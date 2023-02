Kommentar

Staten svikter de fattigste

Shazia Majid Skriver om skole, helse, integrering, økonomi og kvinnerelaterte saker. Følg på Twitter: @shaziamajid_

HARDEST RAMMET: To av tre som henter matposer hos Frelsesarmeen er kvinner. Over halvparten har barn - og over to av tre har innvandrerbakgrunn. Her fra Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo.

Når de fattigste må stå i matkø for å kunne spise seg mette – er det staten og ikke de fattige som har grunn til å skamme seg.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Vi har hørt det i månedsvis: Stadig flere nordmenn må stå i matkø hos veldedige organisasjoner for å spise seg mette.

Nå vet vi mer om hvem de er, og hvorfor de føler seg tvunget til å hente matposer hos Frelsesarmeen:

De er for det meste kvinner, de har barn, de er født i utlandet og mer enn én av fire har hentet mat hos Frelsesarmeen for første gang i fjor.

Men det mest urovekkende: De aller fleste, 84 prosent av de spurte i en undersøkelse FAFO har gjennomført, mottar ytelser fra NAV.

En skulle tro folk havnet i matkøen fordi de ikke visste om, eller ikke søkte offentlig hjelp. Men det er ikke tilfellet – det ser snarere ut som at NAV-ytelsene ikke er nok til at folk i krise kan leve verdige liv.

Det er en absurd situasjon.

I et land hvor loven pålegger staten å sørge for at alle landets borgere har tak over hodet og mat til å brødfø seg og barna.

Statens ansvar

«Alle skal sikres et forsvarlig livsopphold», står det i sosialtjenesteloven.

Forsvarlig livsopphold handler om verdighet. Det er ikke bare å få nok penger til mat, men også ha et minimum av at levelig liv, slik det står beskrevet i loven.

Når staten ikke klarer å levere selv på det mest grunnleggende, er det en alvorlig svikt. Når det er innvandrermødre som utgjør hovedparten av matkøen, bør alarmen gå.

Politikken og NAV-praksisen holder ikke tritt med tiden vi lever i. Det er dyrtid med kraftig prisstigning på mat, strøm og leie av bolig.

Dette har ikke kommet brått på. Den voldsomme økningen i matkøene har vært gradvis. Den startet under coronapandemien da mange mistet jobbene sine.

Så har det bare blitt verre. I fjor er det blitt meldt om rekordlange matkøer. Situasjonene har vart i månedsvis. Regjeringens løsninger for de fattigste har vært flere.

Barnebidraget for aleneforsørgere er økt. Maksprisen i barnehagen er redusert til 3000 kroner. Strømstøtten ikke bare videreføres, men er forbedret, og barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sosialstønad.

Regjeringen har også spedd på med millioner til Matsentralen og andre veldedige organisasjoner som deler ut mat.

«Jeg ser at det fungerer», sa barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til Bergensavisen 21. desember i fjor.

At staten skal gi de frivillige ansvaret for en jobb de selv skal gjøre – viser ikke at det fungerer. Det viser det motsatte.

Ikke god nok hjelp

Det er i alle fall i strid med sosialtjenestelovens intensjon.

«Frivillige organisasjoners arbeid innebærer et supplement til velferdstjenestene etter loven, og skal ikke overta NAV-kontorets ansvar for lovpålagte tjenester», står det i Rundskriv til Lov om sosiale tjenester i NAV.

Videre står det følgende: «Dette innebærer at NAV-kontoret ikke kan henvise tjenestemottager til matutdeling i stedet for å yte økonomisk stønad».

Loven er helt tydelig på at NAV ikke kan henvise et menneske i nød til å tigge penger og hjelp fra venner, familie og veldedige organisasjoner.

Hvordan er det da mulig at så mange nå opplever å måtte ty til Slumstasjonen, Fattighuset og andre hjelpeorganisasjoner for å skaffe nok mat til seg og barna?

FAFO-forskere stiller en rekke viktige spørsmål i sin rapport: Er minsteytelser som minstepensjon, uføretrygd og økonomisk nødhjelp for lave? De svarer ikke på spørsmålet, men sier at de økende matkøene må sees i sammenheng med nivået på minsteytelsene.

Disse står ikke i stil med den kostnadsøkningen vi har sett. Videre stilles det også spørsmål ved om terskelen til hjelp fra NAV er for høy.

En kan også stille spørsmål ved om vanskeligstilte, særlig innvandrerkvinner er klar over sine rettigheter og muligheten til å klage på vedtak?

Får folk rett og slett god nok hjelp når de kommer seg til NAV? Det ser ikke slik ut, og det er uholdbart.

Opprydding

Her trengs opprydding både på kort og lang sikt. På kort sikt bør regjeringen vurdere om NAV skal få en instruks tilsvarende den som ble gitt i mars 2020, da pandemien startet og over 400 000 nordmenn ble arbeidsledige.

Den gang fikk NAV beskjed om å «bare kreve den mest nødvendige dokumentasjonen» i saker om økonomisk hjelp.

Bakgrunnen er at NAV krever utstrakt informasjon før nødhjelp ytes. NAV kan også kreve salg av bil og andre eiendeler før de yter hjelp til livsopphold.

Instruksen var midlertidig og den gjorde prosessen enklere både for NAV og for den vanskeligstilte. Vi trenger tilsvarende midlertidig instruks – fordi dyrtiden krever det.

De mest sårbare

Så trengs en mer grunnleggende debatt om nivået på NAV-ytelser. Her står dilemmaene i kø.

Det skal lønne seg å jobbe fremfor å gå på NAV-ytelser. Det betyr at NAV-ytelser ikke kan være så høye at folk lurer dem til seg fremfor å forsørge seg selv.

Samtidig er det mennesker som rett og slett ikke har noen valg. De er for syke til å jobbe, eller har andre utfordringer de ikke rår over.

Det er disse menneskene staten er forpliktet til å gi et verdig liv. Spørsmålet er om de mest sårbare sviktes i forsøket på å disiplinere folk til å komme seg ut i jobb?