Leder

Subsidiene må fases ut

Foto: Tore Meek / NTB

Norsk elbilpolitikk er en suksess. Stadig flere av oss velger nullutslippsbiler fordi det er bra for vårt felles miljø – og for den enkeltes lommebok. Hovedlinjene i elbilpolitikken bør derfor videreføres en stund til.



Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Men som med all politikk kan det være behov for å justere noen innretninger for å nå det endelige målet. I dette tilfellet handler det om å få ned utslippene fra biltrafikken.

For å komme dit må forurensende kjøretøyer fases ut, og erstattes med biler som drives av fornybar energi. Samtidig er heller ikke elbilen helt «ren», i den forstand at disse batteribilene gjerne er litt tyngre enn sine fossildrevne halvsøsken, og sliter noe mer på veidekket. Enten bilen drives av bensin, diesel, hydrogen eller strøm produserer den svevestøv. Og den tar akkurat like mye plass i trafikken og på parkeringsplassene

les også En oppskrift på økte utslipp

Ekspertutvalget som denne uken la frem sin rapport om det fremtidige inntektsbildet for bomringene anslår at de årlige bompenge-inntektene i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil gå ned i gjennomsnitt 23 prosent frem mot 2030. Dette tilsvarer 1,4 milliarder kroner i reduserte inntekter. Samtidig øker passeringene i bomringen med 25 prosent.

Ettersom regjeringen har som mål at alle nye biler som selges i 2025 skal være utslippsfrie, sier det seg selv at dette ikke kan fortsette. Med økt biltrafikk og stadig færre som betaler for seg, går ikke regnestykket opp. De som bruker veiene må være med å finansiere vedlikeholdet. Det hører også med i den store ligningen at en viss andel av bompengeprosjektene skal bidra til et bedre kollektivtilbud og mer sykkelvei. Med en økende andel trafikanter som ikke er med på spleiselaget blir det også mindre av dette.

Det har aldri vært meningen av elbilsubsidiene skal vokse inn i himmelen. Når folk flest kjører elbil kan de økonomiske insentivene kuttes. Men vi er ikke der ennå. Reduksjonen av de økonomiske fordelene knyttet til kjøp og bruk av elbil må gå gradvis.

les også Ingen begeistring for å skrote elbiler-fordeler i bomringen

At elbiler må betale en stadig større andel av bomringpasseringene, fergebilletter og parkering er både rett og rimelig. Kostnadene ved bruk av elbil må nærme seg kostnadene ved bruk av andre biler. Fortsatt vil elbilen være billigere i drift.

Fritaket fra moms og engangsavgift bør imidlertid videreføres til en større andel av den totale bilparken er elektrifisert. Ifølge statsbudsjettet for 2020 koster momsfritaket staten 7,7 milliarder kr. i tapte inntekter, mens fritaket for engangsavgift utgjør 3,3 milliarder. For miljøets del er det vel anvendte penger. Vi mener likevel at disse kjøpssubsidiene snart kan opphøre helt. Siden regjeringen selv opererer med 2025 som et mål for nullutslippsbiler, er det ikke unaturlig at det årstallet også kan markere en slutt, eller begynnelsen på en nedtrapping.

(VGs leder, 17.09.2020)

Publisert: 27.09.20 kl. 10:12

Les også

Mer om Elbil Fornybar energi