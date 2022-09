Kommentar

Derfor støtter unge velgere Biden (79)

En lattermild Joe Biden på pressekonferanse 15. juli 2022.

Et lite flertall av unge amerikanere synes 79 år gamle Joe Biden gjør en god jobb som president. Det har en åpenbar forklaring.

I august la Joe Biden frem en plan for å slette deler av studiegjelden. At han innfridde et valgløfte fra 2020 bidro til å gi ham et løft i meningsmålingene i september, særlig blant de unge.

I august var kun 40 prosent i gruppen 18–44 år fornøyd med Biden. Nå er 51 prosent tilfreds, ifølge en TIPP-måling for Investor´s Business Daily. Blant de som har høyere utdanning er oppslutningen om Biden 56 prosent.

Tidligere studenter vil få ettergitt om lag 100 000 kroner av studiegjelden, forutsatt at de ikke overstiger en grense for årslønn. De som har en særlig anstrengt økonomisk situasjon kan få slettet 200 000 av studiegjelden.

Aktivister utenfor Det hvite hus støttet Bidens plan om å slette studiegjeld, 25. august i år.

Biden scorer fortsatt lavt på popularitetsmålingene. Ifølge nettstedet FiveThirtyEights gjennomsnitt av målinger synes under 43 prosent av amerikanerne at han gjør en god jobb. Men oppslutningen har økt med vel fem prosent siden juli, og han er bedre likt enn Donald Trump var på samme tidspunkt i hans presidentperiode.

Oppslutningen om Joe Biden er på omtrent på samme nivå som Bill Clinton og Ronald Reagan hadde på samme tid. Begge ble gjenvalgt vel to år senere. Hvis Biden skal klare det samme trenger han å mobilisere unge velgere.

Unge amerikanere mellom 18 og 24 år bidro sterkt til å gi Biden valgseier i 2020. Han gjorde det alle best blant de yngste. 65 prosent av de unge stemte på Biden. Et flertall av velgere over 50 år foretrakk den tre år yngre Donald Trump.

Så sent som i sommer ble det skrevet mye i amerikanske medier om hvordan unge velgere hadde forlatt Joe Biden, og forklaringene var mange. Han hadde ikke levert det han lovet. Han fikk ikke utrettet stort. I hvert fall ikke på saker som de unge og liberale brydde seg om. Mange hadde egentlig støttet den mer radikale og eldre Bernie Sanders (81) i primærvalgene.

Den store nedturen for Biden i meningsmålingene startet for vel ett år siden, med USAs kaotiske retrett fra Afghanistan.

De siste ukene har Biden fått vedtatt viktige lovforslag, blant annet når det gjelder strengere våpenlover og en større satsing på grønn energi. Han kjemper for kvinners rett til selvbestemt abort i en situasjon der stadig flere delstater forbyr eller innskrenker denne rettigheten.

Joe Biden taler på en High School i Maryland 25. august i år.

For noen måneder siden ble det spekulert i hvem som ville bli det demokratiske partiets presidentkandidat i 2024. Argumentet var at Biden var for gammel og for upopulær til å stille om to år. Nå har debatten stilnet., i hvert fall foreløpig. Det et blitt mer sannsynlig at Biden faktisk stiller til valg i 2024.

Tidligere var Ronald Reagan USAs eldste president. Men Biden var eldre da han ble innsatt som president enn det Reagan var da han forlot Det hvite hus.

20. november blir Joe Biden 80 år. For første gang vil USA ha en president i 80-årene. Han kan ikke regne med støtte fra sine jevnaldrende. For å bli gjenvalgt må han få et stort flertall av stemmene til de som er 60 år yngre enn ham selv.