Kommentar

Hjerteskjærende kamp

AKSJON: Politiet fjerner artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen fra Olje- og energidepartementet.

Det er hjerteskjærende å se min egen generasjon kjempe gamle kamper.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Mandag formiddag møtte jeg Fosen-aksjonistene utenfor olje- og energidepartementet.

Jeg er selv samisk og en del av den generasjonen som gjør alt vi kan for å ta identiteten vår tilbake etter alle årene med fornorskningspolitikk.

Vi som er så stolte, men likevel fulle av sår.

Jeg bærer på en sorg. Jeg kjenner på den når jeg må bruke glosebok for å forstå språket som skulle vært morsmålet mitt, og når jeg ser generasjonen min kjempe de samme kampene som foreldrene og besteforeldrene våre gjorde.

Aksjonistene demonstrerer mot at vindkraftverkene på Fosen fortsatt står, til tross for at en høyesterettsdom 11. oktober 2021 slo fast at konsesjonene var ugyldig og krenker samenes rett til kulturutøvelse.

Med andre ord: Det har gått over 500 dager med menneskerettighetsbrudd. Og ja, det skjer hjemme i Norge.

POLITISK VIRKEMIDDEL: – Sivil ulydighet er et sterkt politisk virkemiddel, og folk må vite at menneskene som sitter foran departementet i dag har forsøkt andre metoder i årevis, skriver Sabina Store-Ashkari, debattjournalist i VG.

Når jeg kom rundt hjørnet i Akersgata med det røde VG-kortet hengende rundt halsen og notisblokken i hånda, stoppet jeg opp og ventet på lyden av taktfaste rop.

Kanskje forventet jeg å høre gråt og sinte stemmer.

Men det var helt stille.

Aksjonistene satt helt rolig på den kalde februarasfalten, midt i Oslo sentrum.

Sivil ulydighet er et sterkt politisk virkemiddel, og folk må vite at menneskene som sitter foran departementet i dag har forsøkt andre metoder i årevis.

Fovsen Njaarke reinbeitedistrikt hadde rundt 10 år med rettsrunder bak seg da høyesterettsdommen falt.

Aksjonistene kjemper ikke for å være dramatiske eller for å gjøre et stunt. De kjemper for noe så grunnleggende som å få bevare egen kultur og levesett.

Det er noe ubehagelig kjent med bildet av koftekledde aksjonister som bæres bort av politiet.

Vi har sett det før, og nå skjer det igjen.

Det er ikke til å tro at man 43 år etter Alta-aksjonen fortsatt må kjempe skremmende like kamper.

Det føles ut som fortiden ikke er ikke fortid mer.

TILLIT: Debattjournalist i VG, Sabina Store-Ashkari, frykter hva som vil skje med unge samers tillit til rettssystemet.

NRK-serien «Vi lover et helvete» blir beskrevet som et nåtids klimadrama om umulig kjærlighet, sivil ulydighet og hvor langt du er villig til å gå når fremtiden din er truet. Samiske Elin forelsker seg i Daniel som har fått jobb i en gruve som truer reindriften i Utfjord, den fiktive bygda hvor historien fortelles.

Jeg skulle ønske at serien var fiktiv på alle områder, men konfliktene er så ekte.

Vi må ha arbeidsplasser, framgang, så frø for framtiden, sies det. Samtidig blir det samiske nok en gang overkjørt av krefter som føles umulig å kjempe i mot. Det er David mot Goliat, igjen og igjen.

Dette er virkelighetens helvete.

Hvis tilliten mellom unge samer og norsk rettssystem ryker nå, skjønner jeg det godt. Hvis ikke en høyesterettsdom holder, hva skal vi stole på da?

At regjeringen har latt det gå over 500 dager med menneskerettighetsbrudd er et svar i seg selv.

KONSEKVENSER: Hva slags konsekvenser høyesterettsdommen får, er ikke endelig avklart.

Aksjonistene reagerte sterkt på at politiet kom midt på natta, mens flere sov og få journalister var på jobb.

«Jeg tror vi ble båret ut i mørket for å dysse ned saken», sa en av aksjonistene til meg mens hun trakk det rødrutete ullsjalet tettere mot kroppen.

Det er ikke rart at hun frykter saken skal bli dysset ned. Det samiske blir dessverre alt for ofte en blindsone, og her har vi journalister et enormt ansvar.

Det samiske kan ikke bare dekkes når lenkene blir tatt fram og departement blir sperret. Vi kan ikke overlate ansvaret til NRK Sápmi og avisene i de områdene hvor samiske spørsmål og debatter brenner mest. Andre medier må også løfte og belyse samiske saker, også de mindre hendelsene.

Jeg skjønner godt at denne kampen kan være vanskelig å forstå. De færreste av oss jobber med reindrift, og de fleste kjenner ingen som gjør det. Men vi må bry oss på vegne av dem som får livsgrunnlaget sitt truet gang på gang.

Reindriftsutøvere vil aldri kunne jobbe på et kontor, de aller viktigste arbeidsredskapene ligger i naturen. Det er det som gjør det så sterkt og sårbart på samme tid.

Hvis kulturen vår skal overleve må aksjonistene bli lyttet til.

Jeg trenger at du bryr deg.

De trenger at du bryr deg.

Vi trenger at du bryr deg.