Kan menn egentlig gråte?

Selma Moren Debattjournalist og kommentator

LUKKER SEG: Vi vet at menn i mindre grad ber om hjelp når de har det dårlig, skriver Selma Moren. Tegning: Roar Hagen

Hvis menn skal be om hjelp, må vi faktisk tåle følelsene deres.

«Jeg er en følsom fyr, men det kan jeg ikke helt vise».

Sitatet er omtrentlig, fra en kompis av meg. Samme kompis som har sett meg gråte sikkert hundre ganger, fortalte at han ofte følte at han ikke kunne vise hvordan han hadde det.

Herregud, husker jeg at jeg tenkte.

Hvordan skulle det gått med meg, hvis jeg ikke følte at jeg kunne vise følelsene mine?

Menn er på toppen i samfunnet vårt, og det snakkes det mye om. De tjener mest, og de sitter i de viktigste posisjonene. De sitter på makten.

Det er like sant som det helt motsatte.

De sliter også mest på skolen, utvikler i større grad problemer med alkohol og annen rus. Og det er flest menn som ender med å ta sitt eget liv.

I 2021 økte selvmordstallene blant menn. De har ikke vært så høye på over 30 år. Det går feil vei.

Det er enkel psykologi at de som klarer å be om hjelp og støtte, også får det bedre, og bærer på mindre skam. Og vi vet at menn i mindre grad ber om hjelp når de har det dårlig.

For å si det mildt.

70 prosent av de Mental Helse kommer i kontakt med, er jenter. Det er tydelig at vi som samfunn har sviktet.

Det må vi snakke om, uten å sette kjønn opp mot hverandre.

I 2023 snakker vi om følelser og pyskisk helse. Men gutter og menn er ofte kun en presisering når vi snakker om overgrep, spiseforstyrrelser og psykiske lidelser.

Det skjer med dem også, sier vi ofte.

Og ja, det gjør det, og vi vet at tallene mest sannsynlig bærer preg av mye underrapportering.

Da burde det snakkes om, ikke komme som siste punkt på lista.

Kanskje handler det også om dette spennet, fra toppen til bunnen. At vi i så mange år, har snakket om mannen som har all makten, «undertrykkeren».

At det gjør det vanskeligere å ta opp plass med problemene sine. Da er det viktig å huske at det kan eksistere flere virkeligheter på èn gang.

Èn ting er i alle fall klart: Det hjelper ikke å snakke om at «menn også gråter» og at «menn må snakke mer om følelser», hvis det i praksis ikke er rom for det.

Jeg skulle ønske jeg hadde svaret på hvordan vi skal gi dem den plassen - men det eneste jeg vet er at vi må snu det faktum at så mange menn ikke ber om hjelp når de virkelig trenger det.

For når man ikke klarer å snakke om følelsene sine, hardner man til. Og man skammer og bebreider seg selv.

Hvordan vi snakker bedre om hverandre og til hverandre da, kan kanskje være med på å bidra til å mykne opp den skammen - som kan være livsfarlig å bære på alene.