Kommentar

Landsmoderlige Erna

HØYREMONARK: Har norsk politikk hatt en mer suveren partileder siden Gro Harlem Brundtland?

GARDERMOEN (VG) Erna Solberg har vært Høyre-leder i 19 år. Aldri har hun vært mer suveren. Og aldri har hun vært mer for EU.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Landsmøteartist Chris Holsten fikk liv i Høyre-folket. Det var nesten sånn at de danset til romerikingens funky og fengende «Slå hjerte, slå».

Men mest jubel ble det da Holsten introduserte «den egentlige stjerna – Erna!»

Men hun er mer enn stjerna. Hun er Høyres dronning, partiets absolutte monark.

Har norsk politikk hatt en mer suveren partileder siden Gro Harlem Brundtland?

Jens Stoltenberg, kanskje, men ikke helt. For Erna er mer samlende, hun er ubestridt, hun har stålkontroll. Hun er politikkens Nils Arne Eggen eller Sir Alex Ferguson.

Først og fremst i kraft av sin spektakulære vanlighet.

Også i sin ganske kjedelige, rolige og formanende landsmøtetale.

Solberg har aldri vært en stor taler. Hun er så nedpå og saklig at man nesten skulle tro at hun snakket til barna sine, som en akkurat passe streng morsfigur. Hun prater om lærere, yrkesfag, om demenspasienter, og om kommunenes ansvar for omsorgen «for de som ikke lenger klarer alt selv».

Hun doserer rolig og voksent og moderlig om Høyres hovedbudskap «muligheter for alle» – og applausen er høflig, nesten avdempet. Latteren på hennes få, forsøksvise morsomheter hever seg sjelden over forsiktig humring.

For «ingen har etterlyst gøyere politikere», som hun selv formulerer det.

De er så seierssikre i Høyre nå at de ikke trenger å prale. De er landets suverent største parti på målingene – og for første gang siden 1924 kan de bli det største partiet også i valg.

Og så sikker er Erna Solberg at hun legger an den mest Europa-vennlige tonen noen norsk toppolitiker har gjort på mange år. «Norges plass i Europa er ved bordet», erklærer Solberg klart og tydelig.

Det er befriende, nesten rørende, klar tale på et område som roper etter tydelighet, og der de andre, deriblant statsminister Støre, mumler og ikke tør å ta lederskap.

La meg sitere: «De totalitære kreftene er på fremmarsj. Men det også noe som samle andre siden. Da Kherson ble frigjort, ble det heist et flagg sammen med det ukrainske. Det samme flagget som vi også har sett i gatene i Tbilisi.

Det er EU-flagget. Symbolet på frihet, demokrati og håp for nye generasjoner.»

Vi har knapt blitt servert et tydeligere budskap om behovet for europeisk forsøstring siden sist gang medlemsspørsmålet sto høyt på dagsordenen i norsk politikk, for snaue 30 år siden.

FØRST I REKKEN: Erna Solberg

Da Solberg og Høyre tapte regjeringsmakten i september 2021 var partiet såra og vonbroten i et kvarters tid, ikke stort mer.

For da Erna Solberg ankom valgvaken på denne nederlagskvelden, var det som om en helt forsamling straks fant formen igjen. Stemningen var nær elektrisk, som om Høyrefolket skjønte at tapet var som en midlertidig hump i veien.

Siden har Høyre steget og steget og steget, og Erna har blitt mer og mer populær. Den ene Ap-bastionen etter den andre står for fall, og hundretusener av skuffede sosialdemokratiske velgere har vendt seg til trygge-Erna i stedet.

For Solberg er en praktisk og pragmatisk politiker. Hun skyr ideologiske fraser og radikale påfunn. For henne gjelder det som på engelsk kalles «good governance», landet skal styres rasjonelt, ikke eksperimentelt. Milevis unna «ryk og reis».

Derfor er hun så populær blant velgere som er mer opptatt av ideer enn ideologier, velgere som er mer av opptatt av å få jobben gjort enn måten den blir gjort på.

Les også Erna Solberg: Derfor bør Norge bli med i EU I sin tale til Høyres landsmøte sier Erna Solberg at EU har spilt en viktig rolle i krigen i Ukraina – og at stadig…

Slagordet «Muligheter for alle» er erke-Ernask. Enkelt, helt uten fiksfakserier. Ingen skremmes eller ekskluderes av det, hverken vanlige folk eller bedriftseiere, hverken omsorgsarbeidere eller milliardærer. Ingen grupper utropes som «viktigst».

Erna Solbergs favoritt-kjepphest er «TTP» – tøfler til Polet. Det handler om trygghetsboliger for eldre, slik at flere kan bo hjemme lenger, og nærmere det som gir livskvalitet også i livet siste fase: Servicetilbud, kafébesøk, biblioteker.

Jordnært, enkelt, praktisk.

Noen vil kanskje si at Solberg sitter rolig i båten og formulerer seg så generelt at hun ikke kan tas på noe.

Men det stemmer bare til en viss grad. For det er mye politikk i det å fremstå trygg og stødig nå – i vår utrygge, ustødige verden.

Erna Solberg står for erfaring og trygghet, mens Støre og Vedum virker usikre og famlende.

Deri ligger hennes suksess, etter 19 år på post. Og deri ligger mye av forklaringen på hvorfor Høyre er landets desidert største parti et halvt år før valget.