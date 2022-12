FORSVAR FOR TRYGDEN: – Jeg har født fire nordmenn. Én gang i måneden, som regel den siste dagen i hver måned, får jeg 4311 kroner for disse barna inn på min konto, skriver Sanna Sarromaa, her med sønnen Voitto da han var kun tre uker gammel.

Ikke rør barnetrygden min!

Skal vi virkelig gjøre den universelle barnetrygden til en sosialstøtte som hovedsakelig mottas av innvandrerfamilier?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Barnetrygden er en universell ytelse, faktisk den aller første i sitt lag. Den ble innført i Norge i 1946. Universelle ytelser er bærebjelken i den nordiske velferdsstaten.

Det er en selvstendig verdi i en slik ytelse. Jeg ser på barnetrygd som statens håndsrekning til meg – et slags månedlig takke- og gavekort for at jeg har bidratt til samfunnet gjennom barnefødsler. Uten kvinner som meg, som fortsatt vil føde barn, ville velferdsstaten gå under.

Derfor er barn og kostnader knyttet til barn også samfunnets anliggende. Alle med barn har disse kostnadene, så vel fattige som rike – og oss midt imellom.

Jeg har født fire nordmenn. Én gang i måneden, som regel den siste dagen i hver måned, får jeg 4311 kroner for disse barna inn på min konto. Det er ikke noe autotrekk til BSU eller til fonds hos meg. Det er matpengene til de to første ukene i påfølgende måned – til lønnen kommer.

Som aleneforsørger må jeg budsjettere, og barnetrygden har de siste årene vært en vesentlig del av mine inntekter på excel-arket der jeg fører det som kommer inn og det som går ut.

Jeg er én av de mye omtalte «vanlige folk». Jeg tjener under 750.000 kroner i året og jeg er alenemor. Jeg er overhodet ikke fattig – jeg har penger til alt jeg trenger (og også til en del jeg ikke trenger), men jeg er overhodet ikke rik heller.

Hvis barnetrygden blir behovsprøvd, vil jeg mest sannsynligvis miste en stor del av den. Jeg vil fremdeles overleve og gå rundt, og mine barn vil ikke lide noen nød, men jeg vil ikke lenger ha følelsen av at samfunnet setter pris på mitt bidrag.

Nå vil mange, blant annet i Arbeiderpartiet og Venstre, argumentere for at jeg ikke behøver barnetrygd siden jeg vil klare meg uten den også. Men hvor blir det av takken og motivasjonen da?

For: Barnetrygd er en kollektiv og fin beskjed: Fød barn! Det setter vi pris på! Samfunnet trenger dem! Samfunnet trenger deg som føder og oppfostrer dem! Barnetrygden har en enorm symbolverdi.

Hvis barnetrygd blir sosialstøtte og ikke en universell ytelse, er vi på et sted der i hvert fall jeg ikke ønsker å være, verken politisk eller personlig. Det er først og fremst tre grunner til det:

For det første mener jeg at en velferdsstat ikke skal støtte bare de fattigste og de svakeste, men være en velferdsstat for alle – også for oss i den tykkeste middelklassen. Det øker velferdsstatens legitimitet. Det er viktig å holde på villigheten til å bidra til velferdsstaten, så det ikke blir bare «de andre» som nyter godt av den.

For det andre må vi tørre å stille spørsmålet: Hva slags gulrot er det om barnetrygden blir behovsprøvd? Hvem er det som føder barn da? Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i kategorien «barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt». Barn med innvandrerbakgrunn utgjør 6 av 10 barn i denne kategorien.

Blir barnetrygden behovsprøvd, ser jeg for meg at den blir en forlengelse og en utvidelse av kontantstøtten. Barnetrygden vil på lik linje med kontantstøtten få en etnisk profil. Det blir en ytelse til de fremmedkulturelle kvinnene som ikke lærer seg norsk og ikke kommer seg ut i arbeidslivet.

En behovsprøvd barnetrygd vil være en indirekte oppfordring til redusert arbeidstid – eller til ikke å ha arbeid i det hele tatt.

For det tredje mener jeg at en av barnetrygdens hensikter er å redusere forskjellen mellom familier med og uten barn. Det er en omfordeling. De som ikke har bidratt til samfunnet ved å avstå fra å føde, betaler til oss som har født.

Et barn koster godt og vel over én million for foreldrene sine, fra det er født til det er 18 år. Det er disse barna som skal bære velferdsstaten i årene som kommer – og de skal bære den også på vegne av de som ikke har bidratt gjennom barnefødsler.

Da den universelle barnetrygden enstemmig ble innført i Norge i 1946, var argumentene for universalisme blant annet arbeidsmotivasjon, verdighet og økonomisk effektivitet. Jeg mener at de er fortsatt like gode og aktuelle argumenter. Behovsprøving vil føre til økt byråkrati. Det er en god del utgifter knyttet til å sjekke hvem som til enhver tid skal få og ikke få.

Mine barn ville kanskje klart seg uten barnetrygd nå, men jeg vet ikke om jeg selv i sin tid hadde gjort det. Jeg hadde kanskje ikke sittet her og skrevet denne kronikken uten barnetrygd – og da snakker jeg om barnetrygden jeg selv fikk som barn.

Den var på midten av 1990-tallet min egen vei til frihet og utdannelse. Begge mine foreldre var syke og uføretrygdede da de omdirigerte barnetrygden til min konto da jeg var 15 år. Det var mine månedspenger – penger jeg skulle leve av.

Pengene gikk først til lærebøker på gymnaset og siden til studier. Jeg var så ung da jeg begynte på universitetet at jeg, som 16-åring og barnetrygdmottaker, ikke var berettiget til studiestøtte eller studielån ifølge de daværende finske reglene. Jeg måtte flytte hjemmefra og begynne å studere på universitetet – med barnetrygd.

Min mor ble født i 1949 – året man innførte barnetrygd i Finland. Da var barnetrygden 40 prosent av hele det finske sosialbudsjettet. Det var en enorm økonomisk kraftanstrengelse for et land som akkurat så vidt hadde kommet seg etter en krig. Men det var også den universelle ytelsen som knyttet Finland til Norden og den nordiske velferdsstatsutviklingen.

Dette lærte jeg på universitetet – jeg begynte nemlig å studere historie og sosialpolitikk. To år senere kom jeg til Blindern som utvekslingsstudent – da som 18-åring og med studiestøtte.

Vi trenger flere barn i Norge. Barn skal fortrinnsvis fødes i alle samfunnslag, ikke bare blant de fattigste og de rikeste. Barnetrygden er et viktig incitament til det.

Når en fattig og utarmet stat klarte å opprette denne ytelsen for alle i 1946, så klarer verdens rikeste stat å videreføre den i 2022.