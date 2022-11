Kommentar

Audun, vi tok feil

TRER TILBAKE: – Raddisen Audun Lysbakken går av på landsmøtet i mars, og mest trolig som Nato-tilhenger. Det er litt vakkert, selv om den sikkerhetspolitiske vendingen kommer som følge av en særdeles dyster krig i Europa.

Audun Lysbakkens reise fra umoden revolusjonær sosialisme til solid, rotnorsk venstrepragmatisme er verdt et lite hurra – når han nå trer av som SV-leder.

Audun Lysbakken er Norges beste partileder.

Ja, jeg våger den påstanden.

Han har, mot svært høye odds, manøvrert partiet sitt tilbake som en solid kraft til venstre for Arbeiderpartiet, og det SV som han snart forlater, er et uhorvelig mer solid parti enn det han overtok, tilbake i 2011.

Han ble partileder under særs skjerpende omstendigheter, som det heter på lovspråket.

Det skjedde omtrent samtidig som han røk som barne- og familiestatsråd i den rødgrønne regjeringen på en tåpelig tildelingssak, og partiet hans nærmest var gått i hundene etter å ha blitt vridd og vrengt i regjering i seks år.

Velgerne vendte dem fingeren og bakenden og Lysbakkens første valg ble det dårligste noensinne for SV.

Så dårlig gikk valget for Lysbakken og venstresosialistene at vi i VG erklærte partiet for en saga blott. «Norsk venstreside døde natt til tirsdag. SV bør gå inn i Ap», erklærte kollega Anders Giæver.

Lysbakken må på denne tiden ha trøstet seg med Yazz og «The Only Way is Up» (halvkjent hitlåt på det sene 80-tallet).

Men med regjeringens avgang og SVs påfølgende sårslikking – som de fikk drive på med helt i fred; langt, langt unna begivenhetens sentrum – klarte Lysbakken etter hvert å gjøre som han hadde lovet: Å gjenreise SV.

For ryktene om venstresosialismens død var som rykter flest noe overdrevne.

Lysbakkens personlige reise fra revolusjonær sosialisme og pinlige støtte til Venezuelas autoritære el presidenten Hugo Chávez til respektert og løsningsorientert partileder er ganske imponerende.

Ja, mer enn det. Reisen er imponerende. Vi var mange som avskrev Lysbakken som en bakstreversk og humørløs raddis av gamlesorten, men vi tok feil.

Det gikk nemlig ikke lang tid før bergenseren Lysbakken snudde munnbuen fra streng til snill, og han etablerte seg som en sympatisk og konstruktiv partileder, tidvis knallgod i debattene med solid sving i slagene.

Valgene gikk litt bedre for hver runde, og medlemmene ble flere. Selv hans gamle motstandere internt i partiet lot seg forbløffe.

Sist gang, i stortingsvalget i fjor, snek de seg nesten til åtte prosent, og bidro til at venstresiden klarte å fravriste Erna Solberg en tredje periode som statsminister. SV havnet på Hurdal sammen med Ap og Sp, men lysten til å ta regjeringsansvar enda en gang var kanskje ikke all verdens utviklet.

Lysbakken fryktet at ansvarstakingen kunne føre til velgerlekkasjer til SVs mer sleivkjeftede lillesøstre på rød- og grønnflanken, og var kanskje var for at konstellasjonen Støre/Vedum ikke kom med en popularitetsgaranti.

Dette vet vi ikke sikkert, men jeg tror at Lysbakken og SV ønsket å gå i opposisjon, og at spillet oppe ved Hurdalsjøen var for (de vakre) kulissene.

Det var nok en lur vurdering.

Nå er SV forhandlingspartner i Stortinget og kan bidra til om ikke å redde Ap/Sp-stumpene, så iallfall gjøre regjeringens politikk litt mer spiselig for en del velgere. Ikke fordi SVs politikk er så veldig genial, nødvendigvis, men fordi de kan håndverket og fremstår som en moden opposisjon – med den politisk lure Lysbakken som krumtapp.

Og med partiet «på topp» – alt er relativt – kunne han nå, med god samvittighet, si at jobben var gjort, og at det er på tide å prioritere den stadig voksende familien. Raddisen Lysbakken går av på landsmøtet i mars, og mest trolig som Nato-tilhenger. Det er litt vakkert, selv om den sikkerhetspolitiske vendingen kommer som følge av en særdeles dyster krig i Europa.

Og apropos: Blir det EU det neste slaget står om i SV? Andre partier av samme støpning i andre land har for lengst blitt tilhengere av unionsbestrebelsene.

Hvem tar så over?

Lysbakken har ingen åpenbar kronprins- eller prinsesse, og det kan bli heftig strid om sjefsposisjonen frem mot landsmøtet. Personer og fløyer står mot hverandre, for under den tilsynelatende koselige overflateisen i SV buldrer og braker det nedi rekkene.

Personkamper i SV pleier ofte å være ufine, ja, nesten hatske. Jeg har dekket flere av dem, og har med grøss og gru hørt på partikameraters slakt av hverandres (mangel på) egenskaper, og det er ikke måte på hvor preget de er av høyre- eller venstreavvik.

Det er per nå tre reelle kandidater: Nestlederne Kjersti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes, og Oslo-topp Kari Elisabeth Kaski. Ingen av disse er opplagte, og de er dessuten rykende uenige i definerende saker for SV. Det ligger således an til litt av en batalje fremover – med mindre de finner en slags fred med hverandre og fordeler posisjoner deretter.

Og som alltid kan det komme overraskelser når det spisser seg til.

Men til Lysbakken kan vi si: Vel blåst, og beklager den undertiden noe perfide tonen!