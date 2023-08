PARARELLE LIV: Som Shabana, ville Sinéad bruke makten sin, skriver Dagfinn Nordbø.

Sinéad og Shabana: Fordi de måtte

Så er Sinéad O'Connor også borte - og for meg er det vanskelig å ikke tenke på henne og Shabana som tvillingsjeler.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

DAGFINN NORDBØ, forfatter, satiriker og Shabana Rehmans eksmann.

Da jeg så dokumentaren om Sinéad, slo det meg at hun og Shabana på flere måter hadde parallelle liv.

Begge var offer for ekstremt traumatiserende opplevelser i barndommen og ungdommen. De opplevelsene var så sterke at det var umulig for dem å ikke hente dem fram i voksenlivet, og kjempe.

Sinéad tok sin kamp mot overgrepene i det katolske Irland, Shabana mot undertrykkende krefter i et eksilmiljø. Det ble på flere måter tøffere for Sinéad, fordi hun ble kastet på båten av en kultur som man skulle tro ville støttet henne.

Da Shabana kroppsmalte seg i det norske flagget, var det en dobbel provokasjon. For det første nakenheten, som den puritanske muslimske ærbarheten selvsagt ikke ville ha noe av. Det andre var omfavnelsen av det norske, som også var ytterst problematisk.

For en pakistanskfødt kvinne å omfavne norske progressive verdier var på den tiden for mange å anse som et svik. Det er det fremdeles. Og det førte til en endeløs tirade av hets og drapstrusler, på mail, på telefon og i brev. Tro meg, jeg har lest det meste av det. Men hun ga seg ikke.

Shabana mente nemlig at hvis de kampene skulle tas, var ikke Norge den ideelle arenaen. Det var planer om å smugle henne inn i Pakistan for å gjøre hemmelig standup for et kvinnelig publikum, men det viste seg å være altfor risikabelt.

I Norge slo hun for frilynte kvinner inn en del åpne dører, men de var da heller ikke hennes målgruppe. Hun ville nå fram til de som fremdeles led under det samme som hun selv hadde gjort: Hetsen, volden, represaliene, kontrollen. Og hun nådde fram, med det unntaket at de som heiet på henne fra hennes egen kultur, svært sjelden våget å gjøre det i full åpenhet.

Det er lettere å sende en mail eller en tekstmelding enn å utfordre den altoverskyggende sosiale kontrollen i et reaksjonært, puritansk miljø. Selv ikke under Shabanas statsbegravelse var det særlig tett mellom de pakistanskættede i rådhussalen. Det var heller glissent, med unntak av aktivister som inspirert av Shabana hadde tatt opp sin egen kamp.

Shabana valgte humor som sin kampmetode, Sinéad musikken. Sinéads første opprør mot musikkindustriens sexistiske idealer om den vakre, hårfagre og medgjørlige kvinnen, var å snauklippe seg. Det gjorde henne til et ikon over natten.

Hun laget en poplåt om retten til abort. Hvem pokker hadde gjort det før? Ingen. Popstjerner flest var presset inn i industriens åletrangt lønnsomme idealer, og Sinéad kunne fint tilpasset seg det, med sitt smellvakre ytre. Isteden gikk hun stikk motsatt vei. Da hun så dundret til med sin skjellsettende versjon av Prince-låten Nothing compares 2 U, ble hun superstjerne over hele kloden.

Som Shabana, ville hun bruke makten sin. Hun ville fortsette å kjempe for rettferdighet, ut fra en nyvunnet posisjon. På Saturday Night Live rev hun i stykker et bilde av paven, og bildet hadde hun hentet ned fra sin mors vegg. Moren, som hadde mishandlet henne.

Og på samme måte som de tilstedeværende norske intellektuelle innledningsvis var svært kjølige til Shabanas mullaløft på Smuget (de klappet ikke før mange dager senere, da det var opportunt), ble Sinéad hetset, ignorert og detronisert av sine egne.

Hun ble regelrett buet ut av publikum da hun sto på scenen under en Bob Dylan-hyllestkonsert. Av publikum på en Dylankonsert! Hva hadde de egentlig forstått i de små hodene sine?

Senere ble hun latterligjort av mediene for den minste ting, sveket av musikkindustrien som hun hadde fôret med et utall millioner, og sto til slutt igjen ribbet for det aller meste.

Shabana opplevde mye av det samme. Hun ble dolket i ryggen, av misunnelige konkurrenter, tafatte byråkrater og feige politikere som toet sine hender, og grådige konsulenter som unndro seg enhver kvalitetskontroll.

Det er mulig dette er de største opprørernes skjebne. De baner veien for andre, de står i orkanen, de tar all dritten, og det eneste de selv sitter igjen med, er økonomisk ruin – og vissheten om at de tross alt skrek ut sitt raseri.

Fordi de måtte.

