Lærerne må ta skolen tilbake!

Vi kan ikke si at vi har verdens viktigste yrke når vi egentlig driver noe som kan minne om en fritidsklubb.

SANNA SARROMAA, finne, feminist, forfatter og lektor

En kollega av meg hadde ryddet og funnet gamle skrivebøker med elevstiler. Hun hadde funnet en stil som hun hadde vurdert som firer for tyve år siden. «Og i dag hadde vedkommende vel fått seks?» spurte jeg da vi hadde inspeksjon sammen. «Seks? Nei! ÅTTE!»

Med det oppsummerte den erfarne norsklæreren forfallet i skolen. Vi har fått en skole som er stadig mindre skole og stadig mer en fritidsklubb. Karakterene blir bedre og bedre, men kunnskapen blir tynnere og tynnere.

Forfatter Nina Lykke parodierer det samme forfallet i sin nye bok «Vi er ikke her for å ha det morsomt» gjennom den eldre forfatteren Knut.

Knut er på skolebesøk på videregående for å snakke om Den Berømte Boken sin. To flinke elever skal skrive en oppgave om boken og intervjuer ham i den forbindelse. Det eneste problemet er at de ikke har lest boken.

«Men altså ... er ikke hele poenget med norskfaget at dere faktisk skal lese? Og skal man skrive en oppgave om en bok, er det ikke ganske grunnleggende i det hele tatt å greie å komme seg gjennom den?» spør Knut. «Eller er dere analfabeter? Er det det som er problemet her? AT DERE RETT OG SLETT IKKE KAN LESE?»

Knuts spørsmål tar Skole-Norge på kornet og bør treffe enhver lærer som fortsatt er opptatt av kunnskap og læring. Knut lurer simpelthen på om det er for mye forlangt at de som har hatt norsk som fag i tretten år, i det minste greier å stave seg gjennom den ene forbannede boken. Jentene skal dessuten steder, ifølge læreren. Den ene skal bli lege og den andre veterinær. Men å lese en hel bok, det greier de altså ikke.

Å klare å lese en hel bok kan jo være for mye forlangt for veldig mange ungdommer. De er jo blitt sluppet unna med bare utdrag.

LÆRERFLUKT: – Det er mange lærere som vurderer å forlate yrket. Det gjør jeg også. For meg handler det ikke om lønn. Det handler om innholdet i arbeidet. Jeg liker læring og kunnskap, men det er snart ikke noe plass for dem i norsk skole, skriver Sanna Sarromaa.

I juni var jeg oppgitt over de to tulleukene før sommerferien der man i praksis legger alle fagene på hyllen og driver med grilling og bading i stedet. Hadde tullet vært forbeholdt de siste 14 dagene i juni, ville det kanskje vært til å leve med, men det smøres utover hele skoleåret.

Dette har ulike dekknavn, men det går ikke en eneste uke uten. Felles for alle oppleggene er at de bryter timeplanen og ikke har noe med fagene å gjøre. Etterlyser jeg forankringen i læreplanen, blir det litt nedlatende henvisninger til den overordnede delen. «Sosial læring» er kodeordet for alle som ikke er opptatt av fag – og alt som ikke er fag, kan jo sees på som sosial læring.

Det blir litt som hun rektoren i Trondheim som ikke ønsker å få publisert resultatene av nasjonale prøver fordi de er så dårlige på hennes skole. Istedenfor å gjøre noe med resultatene, vil hun altså at ingen skal få vite om dem. Men trivsel er de visst gode på.

Enkelte kan ikke få nok av det sosiale. For ikke så lenge siden ble 2000 Hamar-elever fraktet til Vikingskipet for å se på en drilloppvisning i regi av Hans Majestet Kongens Garde. Selve oppvisningen som varte i en halv time, var heller ikke forankret i noen lære- eller kjøreplan, men dit skulle man plutselig.

Det kom det aldri noen forklaring på hvorfor dette opptrinnet fant sted, men det var bare å rydde vekk fagene. Og det sier kanskje av seg selv at et par tusen syklende elever ikke er oppskriften på et kjapt opplegg som bare minimalt går utover timeplanen. Det var det man fikk gjort den dagen.

Vi har også nettopp hatt verdensdagen for psykisk helse. Det er en årlig prøvelse i skoleverket for det er for mange en ypperlig anledning til å gjøre noe annet enn hva timeplanen tilsier, som å stille opp i pysj på skolen, spille brettspill og la fagene vike, som om fagene var selve årsaken til at elevene sliter.

Men som lærer Knut sier til de to slabbedaskene i Lykkes bok: «UTROLIG MYE Å GJØRE? PRESSET? Dere er på mobilen fra seks til tretten timer hver dag.»

Det er ikke brettspill, men faglige krav som gir psykisk helse. Det er utrolig mye psykisk helse i å mestre noe man i utgangspunktet trodde at man ikke ville klare. Psykisk uhelse derimot, tror jeg, kommer mye fra mobilbruken.

Brettspillene og pysjene er det som kalles elevmedvirkning – og elevmedvirkningen er med på å ødelegge norsk skole. Noen lærere lar elevene selv bestemme hvordan de blir vurdert i faget.

En elev som er veldig glad i sine egne monologer, fremført alene på eget rom, kan lage tre podkaster i semesteret og få en karakter i faget. Aldri en prøve, aldri et fremlegg, bare jabbing på bånd. Eleven får en brukbar karakter og læreren blir populær, men har eleven lært noe? Blitt utfordret på noe?

Det neste blir vel at elevene får vurdere seg selv og sette karakterer på seg selv. Det må være drømmen for alle elevmedvirkningsentusiaster.

Vi er et mindretall som tenker at elever er i stand til å tåle, og til og med har godt av en hel bok, et helt drama eller noe så gammeldags som en prøve som krever at man faktisk må memorere og huske noe – forutsatt at man ikke har utdelt spørsmålene på forhånd.

Det er det nemlig mange lærere som praktiserer. Elevene får jo så mye bedre karakterer når de vet spørsmålene på forhånd.

Det er snart et uttalt mål at elevene ikke skal stilles krav til eller oppleve ubehag. Krav kan jo oppleves som ubehagelige. Men er det mulig å lære noe og utvikle seg uten ubehag? Som min kollega sa: «Dersom elevene fikk bestemme, ville vi hatt kake i kantinen som dagens varmrett hver dag.»

Samtidig er vi liksom så bekymret for læreryrkets status. Jeg kan love at den ikke blir høyere av dorullnisser, drilloppvisninger og pysjdager. Det er ikke slik vi får høyere lønn og anseelse i samfunnet.

Vi må ta opplæringen, skolen og utdanningen tilbake! Vi kan ikke fremheve i kor at vi har verdens viktigste yrke når vi samtidig driver en fritidsklubb. At søkertallene til lærerutdanningen stadig går ned, forundrer meg ikke. For det er knapt noen kunnskapsinstitusjon vi driver lenger.

Hvilken rektor i Skole-Norge snakker høyt om læring, er opptatt av læringsresultater og driver med kunnskapsledelse?

Lærerne selv undergraver sin egen posisjon i samfunnet ved ikke å sette søkelys på det faglige. Lærerne fratas også kunnskapsposisjonen ved at de settes til oppgaver som ikke har noe med fagene å gjøre.

Jeg tror veien til en bedre skole og bedre rekruttering til læreryrket er å renske skolen og renske yrket fra alt det som ikke er fag, kunnskap og utdanning. Og bare for å understreke det: Også praktisk-estetiske fag er fag og kunnskap. Kunnskap sitter også i hendene.

Det er mange lærere som vurderer å forlate yrket. Det gjør jeg også. For meg handler det ikke om lønn. Det handler om innholdet i arbeidet. Jeg liker læring og kunnskap, men det er snart ikke noe plass for dem i norsk skole.

Dorullnissene, sykkelturene og de andre tulletingene er i ferd med å ta over.