KRITISK: Du har tatt deg friheten til å mene veldig mye om veldig mange kvinner, Kevin Lauren, skriver Martine Kvisgaard Borgund, student.

Skjerp deg, Kevin Lauren

Det jeg trodde skulle være et morsomt intervju, har ført til en stor klump i magen.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

MARTINE KVISGAARD BORGUND (23), student.

For noen uker siden så jeg på et opptak av podkasten «Kontoret», hvor artist Kevin Lauren (som jeg egentlig har sansen for), var gjest.

Der fikk han spørsmål om hvordan det «stod til på damefronten».

Det resulterte i en monolog om kvinner som virkelig sjokkerte meg.

I podkasten sa han at ingen damer «var der for ham» (viste interesse) under de tøffe årene uten penger.

Derfor ville han ikke gratulere oss på kvinnedagen i år.

«Fuck den kvinnedagen, fuck dem», fortsatte han.

Ord er makt, og at han sier dette offentlig skremmer meg.

Rundt bordet i podkast-studioet sitter det tre andre menn. Kevin Lauren forteller videre om hvor høyt han tenker om Andrew Tate, som etterforskes for blant annet menneskehandel og voldtekt.

Jeg måtte se klippet flere ganger. Han antyder at kvinner ikke er verdige hans gratulasjon, og får faktisk kvinnedagen til å handle om seg selv.

Jeg kan liksom ikke tro det som blir sagt.

Artist Kevin Lauren sammen med musikkgruppa Ballinciaga på VG-lista i 2022.

Det er noe objektiviserende over det han sier. Verre blir det når han forteller at «nå som han har penger, renner det inn med jenter i innboksen».

Han antyder at jenter er enkle, i tillegg drar han alle over én kam.

Jeg skulle så inderlig ønske at jeg også satt i det studioet sammen med de fire mennene.

At jeg, uten at det ble dårlig stemning, kunne forklart hvorfor det blir helt feil å snakke slik om kvinner.

Særlig når alle rundt bordet er menn. Jeg skulle ønske at jeg kunne få deres respekt på samme måte som de ser ut til å respektere hverandre.

Målet mitt ville være at de skjønner at vi ikke er særlig ulike, og at jeg bare ønsker at mitt kjønn skal bli snakket om og behandlet med verdighet.

Vi lever i Norge og året er 2023, det skulle jo virkelig bare mangle.

Hadde jeg vært tilstede i rommet ville jeg fått Lauren og de andre mennene til å prøve å forstå hva som skjer når han «casually» snakker slik om kvinner.

Når han følelsesmessig distanserer seg fra kvinner, ender det med at han objektiviserer oss.

Det er ikke sikkert han skjønner det helt selv, men språk som dette kan bidra til dehumanisering av kvinner. Og det er alvorlig, når vi vet hvor mange som utsettes for vold og overgrep.

Jeg forstår at vi lever i et komplekst samfunn der ikke alle kan behandles likt hele tiden. Men alle kan da bli behandlet med verdighet?

Vi er forskjellig utstyrt og har ulike kvaliteter og egenskaper, men vi er jo like mye verdt?

Til deg, Kevin Lauren: Du har tatt deg friheten til å mene veldig mye om veldig mange kvinner.

Da regner jeg med at du er innforstått med at en kvinne må få mene noe tilbake. Det er utrolig enkelt.

Alt jeg ber deg om, er å skjerpe deg litt og vise dine medmennesker respekt. Passe på hvordan du snakker om folk.

Og du, kan du ikke la meg få sansen for deg igjen? Det er jeg åpen for!