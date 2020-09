Kommentar

Det begynner å ligne ny «lockdown»

Av Astrid Meland

VIL IKKE AT OSLOFOLK SKAL MØTE MER ENN FEM PERSONER: Helseminister Bent Høie frykter smittetallene hovedstaden. Men byrådsleder Raymond Johansen nøler med flere innstramminger. Foto: VG

Det er dårlig stemning. Regjeringen prøver å presse Oslo til å stramme inn corona-reglene. Men Oslo vil ikke.

Å, kjære hovedstad, hvor det er høstferie denne uken og hvor alle med hytte og resort for lengst har hurtigladet seg ut av byen og dratt til en kommune hvor det er tillatt med logde-party mens barna passer hverandre.

Det er bare dem som er igjen i byen som ikke får være mer enn ti personer sammen. Eller fem, om regjeringen får bestemme.

For regjeringen er ikke fornøyd. Det er gått en uke siden Oslo innførte strenge corona-tiltak. Men helseminister Bent Høie, som tidligere har sagt at kommunene selv vet best, krever mer.

Fredag sendte Helsedirektoratet og FHI sine forslag til enda mer innstramming i Oslo. De mener utestedene skal stenge 22.00 og at det kun skal være lov å møtes fem sammen privat. De vi ikke ha arrangement på skoler, og offentlige arrangementer vil de ha ned til 50 personer. De vil også ha pålegg om hjemmekontor.

STRAMMET TIL FOR EN UKE SIDEN: Byrådsleder Raymond Johansen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen og byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg. Foto: Heiko Junge

Mens resten av Norge koser seg med konfirmasjon, bålpanne og elgjakt, begynner det å ligne ny lockdown i Oslo.

Det virker å ha kommet som en overraskelse på Høie at Oslo ikke innførte alt han krevde straks brevet var sendt. I løpet av helgen var han i alle kanaler og truet med å bruke sin makt til å overstyre Oslos byrådsleder Raymond Johansen.

Men Oslo vil ikke. Johansen og helsebyråd Robert Steen ønsker å se an virkningen av de tiltakene de alt har innført. En uke er fort kort tid.

De mener også det er vanskelig med en så spesiell uke som høstferieuken, hvor folk reiser ut av byen og det like gjerne kan være det som tiltak som fører til en eventuelt nedgang i tallene.

Corona er særlig en storbysykdom. Folk bor tett og det er mye interaksjon. Slik er det også i Norge. Oslo er sentrum for smittespredningen.

Og Oslos byrådsleder Raymond Johansen har mange ganger markert seg som en harding i denne krisen. Han har snappet tiltakene ut av hånden på regjeringen og også utfordret dem direkte. Det har naturligvis irritert dem.

Også etter sommeren var det Strenge-Raymond som truet med parkpoliti for å bryte opp alle ungdomsfestene.

Den gang føltes denne hardheten som noe folk flest ønsket. Mange var fortvilet over den raske oppblomstringen.

Nå derimot, er smittetallene mye verre. Men samtidig ser vi en tiltakstrøtthet i Norge og en oppsiktsvekkende lav oppslutning om tiltakene i andre land.

Det er i denne situasjonen Johansen ikke vil la seg overstyre av regjeringen. Det er problematisk nok som det er å få folk med på flere tiltak. Og antagelig må vi holde på med dette helt til en vaksine kommer. Kanskje et år til.

Så lenge Johansen ikke har noe problem med fulle intensivavdelinger, vil ikke han ha dette.

Det kan endre seg. Smitten spres fortsatt mest blant unge som har minimal risiko. Men med økt smitten kan viruset også nå risikogruppene. Og da får vi det travelt med økte innleggelser, som vi ser i Frankrike og Spania.

Regjeringen følger med på disse tallene i blant annet Madrid, og har nok også lagt merke til at mange av hovedstedene rundt oss strammer inn.

I Storbritannia er bøtene nå skyhøye om du sniker deg ut av karantene. Selv våre danske, liberale venner er strengere enn oss.

Mens folk i Oslo kan kjøpe øl på utestedene frem til midnatt og ta på munnbind på bussen om de føler for det, stenger skjenkingen i København 22.00 og det vanker bot om du er munnbindløs. Den store diskusjonen i vårt naboland nå er om de skal fordoble boten for ungdom som går på fest uten lov, fra 2500 danske kroner i dag.

I Oslo er det ikke bot for å gå på fest. Fortsatt håper politikerne at folk skal ta på seg munnbind frivillig.

Gnisningene mellom Oslos rødgrønne byregjering og den borgerlige Erna-regjeringen, har vi sett lenge.

Frysepunktet ble nådd da fungerende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad gikk ut og advarte mot at Oslo kunne bli den rødeste hovedstaden i Europa.

Han ville bare be folk om å skjerpe seg. Men kommunepolitikerne likte ikke det. Oslo er langt fra den rødeste byen i Europa. Smittenivået er høyt, men mye lavere enn i andre store byer, som København. Og i Oslo er det knapt noen som dør av corona.

For politikerne har det vært vanskelig å markere seg på andre saker enn corona de siste åtte månedene.

Utspillskåtheten på corona tror jeg gjør det vanskelig for folk flest å følge med. Jeg blir stadig usikker på hvor jeg kan reise og hvor mange jeg kan invitere på fest.

I Oslo er det aller mest forvirrende. Stakkars hovedstad. Akkurat nå føles det bedre å være nesten alle andre steder i Norges navle.

