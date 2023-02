Leder

Millioner trenger hjelp nå

LETER OM NATTEN: Redningsmannskaper og sivile søker etter ofre og overlevende i et opprørskontrollert område i Syria 6. februar.

En forferdelig naturkatastrofe har rammet noen av verdens mest sårbare mennesker. Før jordskjelvet inntraff var det allerede en svært alvorlig humanitære krise for 4,5 millioner mennesker i det nordvestlige Syria. Nå er de kastet ut i ytterste nød. Og fortsatt venter de på livsnødvendig hjelp.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det kraftige jordskjelvet på mandag har forårsaket et stort tap av menneskeliv og enorme ødeleggelser i både Tyrkia og Syria. Totalt er over 17 000 bekreftet døde. Det største antall omkomne er blitt registrert i Tyrkia. I Syria er situasjonen mer uoversiktlig. Men flere tusen er døde og de overlevende trenger akutt humanitær hjelp.

Det er positivt at mange land og internasjonale organisasjoner har kommet Tyrkia til unnsetning i en fortvilet situasjon. Mennesker i katastrofeområdet vil trenge all den hjelp de kan få, på kort og lengre sikt. Den mest akutte utfordringen er å nå de hardt rammede opprørskontrollerte områdene i det nordvestlige Syria. Her bor det nesten like mange som i Norge. De fleste er internt fordrevne fra andre krigssoner i Syria. Ni av ti er avhengige av humanitær hjelp. Den eneste kanal inn for å frakte mat og medisiner er grenseovergangen Bab al-Hawa fra Tyrkia.

HARDT RAMMET:

Russland, som har vært en aktiv part i krigen i Syria på diktator Bashar al-Assads side, har ønsket å stenge grensen. Assad har lenge hevdet at grensekryssende humanitær hjelp til opprørskontrollerte områder er brudd på Syrias suverenitet. Etter et russisk veto og påfølgende langvarige forhandlinger i FNs sikkerhetsråd klarte Norge og Irland i fjor å få vedtatt at én grenseovergang fortsatt skal være åpen for nødhjelp, foreløpig frem til sommeren 2023.

I går var den første konvoien med humanitær hjelp, bestående av seks lastebiler, på vei. Det er en fortvilet situasjon at det er så vanskelig å få hjelpen frem til jordskjelvofrene. De overlevende trenger desperat medisiner, varme klær og tak over hodet. Bistandsorganisasjoner som i flere år har drevet humanitært arbeid i det nordlige Syria har lokalt ansatte og frivillige. De utfører et kritisk viktig arbeid i katastrofeområdet, men trenger midler og materiell for å gjøre jobben. De trenger vår støtte.

HJELP PÅ VEI: Den første FN-konvoien med humanitær hjelp etter jordskjelvet krysset torsdag grensen fra Tyrkia til Syria ved Bab el-Hawa .

Vestlige land har innført sanksjoner mot det syriske regime på grunn av deres krigsforbrytelse mot eget folk. Assad vil at all bistand skal gå via Damaskus. Jordskjelvet rammet mennesker i både regime- og opprørskontrollerte områder. Det sentrale er at nødhjelp når frem raskt til de som trenger det mest. I nordvest er befolkningen helt avhengig av at hjelpen kommer via Tyrkia.

Syria er på mange måter et ødelagt land etter mer enn 12 år med krig og konflikt. Millioner har flyktet eller er internt fordrevne. Nå er krisen akutt. Syrias langvarige katastrofe er regimets brutale undertrykkelse og en fastlåst borgerkrig. Det er en menneskeskapt katastrofe. Nå rammes millioner i tillegg av en naturkatastrofe. Konsekvensene blir særlig store fordi konflikten består.