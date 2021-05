Kommentar

Trump er ute, enn så lenge

Av Per Olav Ødegård

I HØRING: Facebook-sjef Mark Zuckerberg i en høring i Kongressen i oktober 2019. Nå må han på nytt vurdere om Donald Trump skal få tilbake sin Facebook-konto. Foto: Erin Scott / Reuters

Facebook vil ikke slippe Donald Trump inn på prøve. Han vil fortsatt være utestengt fra sosiale medier. Men siste ord er ikke sagt.

Striden om ytringsfrihetens grenser i sosiale medier er bare så vidt i gang. Facebooks tilsynsråd ber om at selskapet vurderer Trumps sak innen seks måneder. De mener det var feil å utestenge ham for alltid.

Facebook er alene blant de sosiale mediegigantene i å ha et uavhengig organ som skal kunne overprøve beslutninger om å fjerne innhold og utestenge personer eller grupper. Med de sosiale medienes økende betydning i samfunnsdebatten følger det med et større ansvar. Det har selskapene lenge vegret seg for å ta.

Sosiale medier kommer under press fra autoritære regimer som krever at de sensurer uønskede ytringer. I demokratier må de ta stilling til hvor grensen går mellom ytringsfrihet og hatefulle ytringer eller oppfordring til vold.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg har sagt at hverken han eller selskapet ønsker å ha det siste ord når det gjelder det frie ord. Derfor utnevnte han et tilsynsråd som startet sitt arbeid i fjor. Trump-saken er uten sammenligning den viktigste de har hatt på sitt bord. Hvis rådet hadde kommet til at det var feil å utestenge Trump, måtte Facebook ha tatt ham inn i varmen i løpet av uken.

De som støttet Facebooks avgjørelse mente at det var på høy tid og at Trump altfor lenge hadde fått lov til å bryte skrevne og uskrevne regler med hatefulle ytringer. De som protesterte mot utestengelsen kalte det sensur av politiske meninger, og sa at dette var et inngrep med store konsekvenser for ytringsfriheten.

FARVEL: Donald Trump forlot Det hvite hus 20. januar. Han fortsetter å hevde at han ble frastjålet seieren. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Det er all grunn til å være på vakt mot alle angrep på det frie ord. Det er et drastisk skritt å utestenge en amerikansk president fra de mest brukte sosiale mediene. Men tilhengernes storming av Kongressen, og Trumps vedvarende kamp mot et lovlig valgresultat, var også uten sidestykke i nyere amerikansk historie.

Tilsynsrådet mener altså at det var riktig å utestenge Trump etter stormingen av kongressen 6 januar. Også Twitter, YouTube og andre gjorde det samme. Rådet har særlig lagt vekt på to innlegg fra Trump i de dramatiske timene i januar. Om de som stormet Kongressen skrev Trump blant annet «vi elsker dere» og «dere er veldig spesielle». Han ba dem riktignok også om å gå hjem. I den andre kalte han opprørerne for «store patrioter» og ba dem «huske denne dagen for alltid».

Rådet mener dette bryter med Facebooks regler som forbyr å lovprise eller støtte mennesker som engasjerer seg i vold. Det var også slik ledelsen i Facebook i sin tid begrunnet utestengelsen. Det voldelige angrepet krevde menneskeliv og var i strid med selskapets verdier når det gjelder fredelig maktovertagelse og demokratisk prosess, het det den gang.

-Vi mener risikoen ved å tillate presidenten fortsatt bruk av våre tjenester gjennom denne perioden rett og slett er for stor, sa Facebook-sjef Mark Zuckerberg.

Sosiale medier som Facebook tillot tidligere det aller meste av innhold, men særlig fra i fjor sommer ble de mer restriktive med å merke eller fjerne innlegg. Det rammet i stor grad Trump, som lenge har vært kritisk til de store internettselskapene. Nå ble denne fronten enda hardere. Facebook og andre var i Trumps øyne like ille som de store medieselskapene som han kalte folkefiender.

Det ble uvanlig stille da Trump ble kastet ut av sosiale medier. Men Trump ble ikke fratatt ytringsfriheten. Han har brukt den til å gi intervjuer og holde taler. Men han dominerer ikke lenger den offentlige samtalen, slik han gjorde da han var president og hadde 88 millioner følgere på Twitter, 35 millioner følgere på Facebook og 21 millioner følgere på Instagram.

I det siste har Trump lagt ut en blogg på internett som han kaller notater fra sitt skrivebord. Innleggene er korte og tilpasset for å bli delt i sosiale medier. Både i innhold og form er budskapet svært velkjent.

Dette er utdrag av den tidligere presidentens siste notater:

– Hjertevarmende å lese nye meningsmålinger angående “big shot” krigshisser Liz Cheney fra den store staten Wyoming. De likte henne aldri noe særlig, men jeg sier at hun aldri igjen vil stille til valg i Wyoming.

Liz Cheney er republikansk kongressrepresentant og nummer tre i partiets lederskap i Representantenes hus. Hun er en skarp kritiker av Trump. En annen republikaner som har fått sitt pass påskrevet av Trump de siste dagene er senator Mitt Romney.

-Så flott å se Mitt Romney buet av scenen i det republikanske partimøtet i Utah. De er blant de første som har forstått denne fyren, en «stone cold» taper.

Trump har alltid forsøkt å latterliggjøre, sjikanere og mobbe både politiske motstandere og kritikere i det republikanske parti. Han gjorde det før, under og etter sin presidenttid. Det forteller mest om ham selv.

Mer problematisk er imidlertid notatet han publiserte på mandag:

-Det falske presidentvalget i 2020 vil, fra denne dag, være kjent som DEN STORE LØGNEN.

Det er ikke overraskende at Trump gjentar ubegrunnede påstander om at han ble frastjålet valgseieren. Det har han gjort, praktisk talt hver dag, siden valgdagen i november. Det er dette demokratene og noen få modige republikanere kaller den store løgnen. Liz Cheney sier denne løgnen er i ferd med å forgifte det demokratiske systemet.

Det interessante er at Trump vil gjøre begrepet «den store løgnen» til sitt eget. Det er ikke han som lyver, det er hans politiske motstandere. Forskjellen på fakta og fiksjon er blitt visket ut. Det finnes ikke lenger enighet om en felles virkelighetsoppfatning, bare såkalte alternative fakta. Trump har virkelig forstått hvilken effektiv kanal sosiale medier er i meningsdannelsen, og Twitter ble hans viktigste plattform.

Trumps egen justisminister, føderale valgmyndigheter, lokale valgansvarlige og landets domstoler har alle avvist Trumps påstander om omfattende valgjuks. Viktigere for Trump er det at 70 prosent av republikanerne og 30 prosent av alle amerikanere likevel tror på ham.

Selv om Trump har alternative nyhetskanaler erstatter det ikke tilgangen til de sosiale medier, særlig ikke hvis han har ambisjoner om å stille til valg i 2024. Facebooks tilsynsråd sier at selskapet innen et halvt år må vurdere utestengelsen på nytt. De sier straffen må være tydelig, nødvendig og proporsjonal.

Tilsynsrådet har et tyvetalls medlemmer. Noen er jurister, andre er journalister eller menneskerettighetsaktivister. De skal være uavhengige, selv om Facebook har valgt dem og dessuten finansierer rådets virksomhet.

Rådet gir altså Facebook instruks om å revurdere Trumps sak. I løpet av noen måneder kan han være tilbake i sosiale medier. Det åpner for nye runder i Donald Trumps langvarige kamp på hans favorittarena. For hvor lenge vil det gå for Facebook eller Twitter vil fjerne eller merke hans innlegg?