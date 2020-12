Kommentar

Espen Nakstad «Årets navn» i VG: En norsk superhelt

Av Astrid Meland

Uansett hvor alvorlig budskap han har, smiler øynene til Espen Rostrup Nakstad.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Jeg vet ikke hvor helt hvor han kom fra. Plutselig var Espen Rostrup Nakstad over alt.

Til året 2020 å være, var ikke tittelen hans særlig fjong. «Fungerende assisterende direktør» er tredje vaktmesterassistent i en tid hvor det som duger er på engelsk og starter med «chief».

Siden gikk han bare under navnet «fungass». Og noen tenkte sikkert «15 minutes of fame» eller «one hit wonder». For Nakstad virket som vikaren.

Han fungerte for Geir Stene-Larsen, som ledelsen mente var så viktig at de ga ham fritak fra karantenereglene. Så fikk han corona. Og dermed var 50 ansatte i Helsedirektoratet i karantene.

Alle unntatt Nakstad.

Dette var i mars. Det så ganske svart ut. Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-sjef Camilla Stoltenberg var i karantene. Helseminister Bent Høie og. Han hadde av alle steder vært i Østerrike. I kretsen rundt regjeringen var smittetallet skyhøyt. Erna Solbergs nærmeste medarbeider fikk corona.

Om Norge var et skip hadde fortøyningen røket og den som sto ved roret var ham de kalte «fungass».

Det ble ikke «15 minutes of shame».

For Nakstad var den folkelige legen med tryggheten og kunnskapen etter år bak seg på intensiven. I tillegg var han jurist og forfatter. Og han var på jobb da Norge fikk Ebola i 2014.

I 2020 ble Nakstad Norges viktigste influencer.

2014: Espen Rostrup Nakstad var overlege på Ullevål sykehus og deltok på pressekonferanse etter at en norsk kvinne ebolasmitte var tatt imot på sykehuset. Foto: Torstein Bøe / NTB

Jeg har ikke sjekket med Visjon Norge om han har vært der. Men hver morgen stiller han i alle kanaler. På dagtid er han på regjeringens pressekonferanser. På kveldstid er han på talk show. Og på søndagene er han i TV Sporten. Podkasten hans heter «Snakkes med Nakstad». Han er på TikTok. Om det ikke finnes en avis som heter Nakstadposten, så starter vel Amedia opp den i januar.

For en politiker eller helsetopp finnes det ikke større utfordringer enn en pandemi. Dette er det største i Erna Solberg og Bent Høies yrkeskarriere.

Og da gjelder det å gjøre det rett.

Nå er det selvsagt en vill overdrivelse å påstå at Espen Rostrup Nakstad styrte skuten. Men han ble en av dem vi lyttet til. Fordi han er en trygg og rolig fagperson med en jordnær og usnobbete fremtoning.

Han kunne vært naboen eller fetteren din. Nordmenn som skryter på seg å like D. D. E og holder operabesøk hemmelig, liker slikt.

Selv tror Nakstad at det er på intensiven han har lært å ikke stresse. For oss andre er det beroligende at den som leverer de dårlige beskjedene, utstråler at det vil ordne seg.

Ikke for det. Erna Solberg virker absolutt til å stole på i en pandemi. Jeg føler meg ganske trygg på at hun og Bent Høie ordner opp i det praktiske, om det skulle være noe.

Men det er noe ekstra med Nakstad.

I stresset som oppstår når virus formerer seg, kan man lett se for seg at oppgaven med formidling går til glatte kommunikasjonsfolk med en fancy database, spisse sko og høy timepris.

Heldigvis ble det Nakstad, som virker ekte med en varme i øynene.

Det er urettferdig overfor alle som har stått på, å gi Nakstad æren for at Norge er Europamestere i corona. Mange andre, ikke minst hans kolleger på sykehusene, har minst like viktige oppdrag. Men jeg tror han har vært sentral i få sagt det som må sies.

Bare sjekk regjeringens corona-pressekonferanser for barn. Det virker som det er en stund siden flere i regjeringen har snakket med småunger.

Nakstad derimot, gir oss budskapet intravenøst, i pulverform, med teskje og i drypp uten at vi føler oss dumme. Han hever seg ikke over folk. Er det noen som kunne forklart hva i alle dager de der 200 fastmonterte setene dreier seg om, så er det han.

Nå er ikke Nakstad lenger fungerende. Han er assisterende. I en annen tid kunne han blitt prest med en menighet. I 2021 kan han jo bli helseminister etter regjeringsskiftet.