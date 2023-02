Leder

Migrantkrisen må løses globalt

Redningsmannskaper står ved en av de omkomne som ble skylt i land etter at en båt med flyktninger og migranter forliste utenfor Calabria i Italia søndag.

Antallet omkomne etter migrantforliset utenfor Sør-Italia steg til 64 mandag ettermiddag, men forventes å passere 100.

Til den italienske avisen La Stampa forteller overlevende om groteske scener da menneskesmuglerne som organiserte overfarten, begynte å kaste barn på sjøen for å gjøre båten lettere.

Mellom 150 og 180 mennesker var om bord i den 17 meter lange farkosten da den la ut fra Izmir i Tyrkia sist onsdag. Et 70-talls migranter er så langt funnet i live.

Ingen vet eksakt hvor mange som har mistet livet på det som kalles «verdens dødeligste migrasjonsrute». Ifølge en fersk rapport har nesten en halv million mennesker krysset eller forsøkt å krysse Middelhavet de siste fire år. Av disse er 8468 omkommet eller meldt savnet.

Flere personlige eiendeler ligger strødd på stranden etter at minst 62 personer døde i et migrantforlis i Italia. Flere barn er blant de omkomne.

Etter at migrantbølgen toppet seg i 2015 som følge av Syria-krigen, har antallet asylsøknader gått ned i EU-/EØS-området. Under pandemien var Europas grenser for alle praktiske formål hermetisk lukket. Nå har trenden snudd.

Antallet irregulære ankomster til Europa i 2022 ble ifølge EUs grensebyrå Frontex det høyeste siden 2016. Da er de 4,8 millioner ukrainske flyktninger som har fått midlertidig opphold i et europeisk land ikke medregnet.

LIKPOSER: Døde kropper ble skylt i land ved den kalabresiske kystbyen Cutro i helgen.

Det er ingen som legger på flukt fordi det er en lettvint løsning. Mennesker som rømmer fra krig, forfølgelse, undertrykkelse, sult eller bunnløs fattigdom, gjør det med livet som innsats. De som prøver å ta seg over Middelhavet forstår at de kan dø i forsøket. Alternativet er å dø uten å forsøke. Det er en desperasjon menneskesmuglere vet å utnytte.

Å gjøre hva man kan for å redde seg selv og sine nærmeste, er en menneskelig refleks. Retten til å søke asyl står nedfelt i Flyktningkonvensjonen, og artikkel 14 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Til havs gjelder det lover som pålegger sjøfarende å hjelpe mennesker i nød.

Men internasjonale konvensjoner innebærer også at den som ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse skal returneres. Det forutsetter et system som virker.

For drøye to uker siden var migrasjon tema på EUs toppmøte. Ifølge slutterklæringen kom det ikke stort mer ut av det enn vage løfter om mer vakthold og økt pengestøtte til frontlandene.

EUs manglende evne til også å uttrykke vilje i dette spørsmålet viser hvor vanskelig det er å finne kompromisser som ivaretar både politiske, økonomiske og moralske hensyn. Dilemmaer som ikke lar seg løse av enkle svar, selv om det ropes høyt etter nettopp det.

PINNEVED: Den 17 meter lange trebåten var tungt lastet og ble delt i to av kraftig sjø.

Stengte grenser og enda strengere asylpolitikk løser ikke de økende migrasjonsutfordringene Europa står overfor. Blant annet må vi forutse hvordan migranter i økende grad vil bli brukt som «våpen» i hybrid krigføring. Putin har allerede gitt en forsmak på det. Og vi har knapt sett begynnelsen på hvilke folkevandringer som klimakrisen kan utløse.

Like lite som klimaet kan reddes av én verdensdel alene, har heller ikke migrasjonsspørsmålet enkelststående nasjonale løsninger.

Problemet er globalt. Ingen kan løse dette alene.