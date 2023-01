PROTEST: – Som mann, hvis jeg få lov, vil ikke jeg ha noe av denne nedleggelsen. Det er ikke for sent å snu, skriver Jan Vardøen.

ABC-klinikken: − Det er ikke for sent å snu

Alle vet at det å legge ned ABC-klinikken et feilskritt i mange retninger. Hvorfor gjør vi det? Er det prestisje som står i veien for human handling, særlig mannlig prestisje?

JAN VARDØEN, gründer og filmskaper

Da jeg gikk ut fra Ullevål sykehus med min førstefødte i armene for 16 år siden var jeg i sjeldent godt humør. Og takknemlig, supertakknemlig.

Tanken slo meg at vi sto på den absolutte spissen av menneskehetens utviklingspyramide i det øyeblikket. Å bli født i verdens rikeste land, i fredstid, med gratis utdanning og et flott velferdssystem som passer på oss, hvor den største kostnaden i fødselsstuen var drosjeregningen hjem, ja vi er en del av verdens øverste, øverste promille.

Klart man er litt sår og salig etter en fødsel, men tankene har ikke endret seg en kvekk siden den gangen, heller det motsatte.

Vi (jeg bruker uttrykket løst her) fødte på ABC-klinikken ABC-klinikkenABC-klinikken er landets mest kjente klinikk for naturlige fødsler og har vært i drift i 25 år. og vi kunne ikke hatt en bedre opplevelse. Jordmødrene var fantastiske og jeg som mann i en situasjon hvor man skal gå veldig stille i døren, ble ivaretatt på en måte jeg ikke trodde jeg fortjente eller forventet.

En annen mann, sykehusdirektør Bjørn Atle Bjørnbeth, har besluttet at klinikken skal legges ned. Sykehusets oppgave er nemlig ikke å «lage et fødetilbud for 32 år gamle kvinner med høy utdanning fra Ullevål Hageby», for å si det med direktørens egne ord.

Her er det mye å fordøye. Høyt utdannede kvinner har tydeligvis ikke krav på en god fødsel. Særlig hvis de bor i Oslo. Heller om de er friske. Heller ikke fedrene skal forvente seg en verdifull opplevelse.

Det han sier til sitt forsvar er at han er mer opptatt av de fødende som ikke har det så bra, særlig «dem som snakker lite norsk». Et finurlig argument. Som om dem som snakker lite norsk ikke fortjener en like god fødsel som dem som kan flytende riksmål. Som om en kvinne som ikke kan flytende norsk ikke forstår verdien av en god fødsel.

Å sette opp forskjellige grupper fødende mot hverandre er en pussig taktikk fra lederen av landets største sykehus. Det lyser arroganse og nedlatenhet tvers gjennom, og jeg som mann blir flau å tilhøre en så gubbete kjønnsparodi.

Jordmødre søker mindre og mindre til «vanlige» fødeavdelinger. De oppgir som grunn underbemanning, stress og uverdige forhold. Når ABC-klinikken annonserer en ledig stilling er de nedrent av søknader fordi det oppfattes som en god og verdifull arbeidsplass.

Det er klart at ikke alle kan ha en 100 prosent naturlig fødsel, og for de har vi et vanlig sykehustilbud som er bra, men kan tydeligvis bli noe bedre.

Så hvorfor skal vi legge ned nettopp det som fungerer bra? Burde vi ikke jobbe for at enda flere skal kunne ha en god fødsel, som skjer rundt omkring i Norge i større grad enn i Oslo? Når ble naturlig fødsel en sykdom og ikke hvordan ting egentlig skal være?

Som mann vet jeg at jeg skal tråkke veldig forsiktig i enkelte situasjoner, og kroneksempelet må være fødestua. Men jeg vil gjerne ymte frempå om at det er veldig fint at far også kan oppleve en god fødsel. Å måtte tilbake til bakgården og nirøyke Teddy mens jeg blar i gamle eksempler av Norsk Ukeblad er ikke det fremskrittet jeg hadde sett for meg.

Penger oppgis som grunnen for nedleggelser, men er ikke familiens helse og velvære den aller høyeste prioritering vi bør ha for å skape og opprettholde et godt samfunn?

Velferdssystemet vårt har gitt oss en av verdens beste levestandarder. Å begynne å demontere den nå er uforståelig. Småkuttene kommer til å blø oss tørre og hule ut det samfunnet vi later til å være så stolt over.

At en arbeiderpartiregjering kan tillate dette er nok den endelige bekreftelsen at de har gitt opp det sosialdemokratiske eksperimentet og setter profitt over velferden vår.

Alle vet at det å legge ned ABC-klinikken et feilskritt i mange retninger. Hvorfor gjør vi det? Er det prestisje som står i veien for human handling, særlig mannlig prestisje?

Som mann, hvis jeg få lov, vil ikke jeg ha noe av det. Det er ikke for sent å snu.