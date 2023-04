Kommentar

Styrket av tiltalen

Alle øyne er igjen rettet mot Donald Trump. Alt handler om ham. Hans valgkamp er et eneste langt klagemål over hvor dårlig han blir behandlet. Og om hvor urettferdig det er.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Den tidligere presidenten er blitt tiltalt på 34 punkter i en straffesak. Det vil han utnytte til sin egen fordel.

Trump talte til nasjonen noen timer etter at han i en domstol i New York hadde erklært seg ikke-skyldig på alle tiltalepunkter.

Andre politikere snakker om saker de tror velgerne er opptatt av. Trump snakker om seg selv. Og det fungerer.

Før Trump ble tiltalt var det usikkert om han blir republikanernes kandidat i presidentvalget i 2024. Nå er det ingen grunn til å tvile.

BLANT VENNER: Donald Trump ble tatt imot av tilhengere da han skulle tale i Mar-a-Lago i natt.

Tiltalen har ikke svekket Trump politisk. Han er mer populær blant republikanske velgere nå enn han var for en måned siden. Alt tyder på at Trump blir republikanernes presidentkandidat i 2024.

Nesten ingen i det republikanske partiet, som engang var opptatt av lov og orden, våger å ta til motmæle.

Saken handler om angivelige utbetalinger til to kvinner og en dørvakt for å få dem til å holde munn, om saker som kunne ha skadet Trump i valgkampen i 2016. Det er påstander om forfalskede dokumenter og juks med bokføringen.

– Vi kan ikke og vil ikke normalisere kriminell atferd. Alle er like for loven, uansett hvem du er, sier statsadvokat Alvin Bragg i New York.

Han ble valgt som demokratisk kandidat til embetet og han har ledet etterforskningen mot Trump.

I RETTEN: Tidligere president Donald Trump ankommer domstolen i New York på tirsdag der han ble tiltalt på 34 punkter.

Trump sier at han er utsatt for politisk forfølgelse. Han bruker tiltalen som bevismateriale for det han har sagt ustanselig siden valgnederlaget i 2020: Det pågår en heksejakt mot ham.

Trump er i ferd med å lykkes. Tilhengerne deler hans bekmørke syn på rikets tilstand under demokratenes styre.

Åtte av ti republikanere sier en meningsmåling at tiltalen mot Trump er politisk begrunnet.

Først demoniserte Trump mediene. Deretter undergravde han tilliten til valgsystemet, institusjonene og rettsvesenet. I natt sa Trump at det amerikanske rettssystemet er blitt lovløst.

Når en stor del av velgerne ikke har tillit til valgsystemet og halvparten av befolkningen ikke anser domstolene som uavhengig, er både demokrati og rettsstat i fare.

TOK UT TILTALE: Statsadvokat Alvin Bragg i New York har ledet etterforskningen som førte til at det ble tatt ut tiltale mot Donald Trump.

Bare en sterk mann, Trump, kan redde Amerika. Vi må redde landet vårt, sa Trump i natt, norsk tid.

Selv har han ikke gjort noe galt. Han er bare en «fryktløs beskytter av landet».

Historisk er oppskriften like velkjent som den er urovekkende.

Det amerikanske demokrati besto den akutte krisen som Trump skapte etter valgnederlaget i 2020.

Men faren er overhengende for at 6. januar 2021 ikke var en enkeltstående hendelse eller et vendepunkt. I stedet var det som skjedde et varsel om hva USA har i vente.

HISTORISK: Donald Trump i retten med sitt team av forsvarsadvokater. Det er første gang en tidligere president er blitt tiltalt i en straffesak.

Over syv av ti amerikanere tror Trump betalte penger til Stormy Daniels for at hun skulle holde munn. Nesten seks av ti republikanere tror Trump gjorde det han selv nekter for, ifølge en meningsmåling fra Reuters/Ipsos.

Om noe er sant eller usant betyr åpenbart ikke så mye lenger i det republikanske parti. Trump er deres mann, uansett. Det spiller visst ingen rolle hva han gjort.

Etter at det ble klart at Trump ville bli tiltalt, økte han ledelsen til Ron DeSantis og andre mulige konkurrenter i kampen om partiets presidentnominasjon.

Tiltalen i New York forhindrer ikke Trump i å stille som presidentkandidat. Og skulle Trump bli funnet skyldig kan han likevel bli valgt til president. En dom vil ikke diskvalifisere ham.

Til slutt blir det opp til velgerne å avgjøre. Ønsker amerikanerne virkelig å se sesong 2 av Trump i Det hvite hus?

Det eneste man med sikkerhet kan si om valget neste år er dette: Hvis Trump taper, vil han aldri erkjenne nederlag.