber for tiden med å revidere datasenterstrategien.

Det er ikke slik at vi skal si nei til alt. Det er neppe klokt at staten skal sitte og se på hvert enkelt prosjekt og avgjøre om det er verdig eller ikke.

Men en ting synes klarere: Sikkerhetspolitiske vurderinger må vektlegges i den nye strategien.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger