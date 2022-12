Leder

Frivilligheten trenger hjelp

Fellesskapsarenaer som idretten binder samfunnet sammen. Konsekvensene av frafall kan bli store for barn og unge.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Idrettsbevegelsen slår alarm.

Kostnadsspiralen for å drive idrett og problemene med å få nok frivillige til å drive idrettslagene, skaper i sum en svært uheldig utvikling.

Overfor Aftenposten setter generalsekretæren i Oslo idrettskrets følgende ord på det: «Idrett er i ferd med å bli for øvre middelklasse. Vi står i fare for å gi opp deler av befolkningen».

Det er sterke ord, og det er grunn til å ta bekymringsmeldingen på største alvor.

I en tid der stadig flere sliter med å få endene til å møtes økonomisk, risikerer vi at barn og unge blir satt utenfor fordi foreldre ikke har råd til treningsavgifter og andre utgifter.

Også for familier med helt grei økonomi kan det oppleves heftig hva det koster med ulike fritidsaktiviteter.

Kameratskap og fellesskap dyrkes ved å drive idrett sammen med andre.

Problemet har ingen enkel løsning, og den norske idrettsbevegelsen har hatt temaet på dagsordenen lenge. Men faren er at de økte prisene vi nå opplever i samfunnet, med stadig flere som må kutte kostnader, kan gjøre vondt verre.

En av de viktigste årsakene til at utviklingen uroer, er den rollen idretten har som sosialiserings- og inkluderingsarena. Særlig kan dette bety mye for barn og unge med minoritetsbakgrunn. Idretten bygger, på sitt beste, fellesskap i områder med stort mangfold.

Kameratskap og fellesskap dyrkes ved å drive idrett sammen med andre. Det skal heller ikke undervurderes hvilken kriminalitetsforebyggende funksjon idretten kan ha.

I helgen hadde Aftenposten en interessant og skremmende artikkel fra Gøteborg, om hva som kan skje hvis idrettslagene forsvinner. Gjengene tar ofte over. På 20 år har halvparten av den svenske byens fotballag blitt borte. Et av de største problemene er at ildsjeler gir opp og at det er vanskelig å rekruttere nye.

Selv om det ikke er slike tilstander i norsk breddeidrett, ser Oslo idrettskrets en tendens som bør danne utgangspunkt for en større diskusjon om hva som kan og bør gjøres.

Det er en avveining hvor mye det offentlige skal spytte inn i frivillig sektor opp mot andre formål, og det kan være ulike oppfatninger om hvor mye idrettslag bør basere driften på lønnede ansatte i forhold til gjennom ren frivillighet.

Selv om innsatsviljen er stor mange steder, kan ikke politikere og storsamfunnet ta for gitt av idrettslagene bare er der.

I dag brukes det allerede mye midler på frivilligheten på ulike offentlige nivåer, gjennom spillemidler, anleggsinvesteringer og diverse annet.

Men det er grunn til å spørre seg om det investeres nok, ikke minst i områdene som er aller mest sårbare for frafall.

Oslo idrettskrets etterlyser mer fra det offentlige for å redde idretten.

Den diskusjonen er det god grunn til å ta.