ChatGPTs mørke side: Det vi aldri ser

Utviklingen av ChatGPT kommer med en enorm menneskelig kostnad: Kenyanske arbeidere ble satt til å lese i timesvis om misbruk av barn, mord, tortur og selvskading for å merke det som uønsket innhold.

MILLE MARIE ISAKSEN LILLEMOEN, NTNU-student og sosial entreprenør i startupen NAYA

Visste du at for at du skal få filmforslag på Netflix eller få opp en reisevei på Google Maps så bruker du kunstig intelligens?

Og for at den kunstige intelligensen kan bli laget er det faktisk et menneske, gjerne i en helt annen del av verden, som har jobbet med å behandle dataen som den kunstige intelligensen bruker for å gi deg sine beste tips.

I dag vet vi at disse menneskene, som typisk bor i India, Filippinene eller land i Afrika, får dårlig lønn, har elendige arbeidsforhold og et knallhardt arbeidspress.

Resultatet er det som kan beskrives som en ny digital underklasse.

Allerede i 2018 ble det avslørt at Facebook satte ut moderasjon av innlegg til et tredjepartselskap som ansetter folk nær slumområder i Kenya.

Arbeiderne måtte moderere vekk alt det du absolutt ikke skal se i feeden din.

Youtube brukte også et slikt tredjepartselskap for å ta vekk farlig innhold. Vold, massemord og selvmord var hverdagskost for de som kontrollerte videoene som ble publisert, samtidig som de ansatte ble nektet å streike og jobbet nesten 50 timer i uka.

For at ChatGPT skulle la være å banne, bruke voldelig språk og bli tryggere for oss å bruke, måtte ChatGPT trenes i hva den skulle la vær å gjengi når den svarer på spørsmålene vi stiller den.

Da valgte skaperne av ChatGPT å løse oppgaven på samme måte som Facebook og Youtube, og igjen ble en gruppe kenyanske arbeidere satt til å lese i timesvis om misbruk av barn, mord, tortur og selvskading for å merke det som uønsket innhold.

Ikke bare fikk arbeiderne kun en til to dollar i timen for jobben, de fikk også traumer for livet.

Utviklingen av den supernyttige AI-teknologien ChatGPT kom med en enorm menneskelig kostnad.

Akkurat som vi unge er opptatt av hvilke klimautslipp produksjon av energien vi bruker har og hvilke arbeidsforhold klesarbeidere utsettes for, så må vi bry oss om hva den digitale utviklingen koster for menneskene bak teknologien, de vi som norsk ungdom og teknolgibrukere aldri ser.

Mange av dagens unge skal jobbe med teknologi og AI, og vi må starte allerede nå med å stille krav til at teknologi lages etisk.

Neste gang du bruker ChatGPT til å jukse litt på en skoleoppgave, håper jeg du ofrer menneskene bak teknologien en tanke.

Teknologi er fantastisk, og det skal gi mennesker et bedre liv, ikke et dårligere et.