Dette er årets beste nyhet

Av Astrid Meland

FØRST I NORD-IRLAND: Sykepleier Joanna Sloan ble vaksinert i Belfast tirsdag. I Storbritannia står ansatte i helsevesenet først i køen sammen med eldre, i motsetning til i Norge. Foto: Liam McBurney / PA Wire

Det er en mulighet for at du blir i sjaber form av coronavaksinen. Men i uåret 2020 er det bra. For det betyr at den virker.

Dronning Elizabeth (94) og ektemannen Phillip (99) skal ta den. George Bush, Barack Obama og Bill Clinton har meldt seg på.

Men den aller første briten som fikk vaksinen var Margaret Keenan.

Det er supert. For vi snakker om en svært farlig sykdom for folk som 90 år gamle Margaret.

FØRST I STORBRITANNIA: Margaret Keenan i Coventry var den første briten til å få vaksinen tirsdag morgen. Sykepleier May Parsons satte sprøyten. Foto: Jacob King/REUTERS

For henne og dronningen er altså dette opplagt. Risikoen for å bli alvorlig syk av covid-19 er så høy, at faren for bivirkninger av vaksinen havner helt i skyggen.

Bivirkningene som er rapportert så langt er ikke alvorlige. Rapporten fra de amerikanske helsemyndighetene (FDA) som kom tirsdag, viser at i gruppen som fikk vaksinen til Pfizer, er to omkommet og det er fire ansiktslammelser.

Det høres dramatisk ut, men er ifølge FDA er dette som forventet i befolkningen. Rundt 20.000 har fått vaksinen, og noen av disse vil uavhengig av vaksine oppleve helseproblemer. De to dødsfallene skyldtes slag og hjerteinfarkt.

Alvorlige reaksjoner er sjeldne, skriver FDA. Men de skal følge med på ansiktslammelser, som ingen i placebogruppen fikk.

CARDIFF: Dette er Lara Jesani (26) fra Cardiff som fikk vaksine tirsdag. Foto: Ben Birchall / PA Wire

Samtidig bør folk flest være klar over at det er en sjanse for at du kan føle deg ganske elendig et par dager etter vaksinasjon. Det skjer med et mindretall, går fort over og er ufarlig.

Britiske og amerikanske helsemyndigheters analysers av Pfizers studie er ganske sammenfallende.

To av tre fikk «fatigue» (kortvarig utmattelse), rundt halvparten fikk hodepine, en av tre fikk leddsmerter, like mange fikk frysninger og rundt en av fem fikk feber. Kvalme var heller ikke uvanlig.

Det var fem prosent som fikk kraftige («severe») bivirkninger i Pfizers forsøk, flest unge under 55 år. I forsøket med Modernas vaksine fikk nesten ti prosent det de kalte kraftige bivirkninger.

Det betyr ikke varige men, men at en av ti får såpass med plager at man kan bli sengeliggende. Det går over. Men det er flere enn for eksempel ved de fleste influensavaksinene.

FØRSTE DOSE: Senest syv dager etter sprøyte nummer to, sier produsenten Pfizer at immunsystemet skal være topp-forberedt på å forhindre at viruset gir sykdommen covid-19. Foto: Liam McBurney / POOL / PRESS ASSOCIATION POOL

Vaksinekonspirasjoner gir lite lyst til å snakke om bivirkninger. Men til tidsskriftet Science sa nylig flere eksperter at vi må informere bedre om disse bivirkningene, for å unngå at folk blir livredde.

Og ikke minst for å møte konspirasjonsteoriene som vil komme.

Svært mange skal vaksineres. Når færre enn to prosent fikk mellom 39 og 40 i feber i forsøkene til Pfizer og Moderna, blir det likevel 700 000 om vi rekker 35 millioner på nyåret.

Bivirkninger betyr at vaksinen virker og at immunsystemet jobber. Noe vil få det litt ubehagelig. Men det er altså ufarlig.

NEWCASTLE: Ranjan Shukla sammen med mannen Hari Shukla på sykehuset i Newcastle, hvor hun fikk vaksine tirsdag. Foto: Owen Humphreys / PA Wire

Nå er det vel heller ikke hodepine og frysninger folk er mest redd for, men sjeldne bivirkninger som man frykter kan komme etter en tid.

Og ingen kan garantere at det ikke skjer.

Men vanligvis ville man ha sett det nå, mener mange vaksineeksperter. Fordi det meste oppdages en måned etter vaksinasjonen.

Men er det snakk om svært sjeldne tilstander som bare en av en million får, må vi vaksinere mange før vi oppdager det. Man ville altså neppe ha plukket det opp i et vaksineforsøk i normal tempo heller.

Det som skjedde for vel ti år siden med svineinfluensa, henger tungt over oss fremdeles. I ettertid fikk vel 120 i Norge, flest barn, erstatning fordi de fikk den alvorlige sykdommen narkolepsi. Det var en sjelden bivirkning som vi i ettertid tror både kan utløses av sykdommen og av vaksinen.

Siden vaksinen ble introdusert samtidig med at Norge fikk bølge to av sykdommen, er det ikke helt lett å si hva som var årsaken i alle disse tilfellene.

COVENTRY: «Bill» William Shakespeare (81) fikk første dose ved universitetssykehuset i Coventry i England. Foto: Jacob King / PA pool

Det er en vitenskapelig bragd å ha laget en vaksine på ti måneder. Det er samtidig forståelig at folk er skeptiske når det har gått så fort.

Mye taler for at Storbritannia burde fulgt de vanlige prosedyrene, og ventet til vaksinen ble godkjent på normalt vis. Ikke minst på grunn av tillit.

Forklaringene på at det har gått raskt, kan likevel virke litt beroligende. En årsak er at produsentene slapp å bruke år på å skaffe nok penger, slik de vanligvis gjør. Denne gangen betalte myndighetene store summer.

Høstbølgen var også hell i uhell. Den ga mange smittede raskt blant de vaksinerte. Ofte må forskere vente i år på at folk de vaksineres skal smittes. Tenk for eksempel på forsøk med HIV-vaksine.

Amerikanske og britiske myndigheter avviser ikke at det er en risiko ved å ta vaksinen, men de mener at for voksne er risikoen ved å få corona høyere.

Det er først når man har en pandemi man ser hvor mye skade et lite virus kan gjøre. Har du et stående tilbud, bør du altså takke ja.

Publisert: 08.12.20 kl. 17:55 Oppdatert: 08.12.20 kl. 18:05

