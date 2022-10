Blir det SV som snur EU-debatten?

Blir det SV som gir dagens unge en mulighet til å bestemme hvor Norge hører hjemme i fremtiden? Dersom partiet sier ja til NATO, kan EU være et naturlig neste steg.

Det pågår et psykologisk drama i norsk politikk for øyeblikket. SVs identitet er bygget på motstand mot NATO. Nå kan partiet være i ferd med å snu. Det ble kjent denne uken, da gruppen som lager utkast til politikken SV skal vedta på neste landsmøte, la frem sitt arbeid.

Uavhengig av hva SV til slutt lander på, ligger partiets motstand mot USA fast. Mens deler av norsk venstreside lenge svermet rundt autoritære og tidvis totalitære kommunistregimer i Kina og tidligere Sovjetunionen, har mistroen mot USA sittet dypt. Fortsatt er mange skeptiske til amerikanerne og deres tilstedeværelse i ulike deler av verden.

En motvekt mot USA

Det er likevel logisk at mange NATO-motstandere nå snur. Krigen i Ukraina har endret hele Europas sikkerhetsorden. Russlands angrep på Ukraina fikk både Finland og Sverige til å søke om NATO-medlemskap. Brått ble drømmen om et nordisk forsvarssamarbeid til erstatning for NATO knust.

Det ville ikke være helt ulogisk om SV med sin skepsis mot USA, så til et samlet Europa som en motvekt mot amerikansk dominans. Særlig i en tid der det amerikanske demokratiet er under massivt press.

Det logiske nå ville vært at partier på venstresiden som er opptatt av internasjonalt samarbeid, vendte blikket mot Europa. At de så andre europeiske land, som har mye til felles med Norge, både politisk og verdimessig, som naturlige partnere. Både for å løse klimakrisen, bidra til å temme storkapitalen, og løse en rekke andre store spørsmål som truer vår verden. Og vår velferd.

Vi tok feil om Russland

Særlig etter at Storbritannia gikk ut av EU, har unionen blitt enda nærmere det venstresiden kunne ønske seg. Britene har alltid vært en bremsekloss mot nye store politiske prosjekter, enten det har handlet om et dypere samarbeid om klima, eller nye velferdsreformer og sikring av arbeidstageres rettigheter.

Tidligere nestleder i Sosialistisk Ungdom, Agathe Waage, er en av dem som har tatt til orde for norsk EU-medlemskap.

Det er interessant å se at det er ungdom i SV, med sentrale medlemmer i Sosialistisk Ungdom, som åpner for en ny EU-debatt. Bare de som var født i 1976 eller tidligere fikk delta i forrige folkeavstemning om norsk medlemskap. Det betyr at ingen nordmenn under 45 år har fått si sitt om Norges forhold til EU. Derfor er det naturlig at det er de unge som reiser spørsmålet.

Situasjonen er anderledes enn under forrige EU-kamp, i 1994. Den gangen var ikke de tidligere østeuropeiske landene med i EU. Og vi trodde at Russland ville gå i vår retning, og bli en del av et demokratisk fellesskap.

Frp byttet side

Under forrige EU-kamp sa Frp ja til EU. Det stemte godt med fortellingen nei-siden jobbet hardt med å forme, om at høyresiden og storkapitalen jobbet sammen for å få Norge inn i EU.

Mens omtrent alle til venstre for Ap, og nær en samlet miljøbevegelse, var på nei-siden. Her skiller de seg fra de tilsvarende politiske kreftene i mange andre europeiske land, som vanligvis er sterke tilhengere av et forpliktende internasjonalt samarbeid. Skillet mellom ja og nei gikk midt i Arbeiderpartiet. I Ap var det en egen nei-organisasjon, SME - Sosialdemokrater mot EU.

Det gikk hardt for seg under EU-kampen i 1994. Her nei-siden i Tromsø, to uker før folkeavstemningen i slutten av november.

I dag er det Venstre som argumenterer hardt en ny EU-debatt nå. Miljøpartiet De Grønne (MDG) kommer kanskje etter.

Disse to partiene har ikke i seg selv rygg til å utløse en ny folkeavstemning om norsk EU-medlemskap. Men særlig dersom MDG, som et sterkt klimaparti sier ja, samtidig som Frp har blitt et nei-parti, så kan det skape en helt ny debatt. En debatt der hver enkelt må tenke gjennom sine standpunkter på nytt.

Vi trenger nære venner

Argumentene om at EU-medlemskap ville tjene Norge økonomisk, var ikke nok i 1994. De vil heller ikke være sterke nok nå. Norsk næringsliv har tilgang til hele det europeiske markedet. Vi er sikret gjennom EØS-avtalen. Våre studenter og forskere er tett på de beste universitetene i Europa. Vi kan reise fritt hvor vi vil uten pass, bosette oss hvor vi vil i EU, jobbe hvor vi vil.

Men vi har ikke noe å si. Vi er utenfor det tette europeiske fellesskapet, utenfor selve unionen. Dersom den internasjonale rettsorden, som er i fare nå, ryker, risikerer vi å stå alene. Særlig dersom USA fortsetter glideflukten vekk fra det internasjonale fellesskapet der amerikanerne har vært en garantist for vår samfunnsorden.

Norge er et lite land med drøyt fem millioner innbyggere og store rikdommer både til havs og i Oljefondet. Med et Russland som nabo som gir fullstendig blaffen i folkeretten og respekten for andres land grenser og integritet, kan vi brått finne oss i en situasjon der vi trenger nære venner. Ja, familie, rett og slett.

Redde for å tape

Som et rikt utenforland, med bånd til EU som i all hovedsak handler om økonomiske avtaler som tjener våre interesser, er det ikke gitt at våre venner i Europa vil sette våre interesser først dersom det virkelig kniper. Som fullverdig EU-medlem, derimot, er vi å regne som familie. Familier hjelper hverandre. Beskytter hverandre. Står sammen mot trusler utenfra.

SV-leder Audun Lysbakken kan om kort tid komme til å lede et parti som sier ja til NATO. Vil neste skritt bli å si ja til EU?

Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og Høyre-leder Erna Solberg er skeptiske til å gå inn for norsk EU-medlemskap i dag. Solberg advarte, men ble ikke hørt, da Høyres landsmøte denne våren vedtok å ta opp igjen EU-spørsmålet. Nå advarer også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland mot en ny EU-debatt. De er åpenbart alle redde for å tape en folkeavstemning. For tredje gang.

De unges tur

Ap, som alltid har vært for norsk EU-medlemskap, har til og med tatt punktet ut av sitt partiprogram.

Skal det bli endringer, må noen av de tidligere EU-motstanderne snu. Senterpartiet og bøndene endrer nok aldri EU-standpunkt. Men hva med Senterungdommen? Selv de bør ta en ny grunnleggende runde om hvor de og Norge hører hjemme, gitt dagens trusselbilde.

Når de gamle er fastlåst i gamle spor, må ungdommen ta over. Både i SV og i andre partier. De unge må få lov til å ta debatten i en tid med krig og uro. Det er deres fremtid det handler om.