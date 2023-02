Kommentar

Finnes det ingen grenser?

Selma Moren Debattjournalist og kommentator

FÅR KRITIKK: Kringkastingsrådet hadde onsdag fått over 1600 klager om saken om Sophie Elises slettede Instagram-bilde.

Jeg har forsvart deg mye, Sophie Elise. Nå har det blitt vanskelig.

Jeg har forsvart Sophie Elise Isachsen ved flere anledninger de siste årene. At hun blir stemplet som Norges farligste forbilde, og kalt falsk, kynisk og manipulerende, har alltid fremstått veldig ensidig for meg.

Søndag kveld var jeg tom for forsvarstaler.

Et Instagram-bilde. En pose med hvitt pulver. Slettet etter kort tid, selvsagt republisert av influencer-politi Mads Hansen.

Men Instagram tok det ned, for det er jo åpenbart hva det ser ut som venninnen til Sophie Elise holder.

Det er mange grunner til at dette er en vanskelig sak. Den største er at vi faktisk ikke kan vite hva som var i posen, eller hva som var hensikten bak å legge det ut sammen med teksten:

«Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen».

Men uansett hva pulveret var, hvem som eide det og hvem som eventuelt inntok noe fra den lille posen: Det er hvordan det fremstår som er hovedproblemet.

Noe som ser ut som kokain burde ikke dukke opp på en konto med 580 000 følgere. Avsenderen burde heller ikke være en av NRKs viktigste profiler i en satsing mot unge.

Det er ikke moraliserende å mene dette. Det er en helt normal ting å forvente fra en som lager innhold for NRK.

Kritikken mot Sophie Elise har alltid båret preg av at de som gir den, ikke egentlig har satt seg inn i innholdet hennes. At mange kritikere har hisset seg opp fordi hun er avkledd og operert. Derfor synes jeg fortsatt vi skal lage rom til nyansene.

For kan et menneske som har operert rumpa med implantater som er tatt inn og ut, sprøytet injeksjon i leppene og vært halvnaken på sosiale medier i en årrekke, fortsatt være et godt, reflektert og kult menneske?

Ja.

Finnes det en grense for hva man kan gjøre når man går fra egne kanaler til Norges viktigste, skattebetalte nyhetsmedium?

Nei. Tydeligvis ikke.

Men det burde det. Det handler ikke om å kansellere Sophie Elise, det handler om å stille henne til ansvar som alle andre.

Nå må hun gi noen oppklarende svar på det vi ikke vet. For det kan jo vise seg å være melis.