Leder

Erna og Moria

Mange mistet det lille de hadde i brannene i Moria flyktningleir. Foto: Gisle Oddstad

Det er ikke slemt, eller uttrykk for et kaldt hjerte, å ville ta imot 50 asylsøkere fra Hellas. De som nå krever at Norge skal ta imot 500 stedet for 50, er ikke nødvendigvis snillere enn dem som sier nei.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

For så enkel er ikke verden. Og så enkel er ikke norsk asyl- og flyktningpolitikk. Det overordnede prinsippet må hele tiden være hvordan vi best hjelper flest av de flere titalls millioner menneskene som er på flukt. Og videre, hvordan vi sørger for at de menneskene vi tar imot i Norge, er reelle flyktninger som trenger beskyttelse.

Situasjonen i Moria-leiren, som i utgangspunktet var fortvilet for tusenvis av mennesker, har gjennom den siste uken blitt enda verre. Engasjementet blant nordmenn er naturlig nok sterkt etter det som har skjedd. Mange vil hjelpe. Det er bra.

Barnefamilier fra Syria

Men det er mange måter å hjelpe på. Norge er blant landene som har bidratt mye for å avhjelpe situasjonen i Hellas. Både med penger, og med praktisk bistand. Noe av problemet har vært at greske myndigheter ikke i tilstrekkelig grad har klart å behandle søknader fra asylsøkere. Dermed har det også vært vanskelig å få klarhet i hvem som har rett til opphold i et europeisk land, og hvem som skal sendes tilbake til hjemlandet.

Vi må være sikre på at de som kommer til Norge, har et reelt beskyttelsesbehov. Det er galt å bruke tid og krefter på å hente hit mennesker fra Moria-leiren som det i ettertid viser seg at ikke kan få bli her. Derfor er det fornuftig å legge føringer for de 50 som nå kommer, slik regjeringen har gjort. Det skal være sårbare barnefamilier fra Syria, og de hentes ut fra Hellas i samarbeid med greske myndigheter.

En bærebjelke i norsk asyl- og flyktningpolitikk er at vi skal ta imot kvoteflyktninger gjennom FN-systemet. Knapt noen land tar imot flere slike flyktninger enn Norge. Dette er mennesker som har et dokumentert beskyttelsesbehov, og som ofte har ventet lenge på å få komme til sitt nye hjemland.

Alle setter grenser

Norge er også blant dem som gir mest bistand til land som huser flyktninger fra sine nærområder. Som Libanon, som gir ly til rundt halvannen million mennesker som har flyktet fra den syriske borgerkrigen. Behovene er enorme, og bidragene fra det internasjonale samfunnet altfor små. Her kan Norge bidra enda mer enn i dag.

Ingen land i Europa kan ta imot alle som ønsker å komme hit. Alle norske politikere setter grenser, om enn på ulikt antall. Alle, selv de som ønsker å ta imot flest, sier nei til millioner av mennesker på flukt fra undertrykkelse og nød. Slik må det være. Desto viktigere er det da at politikken er basert på forutsigbarhet og rettferdighet.

Statsminister Erna Solberg er ikke slem når hun og hennes regjering sier ja til å ta imot 50 flyktninger som skal hentes ut fra Hellas. Tvert om står hun for en linje som gjør Norge i stand til å bidra der det trengs mest. Og hjelpe flest. Både nå – og i det lange løp.



Publisert: 14.09.20 kl. 09:03