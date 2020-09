Kommentar

Hva skjer hvis Trump taper?

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Det er 20 år siden det største valgkaos i nyere amerikansk historie. Jeg trodde ikke at noe lignende kunne skje igjen. Men om noen uker kan det bli langt verre.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er politisk unntakstilstand i USA, utløst av pandemien, økonomisk tilbakeslag og sosial uro. Det er frykt for at valgresultatet blir omstridt og underkjent av en av kandidatene. På et valgmøte i helgen gjentok president Donald Trump at «den eneste måte demokratene kan vinne valget på, er hvis de jukser».

I flere måneder har han kommet med ubegrunnede påstander om at stemmegivning via posten åpner for massivt valgfusk. På grunn av pandemien vil langt flere amerikanere enn noen gang tidligere stemme på denne måten.

En forutsetning for en fredelig maktovertagelse er at valgets taper erkjenner nederlag. Aldri tidligere har en president, eller en presidentkandidat, på samme måte som Trump sådd tvil om valgets legitimitet. Hvis ikke valgresultatet blir som han ønsker.

les også Oppfordret velgerne til å stemme to ganger: «Mesteren av innblanding»

Valgnatten 2000 sto jeg på War Memorial Plaza i Nashville, Tennessee. Demokratenes kandidat, Al Gore, hadde planlagt seiersfest. Jeg var der på jobb for VG. Blant noen tusen Gore-tilhengere skiftet stemningen mange ganger i løpet av denne dramatiske natten. Det var svært jevnt. Det ble klart at den som vant i Florida ville bli landets neste president.

Basert på valgdagsmålinger erklærte TV-selskapene tidlig at Gore ville vinne Florida. Men under opptellingen tok republikanernes kandidat, George W. Bush, en klar ledelse med 100.000 stemmer. TV utpekte ham som vinner. Det regnet i Nashville, og mange av de fremmøtte gikk nedslått hjem. Gore ringte Bush og gratulerte ham med seieren. Han var på vei til War Memorial Plaza for å si noen ord til de gjenværende tilhengere da han fikk vite at Bush bare ledet med 1000 stemmer i Florida. Resultatene fra tre kretser dominert av demokrater var i ferd med å utligne Bush’ ledelse.

les også Trump-spekulasjoner: Sprer dop-påstand om Joe Biden

PEKER PÅ PUBLIKUM: President Donald Trump på kampanje-arrangement i Nevada 13. september. Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gore ringte tilbake til Bush og sa at det var for tidlig å erkjenne nederlag. Han holdt ingen tale denne natten. I stedet gikk kampanjeleder Bill Daley på talerstolen:-Jeg har vært i politikken lenge, men det aldri vært en natt som denne.

Resultatet var så jevnt at stemmene måtte telles på nytt i Florida. Jeg reiste til solskinnsstaten og så dommere og lekmenn granske omstridte stemmesedler. I Florida måtte velgerne vise stemmetegn ved å perforere stemmeseddelen ved kandidatens navn. I mange tilfeller var det usikkert om markeringen av tydelig nok og hva velgeren hadde ment. Det var en surrealistisk opplevelse å se dommere studere stemmesedler med forstørrelsesglass.

Seks millioner velgerne brukte stemmeretten i Florida. Etter flere uker med telling av stemmer ledet Bush med 537 stemmer. 12. desember stemte et knappest mulig flertall i USAs høyesterett får å stanse videre opptelling. I praksis ga de seieren til Bush. Gore aksepterte nederlaget. Bush ble USAs 43 president.

les også Trumps strategi rakner

Gore hadde fått 540.520 flere stemmer enn Bush på nasjonalt plan, men Bush hadde 271 valgmenn. 270 er det magiske tall i valgmannskollegiet fordi det åpner døren til Det hvite hus. Historien gjentok seg i 2016. Hillary Clinton fikk nesten tre millioner flere stemmer enn Donald Trump. Trump vant likevel, fordi han fikk et flertall i valgmannskollegiet. På valgnatten ringte Clinton til Trump og gratulerte ham med seieren.

Vil Trump gjøre det samme hvis Joe Biden blir erklært som vinner natt til 4. november? Hva skjer hvis en sittende president nekter å godta valgresultatet?

Det er ikke noe nytt at amerikanske velgere stemmer via posten. Det vil bare foregå i større skala i år enn tidligere. Juks med poststemmer har ikke vært noe større problem i tidligere valg. I delstater som Colorado, Washington og Oregon får alle registrerte velgere tilsendt stemmesedler i posten. En analyse fra det uavhengige Electronic Registration Information Center viser at blant 14,6 millioner avlagte poststemmer i 2016 og 2018 ble det kun funnet 372 mulige tilfeller av at folk hadde stemt to ganger, eller på vegne av en avdød person. Mulig valgfusk utgjorde 0,0025 prosent av stemmene.

les også Overvåker høyreekstreme i USA: – Det blir noen helt ville måneder

Professor Lawrence Douglas, som har skrevet boken «Vil ha gå av?», sier at den amerikanske konstitusjonen ikke sikrer en fredelig overføring av makt. Den forutsetter at det vil skje.

Forutsetningen er at taperen erkjenner nederlaget. Det skjer som regel på valgnatten. I 2000 skjedde det fem uker senere, men Gore gjorde det til slutt det som var nødvendig for å løse en konstitusjonell krise. Han erkjente at Bush var valgets vinner.

Det er ikke opplagt at det samme vil skje denne gang. I disse dager tegnes det mange skrekkscenarioer: En situasjon der ingen erkjenner nederlag, der påstander om valgjuks florerer og demonstrasjoner i gatene blir voldelige. Det hører ikke hjemme i USA, et land med sterke demokratiske tradisjoner og institusjoner. USA har alltid klart å gjennomføre demokratiske valg i ordnede former, også i tidligere kriser. De trenger ingen reprise fra 2000. Eller noe som er langt verre.

Publisert: 14.09.20 kl. 17:16

Les også