Beslag på beslag – men ingen rusreform

Store kokainbeslag og russ som havner på legevakten. Hvorfor snakker vi ikke om en rusreform nå?

SARA UDE HASLE (21), fylkesleder i Vestfold og Telemark Sosialistisk Ungdom.

På tre uker har det blitt beslaglagt nesten to tonn kokain både på Vestlandet og i Oslo, og sist helg havnet seks ungdommer på russetreff i Halden på legevakten etter å ha fått i seg noe politiet tror kan være illegal, syntetisk dop.

En diskusjon om rus blant unge, og behovet for en rusreform, er med andre ord veldig aktuelt.

Likevel er det ingen som løfter debatten.

Ifølge de siste Ungdata-undersøkelsene er det åtte prosent gutter og seks prosent jenter på 10. trinn som har brukt hasj eller marihuana i løpet av det siste året.

Tallene for guttene mer enn tredobler seg til VG3 hvor 26 prosent har brukt hasj eller marihuana det siste året.

Dette er over en fjerdedel av guttene i VG3.

Tendensen er urovekkende, også for jentene. Der har mer enn dobbelt så mange testet ut hasj eller marihuana i løpet av VG3. Ungdata viser til at 16 prosent av jentene har brukt rusmidlene i løpet av det siste året.

I tillegg vet vi at det er mange mørketall.

Vi vet også at unge vegrer seg og unngår å kontakte nødetater i krisesituasjoner der ulovlige rusmidler har vært i omløp.

Når måten vi snakker med unge om rus på bunner i skremselspropaganda, er det ikke bare en ansvarsfraskrivelse, men det fører til enda farligere rusbruk.

Forebyggingen handler om å skape en trygg oppvekst for barn og unge. Rusbruk er svært ofte sammensatt, og mange ganger et underliggende symptom på et annet problem.

Vi vet at de som vokser opp i fattigdom er mer utsatt for psykiske vansker og lidelser - samtidig vet vi at de med psykiske lidelser er ekstra utsatt for rusavhengighet.

Derfor er vi nødt til å skape et alternativ til rus, et fritidstilbud som skaper fellesskap, der ungdommer kan «henge», og komme å dra som de vil.

Vi må vekk fra at straff er det samme som å forebygge. Å straffe er en inhuman måte å møte mennesker på.

Forebygging er løsningen.