NEGATIVE SPIRAL: – Dersom søkkrike Norge går fra 1 prosent til 0,75 prosent i total bistand, vil det utløse en negativ dominoeffekt i andre giverland som kan vise til store underskudd i sin nasjonaløkonomi, skriver Jan Egeland. Bildet er fra en protestmarkering i 2015.

Et rikere og gjerrigere Norge

Dess rikere Norge blir, dess gjerrigere skal vi tydeligvis bli overfor de fattigste i verden.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

JAN EGELAND, generalsekretær Flyktninghjelpen

I 2023, året da landet vårt vil flomme over av gass-, olje- og andre eksportinntekter, skal vi i Norge beholde 99,25 prosent av vår nasjonalinntekt for oss selv og gi 0,75 til en verden med flere flyktninger, sultende og katastroferammede enn noensinne før i vår nedskrevne historie.

Det er ikke til å tro at et folk som har svimlende offentlig og privat forbruk ikke lengre klarer å avse 1 prosent til de som har ingenting.

For oss som et helt liv har trodd på den norske arbeiderbevegelsens internasjonale solidaritetsidealer er dette et svik. Det er et brudd med en internasjonal solidaritetstradisjon som startet med de første norske u-hjelpsprosjektene i India på 1950-tallet. Lenge før Finnmark var gjenoppbygd etter krigen og lenge før Folketrygden ble innført i Norge.

70 år senere er vi blitt så rike at vi går motsatt vei og reduserer andelen av vår rikdom til verdens fattige. På 1980- og 90-tallet hadde landet mye mindre penger til samferdsel, trygder, helsebudsjetter og kommunevelferd, men vi kunne avse en prosent til de fattigste.

Nå er vi for rike.

Les også Historisk bistandsmål ryker: – Dette er brutalt Det historiske målet om å gi én prosent av Norges nasjonalinntekt i utviklingshjelp ryker i regjeringens budsjettforslag.

Norske medier var på torsdag flinke til å gi en stemme til alle de som var skuffet over et «stramt statsbudsjettet» med nye skatter og manglende nysatsinger. Flittige journalister siterte skuffede kommuner, bedriftseiere og trygdede. Men få fikk med seg at de norske regjeringspartiene forlot løftet om å gi en prosent av BNI i bistand så snart de dro fra Stortinget til regjeringskontorene.

Neste år vil vi som møter realitetene i Afghanistan, Somalia, Kongo, Jemen, Syria, Ukraina og 30 andre eksploderende kriseområder ha mindre per flyktning, mindre per sultende og mindre per barn uten helsestell eller skole enn vi har hatt de siste årene.

Vi står overfor mange flere nødstedte, inflasjonen i disse landene er høyere enn her og den norske krona er rekordlav. Nedskjæringene i nødrasjonene kommer samtidig som Norges pengebinge tilføres et par tusen milliarder ekstra på grunn av krig og dyrtid i resten av verden.

Vi har ikke gitt mindre av vår kollektive nasjonalinntekt i bistand siden 1976. Allerede fra 1980-tallet, i over 40 år, har vi i gode og onde år klart å dele om lag en prosent av vår rikdom med de folk som trenger det mest.

Begrunnelsen nå, for å bli gjerrigere enn vi har vært de siste 50 år, er absurd og ulogisk: Vi må få ned trykket i norsk økonomi fordi vi bruker så mange penger her i landet på pensjonister og annet offentlig forbruk.

Finansdepartementet vet at det har ingen effekt på norsk økonomi om vi gir ukrainsk korn til sultende barn i Somalia.

Nå skal slaget stå i Stortinget og et samlet organisasjons-Norge vil kjempe for å gjenopprette norsk internasjonal solidaritet.

Dersom Norge, som alle vet har svimlende inntekter, går fra 1 prosent til 0,75 prosent i total bistand, vil det utløse en negativ dominoeffekt i andre giverland som kan vise til store underskudd i sin nasjonaløkonomi.

«Når søkkrike Norge gir så mye mindre av sin rikdom, da kan sannelig vi redusere bistandsandelen i vår kriseøkonomi» vil de argumentere.

Les også Ikke så helsvart likevel Trygve Slagsvold Vedum øker skattene og har råd til billigere barnehage, drivstoff, flyplass og skipstunnel.

For de stortingsrepresentantene som bekjenner seg til arbeider- og fagbevegelsen vil det være moralsk og samvittighetsmessig umulig å si «adjø solidaritet» og stemme for dette bistandsbudsjettet.

LO, AUF og samtlige andre organer i Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen har alltid stått for at rikdom betinger mer, snarere enn mindre ansvar for å bekjempe fattigdom. Vi forsøker å skatte milliardærene mer enn minstepensjonisten.

Tilsvarende må vi øke våre bidrag i en global og nasjonal omfordeling.

Det er ikke nok at budsjettet viser til et luftig løfte om at 1-prosentmålet for norsk bistand «står fast».

Klarer vi ikke å opprettholde vår internasjonale solidaritet i oppgangstider vil det bli enda verre når nasjonalinntekten går ned, statsfinansene går med underskudd og oljefondet taper penger.

Det er nå Stortinget må bevise at vårt land ikke blir gjerrigere når vi blir rikere.