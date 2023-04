SEX I SKOLEN: – Vi mener at seksualundervisningen i skolen må være mer omfattende og praktisk, med fokus på samtykke og trygg seksuell praksis, skriver kronikkforfatteren (i midten).

Fra pornoindustrien til klasserommet

Konsekvensene av mangelfull kunnskap om seksuell helse er altfor store – og det starter i grunnskolen. Dagens seksualundervisning trenger en massiv omveltning.

KASPER AMBJØR NORDBY, på vegne av LIV SB

Kunnskap om seksuell helse er essensiell i kampen mot ufrivillig seksuell oppmerksomhet, kvinnesykdommer og et usunt forhold til sex.

En Ungdata-undersøkelse fra 2022 viser at 1 av 5 jenter har opplevd ufrivillig seksuell berøring, barn og unge vokser opp med kunnskap og erfaringer utelukkende hentet fra porno, og tenk bare på alle kunnskapshullene vi har om kvinnesykdommer.

Som en gruppe som er engasjert i seksualundervisning, er dette utfordringer vi mener må bli adressert. Løsningen er en styrket seksualundervisning i skolen fra tidlig alder, samtidig krever kvinnehelseutvalget flere undervisningsressurser til seksualundervisningen.

Vi er fem studenter som studerer master i entreprenørskap på OsloMet, som i utgangspunktet ville undersøke hvordan man kunne få flere kvinner til å ta livmorhalsprøve og samtidig redusere antallet kvinner som får livmorhalskreft.

Etter en økende mediedekning om kvinnehelse, forsto vi hvor omfattende kunnskapsmangelen innen seksuell helse faktisk er. Det hele starter med seksualundervisningen i grunnskolen.

Seksualundervisning er en svært viktig del av utdannelsen vår, men det mangler mye i dagens undervisning. Halvparten av elevene synes selv at undervisningen er for dårlig, og 7 av 10 ønsker mer seksualundervisning.

Først og fremst er det viktig å se på hvordan seksualundervisningen blir undervist i dag. Mange skoler tar opp temaet, men ofte er det bare en overfladisk gjennomgang.

Dette kan føre til at ungdom ikke får den informasjonen de trenger for å ta gode og trygge valg i sitt seksuelle liv.

Vi mener at seksualundervisningen må være mer omfattende og praktisk, med fokus på samtykke og trygg seksuell praksis.

Det er i tillegg viktig å ta hensyn til mangfoldet i samfunnet vårt. Det er en utfordring at seksualundervisningen ikke alltid inkluderer ulike seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter.

Dette kan føre til at ungdommer ikke føler seg inkludert eller respektert, noe som er en stor utfordring i dagens samfunn. Vi mener at seksualundervisningen må inkludere informasjon om LHBTQ+-samfunnet og utfordringene de møter.

Det er altså et behov for å styrke seksualundervisningen. Det kan være vanskelig å si hvem man kan skylde på for at den er så svak i dag, siden det ser ut som det er en vilje i alle ledd for å gjøre noe med det.

Både elever, lærere og helsesøstre ønsker mer seksualundervisning. Stortinget har sitt representantforslag om seksualitetsundervisning i skolen. Sex og Samfunn holder seksualundervisning på oppdrag fra utdanningsetaten.

Mediene har blitt oppmerksomme på problemet og støtter opp under dekningen av saken, og likevel er det et sted mellom viljen til alle parter der tilbudet til elevene faller sammen.

DEN GANG: Plansje fra Otto Lous Mohrs «Forplantningslære som fag i våre skoler» (1935), den første lærerveiledningen i seksualundervisning i norsk skole.

Vi som entreprenørstudenter i bedriften LIV SB ønsker å bidra til bedre undervisning og svarer på kvinnehelseutvalgets krav med vårt kunnskapsspill om seksuell helse.

Brettspillet vårt kan fungere som et supplerende, helhetlig verktøy i undervisningen. Spillet er designet for å engasjere og lære unge mennesker om samtykke og trygg seksuell praksis på en underholdende måte.

Seksualundervisning er en viktig del av utdanningen vår, og det er på tide at det skjer en endring slik at unges kunnskap om egen seksuell helse øker.

Utfallet må være at barn blir tryggere på egen seksuell helse, seksualitet, kjønnsidentitet og legning, grensesetting og samtykke.

Vi håper at skoler og samfunnet som helhet vil ta seksualundervisningen på alvor og arbeide for bedre seksuell helse for alle barn.

